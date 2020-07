Ferjenčík (Piráti): Vláda žádá o schodek 500 miliard, šetřit ale není ochotná nikde

reklama

Já tomu rozumím, já myslím, že bych ho měl. Já jsem právě chtěl reagovat na pana Votavu věcně, ale asi to mohu spojit. Takže začnu reakcí na pana Votavu. Já jsem chtěl říct, že my samozřejmě vnímáme rozdíl v tom způsobu projednání, na druhou stranu nám jako poslaneckému klubu nezbylo než reagovat na to, jaký ten jednací řád je dnes. A chtěl bych zdůraznit, že jsme šli přesně v jeho smyslu, tzn. že snižujeme ten celkový schodek. Myslíme si, že smysl toho ustanovení je, aby ve druhém a třetím čtení nedošlo k masivnímu nárůstu toho deficitu, zatímco snižovat ho nám přijde celkem v pořádku, navíc se některé kapitoly, např. správa státního dluhu, opakovaně používají jako takový skrytý zdroj pro reálné navyšování deficitu. Takže reálná praxe v té Sněmovně je trochu složitější než to, co říká litera jednacího řádu. Každopádně navážu tím projevem k rozpočtu samotnému.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my uznáváme jako Piráti, že ta situace nemá obdoby v dějinách České republiky, že skutečně to, abychom měli v půlce roku deficit 200 mld., nic takového tady nikdy nebylo, to abychom na několik měsíců vypnuli ekonomiku, to tady nikdy nebylo. My souhlasíme s tím, že cesta - a zdůrazňuji slovo jednorázového - schodku je správná. Z toho důvodu jsme také žádným způsobem neblokovali projednání toho rozpočtu. Vnímáme, že vládní rozpočtová rezerva nyní je prakticky vyčerpaná, vnímáme, že obce potřebují dostat ty miliardy, na které mají nárok ze zákona a na které zbývá vyhradit rozpočtovou kapitolu, vnímáme, že je tam celá řada kapitol třeba určených na investice pro obce, které je potřeba realizovat co nejrychleji, a kdyby se to zase zdrželo, tak to bude mít řadu negativních dopadů a hrozí, že se to třeba do konce roku nestihne vůbec vyčerpat.

Stejně tak jsme volali po tom, aby vláda nezapomínala na skupiny lidí, na které podle nás trochu pozapomněla. Podařilo se nám vyjednat kompenzační bonus pro část dohodářů, konkrétně pro ty, které odváděli pojistné. Bohužel se nám nepodařilo vyjednat kompenzační bonus pro lidi, co mají souběh OSVČ a malého pracovního úvazku, to je teď skupina, co mě bombarduje e-maily a cítí se zcela oprávněně vynechaná. Prostě podle nás vláda tu čáru pomoci nakreslila příliš nízko a je spousta lidí, kteří třeba dělají na malou pracovní smlouvu pro své bytové družstvo nebo pro společenství vlastníků jednotek a berou tam jednotky tisíc a kvůli těm pár tisícovkám přijdou o kompenzační bonus za své živnostenské povolání. Stejně tak nás mrzí, že osoby bez zdanitelných příjmů nedostaly stejné odpuštění zdravotního pojištění jako živnostníci, protože je to prostě podle nás nespravedlivé a je to byrokracie navíc. Ti lidé, aby dosáhli na podporu, si musí zřídit živnostenský list, což samo o sobě nedává smysl. Takže to byla druhá věc, co jsme po vládě chtěli, pomoci těm, na které pozapomněla. U dohodářů se to aspoň zčásti podařilo, doufám, že v pátek to hladce projde.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A stejně tak jsme apelovali na vládu, aby byla ta pomoc co nejrychlejší. Bohužel úvěrové programy skončily fiaskem, reálně COVID-1, COVID-2 byl takovým způsobem přetížený, že se úřadům nebo té bance, co to administrovala, nedařilo ani informovat uchazeče o tom, že ty úvěry nedostanou. A COVID-3 přišel bohužel tak pozdě, že většina firem už si mezitím pořídila standardní komerční úvěr nebo bohužel zkrachovali.

A stejně tak jsme apelovali na to, aby se stát připravil na dlouhodobý boj s tou nemocí, kde my považujeme za základní strategický prvek masivní testování výskytu nemoci. Chceme, aby stát měl skutečně infrastrukturu na 30 tis. testů za den, abychom byli schopni testovat v místech lokálních ohnisek, teď je to velmi aktuální v Karviné. Chtěli jsme i to, aby školství bylo připravené na to, kdyby bylo opět nutné připravit on line výuku, aby ta metodická podpora vůbec existovala, aby byla na nějaké úrovni. Ministerstvo školství podle nás bohužel v té první vlně dost silně zaspalo a je potřeba to co nejrychleji napravit. Tolik k tomu, kde se relativně shodujeme s vládou, spíš upozorňujeme na to, co pozapomněla, jak apeluje často pan premiér, abychom byli na jedné lodi.

S čím se ovšem ztotožnit nemůžeme, je, že ve chvíli, kdy vláda žádá o rekordních 500 mld. schodek státního rozpočtu a žádá nás, abychom jí ho schválili, tak není ochotná šetřit vůbec nikde, prostě ani miliardu, ani 100 mil., prostě ani korunu. Nikde není vláda ochotná ušetřit na svém provozu. My nesouhlasíme s tím, že je adekvátní reakce státu na takovouhle bezprecedentní krizi, aby řekl - všechny výdaje státu, co stát kde dělá, jsou tak efektivní, že je musíme teďka udělat. My souhlasíme s tím, že je potřeba co nejvíc pomoct firmám a lidem, my se hlásíme k těm pozměňovacím návrhům, které jsme podávali, byť je potřeba říct, že samozřejmě kdyby některé z nich prošly, tak třeba některé další nepodáme, ono se o nich nehlasovalo najednou. Takže argumentovat prostým součtem těch navrhovaných opatření není úplně fér. Nicméně to, že jsme chtěli větší pomoc pro občany a firmy zasažené krizí ještě neznamená, že bychom říkali, že stát nemá nikde šetřit. A podle nás ty úspory jsou na místě, např. v oblasti marketingových služeb, kde se utrácí milióny za lepší PR úřadů a institucí, které často vůbec žádné PR nepotřebují.

Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2915 lidí

Takže to, že vláda naprosto rezignovala na jakékoli úspory, my považujeme za nerozumné. A z toho důvodu jsme navrhli snížení toho celkového schodku ve třech variantách, ve variantě snížení o 11 mld., o 16 mld. a o 25 mld. Podle nás skutečně je prostor to celkové manko snížit, je prostor nějaké peníze ušetřit. Pokud vláda potřebuje tu rezervu skutečně v této výši, tak je schopná aspoň nějaké úspory ve svém provozu nalézt. A tvářit se, že všichni ostatní mají šetřit a jenom stát nemusí šetřit vůbec, podle nás je velmi špatný signál k tomu, co je jako správná etika zacházení s veřejnými prostředky. Přece v krizi se musí všichni zamyslet nad tím, jestli to, jak utrácejí, je rozumné, nebo není.

A poslední připomínky, co k tomu dáváme, jsou formou doprovodného usnesení. Navrhujeme urychlit práce na sjednocení výběru daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, protože pokud by se toto podařilo, může stát ušetřit okolo 4 mld. korun každý rok a to je veliká dlouhodobá úspora na provozu státu.

Prosazujeme rozklikávací rozpočet státu, aby se dalo lépe kontrolovat, kam ty naše společné peníze jdou. Prosazujeme posílení transparentnosti nakládání s vládní rozpočtovou rezervou. Myslíme si, že ta velká rozpočtová opatření je na místě zveřejňovat dopředu. A plně podporujeme návrh kolegů od Starostů, aby analogicky příspěvek jako dostaly obce, dostaly i kraje, protože pokud kraje dostanou více peněz, tak bude prostor pro investice na lokální úrovni. Myslíme si, že stát nemá patent na rozum a že je lepší rozptýlit investice víc do šířky, víc do regionů a že kraje a obce mohou také přispět svou investiční aktivitou k tomu, aby ten propad nebyl tak hluboký a nevidíme důvod, aby to všechno dělala centrální vláda.

Vzhledem k tomu, že vláda se tyto změny akceptovat nechystá, tak my se zase nechystáme tento rozpočet podpořit.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Rozklikávací rozpočet by mohl zavést i stát Ferjenčík (Piráti): Vládou prošel kompenzační bonus pro dohodáře Ferjenčík (Piráti): Kopírování je zadarmo. Ostatně platí - pozdě, ale přece! Ferjenčík (Piráti): Plošným testováním zabráníme ekonomickým škodám desítek až stovek miliard

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.