Fiala (ODS): Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly

Dámy a pánové,

já jsem vystupoval k tomuto bodu ve druhém čtení a dnes bych mohl klidně všechno, co jsem tady říkal, zopakovat, slovo od slova, protože se ukazuje, že vláda nevidí problémy, které jsou spojeny s EET, neslyší ty rozumné důvody a naše výhrady k tomu, aby byla zavedena další fáze elektronické evidence tržeb, a že vláda je rozhodnuta dovést svou posedlost do úplného konce.

Ano, dámy a pánové, posedlost, to je to slovo, které jsem v této souvislosti použil ve druhém čtení a které tady mohu zopakovat, protože platí, že i užitečné a třeba i zajímavé nápady nebo dokonce dobré úmysly -

I dobré úmysly, které jsou dovedeny ad absurdum, tak pro ně platí rčení, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Ale my tady neposuzujeme úmysly, posuzujeme činy, posuzujeme výsledky. A co jiného to je než posedlost, když projekt kontroly nad ekonomickými aktivitami obyvatelstva už ztrácí poslední zbytky přiměřenosti, protože skutečně nevidím žádný ekonomický smysl v tom, aby měl stát informaci o vyúčtování každé spuštěné rakve do pohřební jámy. V tom žádný smysl není, leda kdyby šlo o novou symboliku o neomezené síle státní byrokracie, regulace a kontroly v republice. Sledovali jsme tě, kontrolovali, regulovali celý život, tak to musí být až do konce, dokud se nad tebou neslehne zem.

A to je ta absurdita. Na tomto příkladu se dá představit ta absurdita toho, co se zde snažíte zavést v podobě další vlny EET. To je ta absurdita, která se odehrává teď v této Poslanecké sněmovně.

Dámy a pánové, představte si - to byl ten příklad, který jsem použil minule ve druhém čtení - představte si tu drobnou švadlenu na nějakém menším městě, představte si rozsah jejího podnikání, to podnikání má v podstatě povahu pomoci jejímu okolí, její "tržby" jsou pod úrovní průměrného platu v České republice. A tato švadlena teď bude nucena vstoupit do systému EET. Proč? Jenom proto, aby měl stát kontrolu nad každým jejím pohybem jehlou? Nebo jaký tohle má důvod?

Ale ve stejnou dobu, a to je na tom závažné, a to bych považoval za neslušné, ve stejnou dobu tato státem kontrolovaná švadlena - a nevím, jestli to ona vůbec tuší - ze svých daní, které odvádí, dotuje podnikání a zisky jednoho velkého holdingu a dnes není jasné, zda nebude nakonec v důsledku toho všeho vůči tomuto holdingu čistým plátcem, protože - a na to neumí odpovědět ani nikdo v tomto sále - je tu otázka, jestli ty dotace, které jdou tomuto holdingu, budou skutečně proplaceny anebo budou placeny z příjmů takových lidí, jako je ta švadlena z malého města, o které tady teď mluvím. A vy na to neumíte té švadleně odpovědět. Můžete se usmívat a říkat, že to je absurdní příklad. Není absurdní, je úplně reálný. Vy na to neumíte odpovědět, jestli to bude platit ze svých daní nebo nebude, ale jdete na ni naložit EET. To je vaše odpověď.

A na totéž neumíte odpovědět ošetřovatelce seniora, který je upoutaný na lůžko, na totéž neumíte odpovědět učiteli klavíru v malém městě, na totéž neumíte odpovědět nikomu. Je to absurdní? No, není absurdní to, co říkám. Je opravdu absurdní to, co děláte. A v této konstelaci a v této souvislosti, jak jsem vám to popsal, to považuji za neslušné. Očekávám, že teď budete namítat a určitě bude namítat paní ministryně, že tady ta švadlenka může požádat o zvláštní režim, že nebude muset mít pokladnu atd. No, ale co se skrývá pod tímto zvláštním režimem? Víte všichni, kteří o tom budete hlasovat, co se skrývá pod tímto zvláštním režimem? Podnikatel musí požádat a doložit řadu údajů. Následně se finanční úřad zamyslí a schválí nebo také neschválí tento režim. A živnostník si na finančním úřadě vyzvedne označené pokladní bločky a ty bude vydávat zákazníkům. Kopii si vždy nechá a pak společně s celým přehledem o tržbách každé čtvrtletí dojde na finanční úřad doložit, jestli vydělal 5 tisíc nebo vydělal 20 tisíc.

A toto, prosím, dámy a pánové, považujete za zjednodušení pro malé podnikatele? Já to nepovažuji za zjednodušení, já to celé považuji za neslušné. Ale bohužel toto je realita. Drobní živnostníci jsou dnes čistí přispěvatelé a v té konstelaci, jak jsou teď nastaveny dotace, jaká je situace kolem střetu zájmů, jsou drobní živnostníci a podnikatelé přispěvateli na podniky našeho nejmenovaného holdingu. A místo toho, aby jim za to někdo poděkoval, tak se dočkají toho, že na ně naložíte EET. Proto tomu říkám posedlost.

A ještě tady zopakuji tu větu, kterou jsem říkal při druhém čtení. Pokud by někdo v dřívější fázi EET chtěl ještě hledat nějaký dobrý úmysl a logiku, tak v této fázi to prostě není možné. Tato poslední fáze je naprostý nesmysl, je to ekonomický nesmysl a není to nic víc než jenom politická posedlost.

Já si uvědomuji, že vy jste v této věci rozhodnutí. Nebojte se, nemíním tady mluvit další čtyři hodiny, ale přece jenom vám ještě připomenu a budu citovat názor významné skupiny ústavních právníků, kteří v souvislosti s EET varují, že dochází ke znevýhodnění malých živnostníků proti velkým podnikatelům, že nejvíc znevýhodněni jsou živnostníci staršího věku, že se zvyšuje riziko zneužívání informací, shromažďovaných státem a že stát míří do stavu, kdy existuje nepočetná vrstva hyperbohaté elity a početná vrstva hůře či lépe placených zaměstnanců a že společnost, v níž je většina lidí závislá na jednom či nemnoha zaměstnavatelích, není svobodná. Ano, to je názor významné skupiny ústavních právníků. Já bych k němu jenom dodal, že o tom nepochybně vláda něco ví.

I dnes tady musí zaznít holý fakt, na kterém nic nezmění ani rozčilování ani popírání ani mediální propaganda, a to je fakt, že přínos EET k lepšímu výběru daní nebyl prokázán. Cituji: na růst inkasa daní se menší měrou podílely i vlivy, například zavedení kontrolního hlášení či EET, jejichž vliv však nebyl dosud ze strany Ministerstva financí věrohodně kvantifikovaný. Tak se píše ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. Já opakuji, že tady nejde o vyjádření opozice. My jsme přesvědčeni o tomtéž. Je to vyjádření nezávislé instituce.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že o tom všem víte a že přesto všechno, že toto víte, víte jaká to je absurdita, víte, že už je to posedlost, víte, že nejsou prokázány ty zisky, všechno to, co vám tady říkám, nepochybně víte, a přesto prosadíte tento projekt centrální státní databáze úplného státního dohledu nad veškerou ekonomickou aktivitou obyvatelstva. Je to vaše přesvědčení, je to vaše ideologická pozice, je to výraz vaší levicové politiky.

Dobře, já jsem si vědom toho, že tomu teď tady v tuto chvíli zabránit nemůžeme, ale budeme naléhat - a to můžeme dělat a budeme to dělat se stejnou intenzitou jako dosud - na to, abyste přistoupili na řádnou diskusi, abyste začali plnit své závazky, a budeme naléhat na to, abyste dělali věci, které jste slíbili, že uděláte a které nikde nejsou. Zato tu máme tento politicky a ekonomicky absurdní projekt, který nemůžeme označit za nic jiného než za posedlost. A na co tedy budeme naléhat? No, budeme naléhat na to, aby tu byl návrh daňové reformy, která zjednoduší a sníží daně a ne aby to bylo po osmi letech vlády, kdy má hnutí ANO Ministerstvo financí, jak nedávno v televizní diskusi se mnou řekl pan premiér - po osmi letech, až budu končit, tak něco předložíme. To je pozdě. Nebylo těch pět let dost času na to, abyste splnili věc, kterou slibujete každý rok znovu a znovu?

Nebo další věc. Návrh důchodové reformy. Budeme na něj tlačit. Ne pro dnešní důchodce, ale pro čtyřicátníky a pro mladší lidi, které jste hodili přes palubu a chcete se tím promlčet. Dokud vám to už nebude jedno a až s tím oni nic neudělají. Ale my je nechceme hodit přes palubu, my je nehodíme přes palubu. Tak se pojďme do toho pustit. Znovu vás k tomu vyzýváme. Občanská demokratická strana je připravena hledání rozumné důchodové reformy pro lidi mladší čtyřiceti let podpořit.

Další věc. Návrh debyrokratizace státu. Já se opravdu bojím, že tady promrháme další čtyři roky. A bojím se proto, že vidím, jak jeden představitel vlády za druhým se ve skutečnosti vysmívá jakýmkoliv úvahám o razantnějším snížení byrokracie. A znovu říkám, pokud jde o snižování byrokracie, pokud s něčím přijdete, co výrazně ulehčí občanům život, co znamená snížení byrokracie ze strany státu, tak my občanští demokraté to samozřejmě rádi podpoříme.

A nakonec, dámy a pánové, rozpočet. Myslím, že v této republice už nenajdeme nikoho, snad kromě paní ministryně financí, ministrů a některých poslanců vládní většiny, kdo by skutečně věřil tomu, že současné nastavení rozpočtu a jeho mandatorních výdajů je udržitelné. A že je kompatibilní s nějakými vyrovnanými rozpočty, o kterých jste donedávna ještě opakovaně mluvili. Nevěří tomu ekonomové, nevěří tomu bankéři, nevěří tomu Nejvyšší kontrolní úřad. A já si tak trochu myslím, že tomu nevěří ani velká většina ministrů a vládních poslanců.

Tak s tím pojďme něco udělat, pojďme se přiblížit vyrovnanému rozpočtu, pojďme snížit mandatorní výdaje, pojďme se bavit o tom, jak ten rozpočet dělat rozumně a s nějakou perspektivou do budoucna. A znovu říkám - my v Občanské demokratické straně jsme připraveni takovouto debatu podpořit a podpořit také rozumné návrhy, se kterými jste přišli. Ale vy jste s ničím, co je tady podstatné, nepřišli. Vy místo toho přicházíte s posedlostí, ekonomickou absurditou a totální kontrolou obyvatelstva, jakou je EET.

A pokud jde o EET, tak to dnes zopakuji, někteří tomu možná nevěříte, ale já to zopakuji velmi nahlas. Pokud nám lidé dají důvěru, tak slibuji, že tyto absurdní věci, kterých jsme tady svědky, jednoduše zrušíme. My nepřipustíme dál, aby stát otravoval drobným živnostníkům život.

A stát, pokud má nad někým uplatňovat opravdu důslednou kontrolu, tak to má být nad oligarchickými entitami, o kterých vy vládní poslanci nepochybně něco víte. Ale stát má dát ruce pryč od ekonomických aktivit lidí, kteří se sotva protloukají, pomáhají, živí sebe a své rodiny, nestěžují si. A já považuji za ostudné, aby stát právě takovéto lidi sekýroval, dohlížel na ně, shromažďoval o nich informace a choval se k nim jako k potenciálním zlodějům, podvodníkům a zločincům.

Dámy a pánové, toto je neslušné, toto otravuje život především poctivým, normálním a běžným lidem. A i když vás o tom nepřesvědčím, tak jsem to chtěl ještě jednou zkusit, chtěl jsem vám to znovu zopakovat, chtěl jsem vám to říct a chtěl jsem vám také samozřejmě sdělit to, co už víte. Že Občanská demokratická strana nejen že tuto věc nepodpoří, ale že po příštích volbách EET zrušíme.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



