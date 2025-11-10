Prokop (Stačilo!): Nový asociální führer

10.11.2025 13:05

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému předsedovi TOP 09.

Prokop (Stačilo!): Nový asociální führer
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Nový asociální führer.

Je komické, že partaj, která neustále sama sebe označuje za demokratickou a kádruje při tom všechny okolo sebe měla jen jednoho jediného kandidáta na post předsedy.

A samozřejmě věrný nejlepší tradici TOP 09 prosazuje Ondřej Havel zpoplatnění vzdělávání. Navzdory ústavou zakotveným sociálním právům.

Inu, pravice u nás vždy byla mistrem ve vedení války proti nemajetným a snižování jejich šancí na lepší život.

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

Havel , TOP 09 , Prokop , STAČILO!

autor: PV

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Polarizace společnosti

Dobrý den, nemáte pocit, že za polarizaci společnosti můžete všichni politici? Dokonce bych řekl, že vy i víc, že vy jste ti, co vykopali obrovské příkopy, které nejste ochotni zakopat - viz třeba to, že jste se ani nepokusili jednat o vládě třeba s ANO a ti, kteří volí někoho jiného shazujete a naz...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

