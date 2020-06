Ferjenčík (Piráti): Jsou taky lidi, co pracovali poctivě, teď jsou na dlažbě a vykašlali jste se na ně

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych chtěl na úvod ještě zareagovat na paní ministryni, která říká, jak to dostat k těm lidem. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste zkusili aspoň těm zaměstnavatelům, kteří doteď zaměstnávali lidi na dohody, ze kterých odváděli pojistné, napsat e-mail o tom, že se změnila praxe té mimořádné okamžité pomoci. Jestli je tady 200 tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni na dohodách, kteří odvádějí pojistné, tak napsat jejich zaměstnavatelům e-mail nebo datovou zprávu o tom, že se změnila praxe přiznávání dávky mimořádné okamžité pomoci, a tak by to mohla být velmi efektivní cesta, jak to k těm jejich často dnes už bohužel bývalým zaměstnancům dostat. Já věřím, že každý slušný zaměstnavatel, když dostane takovouhle instrukci, tak ji rád předá tomu zaměstnanci, kterého velmi nerad propustil, protože pro něj neměl práci, aby si aspoň trochu ulevil svému svědomí, že poslal člověka na dlažbu. Myslím, že je to daleko efektivnější, než platit inzerci v deníku Metro. Tak to je takový tip pro MPSV. Já se za měsíc zeptám, jestli jste tuhle radu zkusili využít.

Já bych chtěl - teď se vrátím k těm skupinám, kterým se nedostalo pomoci. Paní Gajdůšková říkala, že nechápe, proč se tady furt mluví o těch dohodářích, že to zní, jakoby to byla jediná postižená skupina tou krizí. Já to zkusím vysvětlit, aby to pochopila kolegyně, aby pochopila naši motivaci, proč furt tohle téma zvedáme. Protože dohodáři a OSVČ se souběhem se zaměstnáním jsou podle našich informací dvě největší skupiny, které stát nechal na holičkách. Samozřejmě že řada zaměstnanců byla zasažených. Samozřejmě že živnostníci byli zasaženi. Samozřejmě že lidé, co podnikali skrze s.r.o. byli zasaženi. Ale tyhle dvě skupiny, lidi pracující na dohody a lidi, kteří jsou OSVČ se souběhem s nějakým zaměstnaneckým úvazkem, jsou dvě suverénně největší skupiny, které byly výrazně tou krizí zasaženy a které nedostaly státní podporu. A proto to řešíme, proto jsme svolali tuhle mimořádnou schůzi. My budeme mít schodek 500 miliard Kč, jak říká paní ministryně z financí, co sedí za mnou, 500 miliard Kč, ale nemáme 3 miliardy na to, abychom podpořili dohodáře. To je, kdybychom každému dohodářovi, který platil pojistné, zaplatil i 10 tisíc měsíčně, tak kdybychom všem těmhle dohodářům dali 10 tisíc měsíčně za tu dobu krize, tak to stojí cca 3 miliardy Kč, a kdybychom všem OSVČ, kteří mají souběh se zaměstnáním, dali analogickou podporu, jakou mají ostatní živnostníci, tak určitě se vejdeme do 10 miliard Kč. Tady prostě budeme mít sekeru ve státním rozpočtu 500 miliard Kč, ale nechali jsme statisíce lidí na holičkách jenom proto, abychom ušetřili 10 miliard, z kterých část by se ještě vrátila na DPH a vrátila by se do ekonomiky. To prostě ekonomicky nedává žádný smysl a my se snažíme tuhle situaci napravit.

Naopak když banky měly dostat státní záruku jenom 25 % portfolia, tak stačil jeden e-mail, který poslala Česká bankovní asociace, následně přišel pozměňovací návrh, ať se to zvedne na 30 %. To bylo 10 miliard minimálně, které ty banky na téhle změně vydělají. To by pokrylo všechny tyhle dohodáře a OSVČ se souběhem. Paní ministryně financí řekla, že s tímhle pozměňovacím návrhem naprosto nesouhlasí, že to je jediná věc, kde si vyvzdorovala v tom vyjednávání na bankách, že tenhle parametr se nezmění, že ve všem ostatním té bankovní asociaci vyšla vstříc, ale že těch 25 % je pro ni nepřekročitelná hranice, a pak přišli poslanci ANO a přehlasovali vlastní ministryni, dali tady bankám dotaci 10 miliard, nebo možná i víc, spolu se sociální demokracií, která to navrhla, spolu s dalšími. Ale když jde o to, podpořit lidi, kteří měli 10 tisíc měsíčně a teď jsou na dlažbě, tak na ty se vykašlete, protože nechodí k volbám! A pak tady řešíte to, jak je možné, že když jsme tady udělali inzerci v deníku Metro, že se nám nikdo nehlásí na ty úřady práce, které je 10 let posílaly do háje, jak je to možné. To přece není normální! Takže to je ten důvod, proč my se ozýváme. Tady je několik set tisíc lidí, co jsou zasaženi krizí a nedostali od státu nic. Jsou to invalidní důchodci. Paní Gajdůšková tady řekne: "No, ale 40 tisíc, to jsou přece důchodci, ti maj důchod." Akorát zapomene zmínit, že jsou to invalidní důchodci, co berou 7 tisíc měsíčně, a bez toho přivýdělku z těch dohod, z čeho mají asi žít. Nebo jsou to starobní důchodci, kteří mají nízký důchod.

To jsou taky lidi, co pracovali poctivě a teď jsou na dlažbě a vykašlali jste se na ně. Proto my se jich snažíme zastat. Mluví se tady o flexibilitě, ale OSVČ jsou přece taky flexibilní jako dohodáři. Tak jaký je ten rozdíl? Proč jedni dostanou podporu a druzí ne? A já samozřejmě podporuji, aby OSVČ dostali podporu státu ve chvíli, kdy se z rozhodnutí vlády vypnula celá ekonomika. Ale přece to nemůžeme nechat jenom pro někoho tu pomoc.

Takže já abych zakončil na pozitivní notu. Povedlo se prosadit, i z opozice, aby lidi, kteří mají souběh OSVČ a pedagogické činnosti, aby měli nárok na kompenzační bonus. Podařilo se prosadit, aby lidi, co jsou OSVČ a současně pěstouni, měli nárok na kompenzační bonus. Povedlo se prosadit podporu pro malá eseróčka, aby dostaly kompenzační bonus. Podařilo se zajistit, aby Ministerstvo financí, respektive Finanční správa, začaly dodržovat zákon a lidi, kteří v panice přerušili živnost, nepřišli o ty peníze za dobu přerušení té živnosti, pokud nečerpali podporu v nezaměstnanosti.

To všechno se nám podařilo napravit a my vás teď jenom žádáme, abyste to samé napravili i u těch dohodářů a to samé napravili u OSVČ, kteří měli nějaký malý zaměstnanecký úvazek, typicky třeba na dohodu o pracovní činnosti, za tři tisíce korun a kvůli tomu teď přišli o 50 tisíc státní podpory. Vždyť to je naprosto nespravedlivé. A říkáte, no krize už proběhla, tak co s tím naděláme.

Tak já vám řeknu, proč je to důležité i dneska. Protože teď Finanční správa těm lidem, co měli souběh OSVČ a dohody o pracovní činnosti začne ty peníze zpětně brát. To se teď začne dít, protože vám nefungují informační systémy na MPSV a Finanční správě a nejsou propojený. Tak kvůli tomu se vyplácely ty peníze na čestná prohlášení a řada těch žadatelů netuší, že to, že měli dohodu o pracovní činnosti, je vylučuje z účasti na tom programu. Tak za chvíli je začnete exekuovat a začnete jim brát ten kompenzační bonus, který už dávno utratili, protože ho potřebovali, aby měli z čeho platit nájem nebo jídlo pro své děti. Tak stát to teď po nich začne vymáhat. To je to, co se začne dít v těchto měsících. A tomu se snažíme zabránit. Proto navrhujeme, ať se ta pomoc rozšíří i pro tyhle dvě obrovské zasažené skupiny.

Děkuji za pozornost.

