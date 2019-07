Ferjenčík (Piráti): Ještě v březnu 2018 ANO slibovalo, že daně nikdy nezvýší. A o rok později?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl seznámit se stanoviskem klubu a nejprve bych připomněl jeden významný výrok. Obrázek občas vydá za tisíc slov. (Ukazuje list formátu A3.) Já bych to připomněl paní ministryni. Ještě v březnu 2018 hnutí ANO slibovalo, že daně nikdy nezvýší. Máme tu rok 2019, to znamená o rok později, a chystá se zvýšení daní cca o 10 miliard korun dlouhodobě a o 10 miliard korun jednorázově. Mně to nepřijde příliš konzistentní.

Na druhou stranu já si nemyslím, že je a priori špatně zvyšovat spotřební daň na líh a cigarety. Bohužel, toto opatření absolutně není doprovázeno tím, že by se některé jiné daně snížily. Za takových okolností bychom to byli ochotni podpořit. Kdyby se zvýšila spotřební daň na líh a cigarety a snížilo se zdanění práce, Piráti s chutí zvednou ruku pro tento zákon, pan ministr zdravotnictví bude spokojen, státní pokladna na tom neprodělá, ani nevydělá a není žádný problém. Bohužel vy zdanění práce snížit nechcete, přestože neustále roste v důsledku toho, jak rostou průměrné mzdy. A v důsledku systému slev na dani neustále roste reálné zdanění práce.

A výnos daně z příjmů fyzických osob za poslední půlrok meziročně stoupl o 13,3 %, to znamená, o 13,3 % jste vybrali víc od zaměstnanců než minulý rok a navzdory tomu jim neustále odmítáte snížit daně. Tady najednou se žádné úpravy o inflaci nekonají, najednou vám je jedno, že sleva na poplatníka se víc než 10 let neupravila, že dneska v reálných cenách je ta sleva o třetinu nižší, než byla když, když se přijímala. To je vám najednou jedno. Ale místo toho jiné daně zvyšujete. Já říkám, nemáme problém se zvýšením spotřební daně na líh a cigarety, ale bohužel máme problém s celou řadou dalších opatření, která jsou obsažena v tomto sazbovém balíčku.

První věc je naprosto amatérské zpracování zdanění hazardu, kde jsou neuvěřitelné nesrovnalosti, likviduje to kurzové sázení v České republice, vytlačuje toho hráče na internet, na weby zahraničních společností. Ta srážková daň je úplně absurdní koncept u kurzového sázení, kde sázkař třeba dá pět zápasů nebo pět samostatných tiketů, jeden vyhraje, čtyři prohraje, tak logicky, když je to profesionál, tak ty čtyři jsou pro něj náklad, nejenom ta vsazená částka na vítězném tiketu. To je úplné nepochopení kurzového sázení, co jste předvedli ve vztahu k jeho regulaci v tomto daňovém balíčku. Stejně tak neřešíte obrovské ztráty pro českou ekonomiku v oblasti pokeru, kde kvůli úplně absurdní regulaci není možné v Čechách smysluplně provozovat on-line pokerové servery. V důsledku toho hráči hrají v zahraničí a odvádějí daně v cizině. Zase úplně promarněná příležitost. Jediné, co děláte, že zvyšujete daně na poker, přitom škodlivost pokeru prostě srovnávat s hracími automaty je úplně neuvěřitelná demagogie!

Kapitola sama pro sebe je to jednorázové zdanění rezerv pojišťoven. Ve skutečnosti totiž nezvyšujete daně pro pojišťovny, to my bychom podpořili, my nemáme problém se sektorovou daní, pokud bude rozumně zavedena, ale máme problém s tím, že místo toho, abyste finanční sektor skutečně zdanili, tak děláte to, že teď jednorázově od něj vyberete peníze, a o ty peníze připravíte budoucí vládu. Takže vy teď jednorázově vyberete 10 miliard od pojišťoven a ty pak několik let budou ve ztrátě a příští vlády nevyberou nic. Takže vy to teď utratíte před volbami 2021, které prohrajete, doufám, a potom další vláda najednou ty příjmy mít nebude. To je naprosto neodpovědné opatření. Ale ještě horší je, že vy nutíte pojišťovny chovat se nezodpovědně. Vy říkáte, že pojišťovna, která si udělala velké rezervy, aby v případě, že budou povodně, nebo bude řetězová havárka na D1, nebo se stane nějaká podobná kalamita nebo katastrofa, tak ty, kteří se na to připravili a dali si peníze stranou, aby mohli vyplatit klienty v případě, že přijde nějaký takovýhle průšvih, tak těm ty peníze seberete, zatímco ti, co jedou na hraně, co jsou teď na limitu obezřetnostních rezerv, tak ty necháváte být, ty vůbec nezdaňujete. To je přece úplně absurdní, aby ten, kdo se chystá na krizi, aby ten, kdo šetří, tak byl potrestán a naopak ten, co jede na riziko, co nejvíc peněz vyvádí do zahraničí, tak byl odměněn tím, že mu výrazně zdaníte konkurenci. To je úplně nepochopitelné opatření, které zásadně kritizuje Česká národní banka, upozorňuje na to, že jste se úplně vykašlali na vyhodnocení dopadů této regulace, a prostě fakticky jednorázově znárodňujete část těch rezerv. To je to, co děláte, a připravujete o to ve výhledu budoucí vlády.

Další velký problém tohoto daňového balíčku je zdražení topení v bytových domech. Nechápu, jak sociální demokraté a komunisti mohou podporovat zdražení plynového topení v bytových domech. Přijde mi to úplně asociální opatření, kde zdaníte kotelny, které vlastní celé bytové domy, a vlastně vůbec nevím proč. Co máte proti tomu, aby si lidé společně topili plynem doma. Má to relativně třeba ve srovnání s uhlím malé dopady na životní prostředí, na vzduch ve městech. Vůbec nechápu, proč to chcete více zdanit. Stejně tak vůbec nechápu, proč zdražujete vklad do katastru na dvojnásobek, když digitalizace by naopak měla přinášet úspory v té správě katastru nemovitostí. Pokud jste si tam vyrobili nějaké byrokratické náklady, tak je potřeba odbourávat ty náklady a neřešit to tím, že zvýšíme poplatky pro lidi. Prostě zvyšovat poplatek za vklad do katastru dva tisíce je úplně nesmyslné v době digitalizace. Navíc tu máme daň z nabytí nemovitostí 4 %, která snad by měla aspoň garantovat to, že člověk zbytek toho servisu od státu dostane zadarmo. Z tohoto důvodu já navrhuji vrátit tento tisk k přepracování. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Pirátů.)

