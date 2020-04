Ferjenčík (Piráti): Vláda opomněla lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Piráti, podobně jako zbytek opozičních klubů, velmi vítají tu úpravu původního vládního návrhu, kterou včera schválil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zástupci všech stran na návrh paní předsedkyně Vostré a pana poslance Volného a tento pozměňovací návrh zásadně vylepšil původní vládní zákon.

Co jsou ty hlavní dobré změny? Zrušila se ta podle nás velmi sporná hranice poklesu obratu o 10 % za čtvrtletí, ta už tam nově není a ministerstvo se dušuje, paní ministryně financí to včera říkala na mikrofon; věřím, že to dneska potvrdí, že stačí splnit libovolnou z těch podmínek pro to, aby člověk mohl řádně o ten bonus žádat. To znamená, stačí, aby vám například poklesl obrat v březnu anebo v dubnu oproti minulosti nebo oproti minulému měsíci, prostě abyste mohli čestně doložit, že skutečně jste zasaženi tou krizí. Je jedno, jestli důvody jsou krizová opatření vlády, nebo zdravotní stav v zahraničí, ale pokud jste prostě zasaženi tou krizí, tak máte nárok žádat o tento bonus. To je velká pozitivní změna, my jsme za to rádi a děkujeme za to.

Co vnímáme jako slabinu, je, že vláda opomněla jednu velkou skupinu lidí, kterou teď nepodporují žádná z těch vládních opatření. Jde o lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. My jsme z toho důvodu navrhli, aby tito lidé v případě, že odvádějí státu odvody z té práce, to znamená, buď mají dohodu nad 10 tisíc, případně dohodu o pracovní činnosti nad 3 tisíce, tito lidé jsou snadno dohledatelní, dá se to doložit, a především tady odvádějí také pojištění, aby tito lidé dostali také podporu. Jsme si vědomi toho, že jejich činnost má zpravidla výrazně menší rozsah, než je tomu u OSVČ, a proto navrhujeme 15 tisíc korun, respektive 300 korun za každý den toho nouzového stavu.

Takže to je náš poznávací návrh. My ho předkládáme ve dvou verzích. Jednou pro celou tuto skupinu, podruhé pro skupinu dohodářů, kteří pracují jenom na tyto dohody a nepracují v pracovním poměru, to znamená, nemají zaměstnání jiného typu. To je na žádost paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčové, která právě toto uváděla jako výhradu, proč s tím naším původním návrhem nesouhlasí, takže nyní podle mě nic nebrání tomu, aby sociální demokracie tento návrh podpořila.

Jsme si vědomi toho, že i po přijetí našeho pozměňovacího návrhu by stále zůstala celá řada lidí, kteří propadají tím sítem. Máme za to, že to je potřeba řešit mimořádnou okamžitou pomocí. Ministerstvo práce a sociálních věcí už avizovalo výrazné změny v této agendě. My doufáme, že se skutečně promítnou do praxe a že mimořádná okamžitá pomoc začne být dostupná lidem, kteří ji potřebují, lidem, kteří dodnes pracovali.

Poslední poznámka. Mám za to, že pan Onderka se hlásí s pozměňovacím návrhem, který podle mě bohužel vede k tomu, že lidé, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti a současně podnikají, mají podnikání jako vedlejší činnost, tak přijdou o ten bonus. Mně to přijde dost nešťastné, protože zpravidla u těchto lidí to podnikání živnostenský list je výrazně větší část jejich příjmu. Typicky se jedná o pošťáky, kteří současně na IČO pracují jako doručovatelé. Řada těchto lidí, co měli s poštou dohodu o pracovní činnosti, nyní byla propuštěna a teď kvůli tomuto návrhu, který tuším připravilo Ministerstvo financí a předkládá ho sociální demokracie, hrozí, že přijdou o tuto podporu. Tak bych se chtěl zeptat pana Onderky, jestli toto může odůvodnit.

Děkuji.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

