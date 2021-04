Feri (TOP 09): Volební právo bychom neměli relativizovat

reklama

Děkuji za slovo, dámy a pánové.

Já vystoupím jenom na faktickou poznámku, ne s přednostním právem posléze. "Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám. Včetně zavedení korespondenční volby." Tato věta pochází z programového prohlášení této vlády. A jestli to vláda myslí skutečně vážně s touto podporou, tak dneska můžeme korespondenční volbu schválit a zavést. Jak zde již padlo, týká se to půl milionu našich občanů v zahraničí, kteří pro to, aby mohli naplnit svoje volební právo, tak musejí vynaložit nemalé prostředky a velké množství času pro to, aby mohli odvolit. V některých zemích jsou to tisíce kilometrů. Pojďme jim umožnit volit korespondenčně tak, jako je to běžné v zahraničí.

Musím se ještě ohradit vůči tomu, co tady zaznělo na jejich účet, že jsou to lidé, kteří žijí v zahraničí a jako kdyby snad nebyli Češi, čeští občané. Ne, to nejsou žádní cizinci, to jsou čeští občané s volebním právem. A my bychom to volební právo neměli relativizovat, protože velmi často jsou to lidé, kteří sledují se zájmem dění v naší republice. Chtějí se sem třeba později vrátit, žijí tu jejich příbuzní. Často sem dokonce posílají např. i peníze, to je naprosto běžná věc. A nějakým způsobem říkat, že jejich hlas má menší váhu, tak to mi nepřijde jako vhodné, přijde mi to silně protidemokratické a nemám to za něco, co by v této Poslanecké sněmovně mělo býti takto sdělováno. Naopak se domnívám, že bychom měli činit kroky pro to, aby volební právo mohl uplatit každý v zahraničí. A korespondenční volba je tradiční řešení, ověřené řešení, které tu dnes můžeme schválit.

Děkuji.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Feri (TOP 09): Jestli se domníváte, že nám je příjemné neustále mluvit do dubu, tak se mýlíte Feri (TOP 09): Pan premiér vždy vyzobne nějaké téma a udělá z něj naprostou bramboračku Feri (TOP 09): Zůstavitelé by měli mít právo rozhodnout o celém svém majetku Feri (TOP 09): Bohužel ta celá záležitost atrofovala jen na politickou debatu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.