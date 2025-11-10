Prokop (Stačilo!): Nový asociální führer

Nový asociální führer.
Je komické, že partaj, která neustále sama sebe označuje za demokratickou a kádruje při tom všechny okolo sebe měla jen jednoho jediného kandidáta na post předsedy.
A samozřejmě věrný nejlepší tradici TOP 09 prosazuje Ondřej Havel zpoplatnění vzdělávání. Navzdory ústavou zakotveným sociálním právům.
Inu, pravice u nás vždy byla mistrem ve vedení války proti nemajetným a snižování jejich šancí na lepší život.
Bc. Vítek Prokop
autor: PV