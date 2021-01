Ferjenčík (Piráti): Ani taxikáři nedostávali žádný kompenzační bonus

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem velmi rád, že se podařilo tento ožehavý problém vyřešit. My jsme už od prosince hledali s Ministerstvem financí legislativní cestu jak umožnit vyplácet kompenzační bonus lidem v insolvenci, protože skutečně ta nespravedlnost je obrovská. Lidé, kteří se snaží splatit své závazky pracují, podnikají a jen proto, že v minulosti jim vznikl nějaký dluh, který nemuseli nutně zavinit třeba oni. Znám případ člověka v insolvenci, který splácí dluhy za svoji manželku a podobné případy jsou také. Jen proto, že si z minulosti nesou nějaký závazek, který se snaží splatit, tak by přišli o státní podporu, která je pro všechny ostatní podnikatele, kteří podnikají stejně jako oni, velmi nespravedlivé. Jsem rád, že se to podařilo. Kvůli tomu jsme mnohokrát apelovali na Ministerstvo financí. Byl jsem dokonce za paní ministryní osobně, abychom se pokusili nalézt řešení a děkuji za to, že se to podařilo dojednat. Vím, že i kolega Lukáš Kolářík se tomu velmi intenzivně věnoval a snad jsme přispěli k tomu, aby byla vidět závažnost této problematiky.

Nad rámec tohoto si dovoluji podat ještě řadu pozměňovacích návrhů, které jsme připravili spolu s kolegou Tomášem Martínkem a kolegyní Věrou Kovářovou. Týká se to problémů, které stále nejsou vyřešené v oblasti kompenzačního bonusu. Chceme, aby nárok na kompenzační bonus měli i dohodáři, které propustily například úřady. Protože tam je zcela evidentní sekundární zasažení, ale vůbec obecně platí, že došlo k nešťastné situaci a vlastně to zmiňoval i kolega Feranec, který řeší část té problematiky, kdy máme situaci, kdy ti, co jsou zakázáni z moci úřední, tak dostávají peníze a ti, co jsou zakázáni kvůli faktické situaci peníze nedostávají. Tohle chceme napravit alespoň pro část dohodářů. Dále chceme rozšířit podpory pro sekundárně zasažené podnikatele, aby limit nebyl tak přísný. Osmdesát procent sekundárního zasažení, ale aby stačilo padesát procent. Vidíme jako obrovský problém, že nejsou odpuštěné odvody a to ani OSVČ, které dostávají kompenzační bonus. Z tohoto důvodu, protože se nepodařilo dojednat řešení, které by umožnilo odpustit odvody jen těm OSVČ, které dostávají kompenzační bonus. Z tohoto důvodu navrhujeme zvýšení kompenzačního bonusu o sto sedmdesát korun na den, což kompenzuje odvody. Je to sice, bohužel, drbání se pravou rukou za levým uchem, nicméně z hlediska těch lidí jsou důležité ty peníze, že holt by dostali víc peněz a pak by zaplatili těch pět tisíc státu a samozřejmě lepší řešení by bylo, kdyby nemuseli platit odvody, nicméně tato cesta po konzultaci s Ministerstvem financí nebyla realizovatelná a z toho důvodu navrhujeme prosté zvýšení. Skutečně, aby člověk dostal patnáct tisíc bonus, ze kterého hned pět tisíc zaplatí nám nepřijde vůbec logické. Na jaře byla podpora reálně o třetinu vyšší.

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 91% hlasovalo: 6804 lidí

Potom společně řešíme ještě jedno ožehavé téma a to je problematika mediků, kteří dostávali povolávací rozkaz a teď se zpětně řeší, zda budou nebo nebudou zdaněni. My navrhujeme v rámci tohoto zákona osvobození těchto příjmů od odvodů i daně. Myslíme si, že ve chvíli, kdy stát někomu nařídí pracovní povinnost, tak to nemá danit. Ti lidé si nemohou vybrat, zda tam nastoupí či ne. Takže řešíme tuto problematiku, která byla v poslední době poměrně viditelná. Myslíme, že je naprosto logické, aby byly tyto příjmy osvobozeny od daně zvláště ve chvíli, kdy jsou co se hodinové sazby týče skutečně nízké.

Poslední pozměňovací návrh se týká extrémně malé skupiny, která cítí extrémně velkou nespravedlnost a jde o pěstouny dohodáře. Pěstouni OSVČ nyní pokud byly OSVČ, které nemohly vykonávat činnost, tak kompenzační bonus dostávají. Jsem rád, že se nám podařilo prosadit již na jaře a že Ministerstvo financí vzalo tento princip za svůj.

Nicméně v rámci aktuální textace zákona o kompenzačním bonusu vypadli pěstouni dohodáři, byť třeba nemají žádný zaměstnanecký úvazek, ale to jejich pěstounství se počítá jako zaměstnání, což považujeme za nelogické, tak se to snažíme napravit. Tohle se bude týkat spíš skutečně malého počtu lidí, ale je tam podle nás velká nespravedlnost.

A na závěr bych chtěl poprosit paní ministryni, jestli by mohla tady na mikrofon říct, jaké řešení nalezlo Ministerstvo financí pro taxikáře. Protože pokud se nemýlím, tak se podařilo napravit jednu z těchto mnoha děr v tom systému, kde taxikáři, kteří často mají propad tržeb někde mezi 50 a 80 %, tak nedostávali žádný kompenzační bonus. A pokud vím, tak Ministerstvo financí nalezlo řešení a akorát bych poprosil, jestli by bylo možné ho tady na mikrofon představit, aby se s ním skutečně ti zasažení mohli seznámit a věděli, jak mohou postupovat. Protože pokud to bude jenom znalost těch, co vědí, nebo co mají kontakty na profesní organizace a nedozvědí se to ti obyčejní taxikáři, tak to by byla škoda. Tak poprosím paní ministryni, jestli může zveřejnit, jak to má probíhat.

Každopádně ten zákon určitě podpoříme a jsme rádi, že je tady.

Děkuji za pozornost.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Vynechání osob v insolvenci z podpory je jedna z největších absurdit vlády Ferjenčík (Piráti): Výhled vláda sestavuje čistě formalisticky, jen aby splnila zákonnou povinnost Ferjenčík (Piráti): Povedlo se nám zmrazit platy ústavních činitelů Ferjenčík (Piráti): Už nyní víme, že tam hapruje 100 miliard

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.