Rajchl pomstí rodinu tvrdšími prostředky, než se čekalo

“Bráním se formou trestních oznámení u Policie ČR a následně civilními žalobami vůči jednotlivým osobám včetně právnické osoby Hero Hero, které de facto poskytuje finanční krytí. Kdyby tito lidé (Oganesjanův gang, pozn. red.) za tuto svou činnost nezískávali finanční prostředky, neměli by možnost, čas ani technické vybavení k tomu, aby šikanovali všechny své názorové oponenty. Monetizace této šikany je naprosto šílená. Jsme v zemi, kde je umožněno natáčet video, jak někdo páchá nezákonnou činnost a šikanuje nezletilé osoby a je to považováno za normální kolorit,” nechápe Rajchl.
Další trestní oznámení padlo právě dnes. “V pátek jsem podal trestní oznámení za nebezpečné pronásledování a dnes to bylo další trestní oznámení za neoprávněné filmování mé dcery bez jejího souhlasu a publikování videa bez jejího souhlasu. Nesmírně ji to traumatizovalo. Jde o zážitek, který šestnáctiletá dívka jen tak nezapomene,” konstatuje k útoku na svou dceru.
“Fascinuje mě, že část médií vůbec neřeší situaci, že videa měl zveřejnit člověk, který zde stál za největší discordovou skupinou, která publikovala nezákonný kradený a upravovaný obsah. Nikoho to nezajímá a nikdo neřeší autora, který má velmi pochybnou minulost a je to recidivista. Podepsal jsem na policii protokol o mlčenlivosti, abych tak svým vyjadřováním nemařil trestní stíhání. Mým cílem není celou věc dále mediálně rozvířit, ale mým cílem je dostat ty lidi tam, kam patří. Do vězení. Půjdu si pro ně právní cestou a udělám maximum pro to, aby tito lidé už nemohli kohokoli v naší zemi obtěžovat,” odkryl své plány.
Činnost tzv. Oganesjanova gangu je podle Jindřicha Rajchla za hranou všeho. “Nechápu, že je část veřejnosti a hlavně část politiků, kteří to tolerují a dokonce podporují. Pro mě je to zcela nepředstavitelné. Kdyby takový útok přišel vůči komukoli z mých politických oponentů, velmi tvrdě bych se vůči tomu postavil. Utkat se můžeme v politickém ringu, ale rozhodně nehodlám tolerovat zatahování rodiny a soukromí do politického boje. To nikde v civilizovaném světě nenajdete,” konstatuje Rajchl pro ParlamentníListy.cz.
Vidí vysokou šanci, že členové Oganesjanova gangu skutečně ve vězení skončí. “Je tam celá řada přestupkových řízení a dokonce podmíněných odsouzení. Jsem přesvědčen, že policie už v tuhle chvíli musí konat. Je pro mě dokonce nepochopitelné, že už za mřížemi nejsou dávno, protože jejich činnost je soustavná a vykazuje znaky organizované skupiny. Se svými právními zástupci udělám vše pro to, aby byly všechny ty případy spojeny. Stále je to o tom, že policie řekne, že někde u někoho byli poprvé. Jenže jednou byli u mě, jindy u Ivana Smetany a všude jinde. V momentě, kdy to spojíme a řekneme, že to evidentně je organizované skupina, ti lidé přeci musí skončit ve vězení. Není vůbec o čem dál hovořit,” pokračuje poslanec.
“Proto jsem oslovil dokonce dvě advokátní kanceláře. Jedna řeší trestně právní rovinu a druhá civilně právní rovinu. Mám momentálně mnoho práce v Poslanecké sněmovně a neměl bych čas se na případ soustředit sám jako advokát. Neměl bych na to adekvátní množství času a energie. Proto jsem si na to najal dvě advokátní kanceláře, které na tom budou neustále vyšívat, aby to skončilo co nejlepším výsledkem pro všechny normální lidi v této zemi,” popisuje Jindřich Rajchl.
Podstatná podle jeho slov je skutečnost, že nešlo o ojedinělý případ obtěžování či pronásledování. “Jde o systematické jednání, kterým se snaží šikanovat politické odpůrce, vydělávat na tom peníze a vyprovokovat vůči sobě reakce a dostávat tak druhé lidi do právních problémů, to je za hranou a nikdo normální to nemůže tolerovat,” sděluje Rajchl.
“Doufám, že toho budou v budoucnosti litovat. Stále si myslí, že jsou beztrestní a mají nad sebou nějakou ochranu, která zabezpečuje, aby na ně nedopadla ruka zákona. Jsem ale přesvědčen, že ještě nestáli proti člověku, který by byl ochoten do toho investovat tolik energie a peněz jako já, aby na ně spravedlnost konečně udeřila. Využiju veškeré legální prostředky k tomu, aby tahle soustavná šikana a organizovaná trestná činnost byla řešena,” dodává poslanec a šéf strany PRO.
JUDr. Jindřich Rajchl
S příchodem nové vlády podle něho musí přijít i rozvázání rukou policii, aby se bezpečnostní složky nebály podobné případy důsledně vyšetřovat. Naproti tomu dříve se policie zabývala daleko méně závažnými případy. “Policie by měla začít konat naprosto nestranně a měřit všem stejným metrem. Čtyři roky jsem se tu snažil bránit lidi, kteří byli selektivně vybíráni a to pouze z naší názorové strany, zatímco druhá strana mohla absolutně všechno. Mohli šikanovat, terorizovat, cokoli a nestalo se nic. U lidí z druhé strany to bylo tak, že stačil jediný komentář na Facebooku a okamžitě končili před soudem. Porovnejte si jednání (Oganesjanovy) skupiny a někdejší vyjádření policie, která se chlubila, že půjde stíhat 71letou důchodkyni, která na Facebook napsala, že si na setkání s Petrem Fialou místo vajec vezme dlažební kostku,” vzpomíná na jeden z případů.
“Možná si lidé vzpomenou na případ Patrika Tušla, který v době covidu chodil za šéfem Lékařské komory Milanem Kubkem, natáčel si to a ptal se ho na nějaké otázky. Měl křičet u Kubkova domu a řušit jeho noční klid. To byl jeden ojedinělý případ, kterého se Patrik Tušl měl dopustit, skončil za to před soudem a byl odsouzen. Oganesjanova parta dělá dva roky výrazně horší věci a nestane se nic? Kde je rovnost před zákonem? Kdyby tohle někdo dělal politikům končící pětikoalice a obtěžoval je u nich doma, vulgárně je napadal, natáčel je bez souhlasu… Představte si, kdyby to dělali Markétě Pekarové Adamové, Petru Fialovi. Média by křičela, že to je neakceptovatelné a policie by si pro ně do týdne přišla,” míní.
Naději na úspěch v pohnání Oganesjanova gangu k zodpovědnosti vidí i v tom, že za svou činnost vybírá od lidí peníze. Podle něho existují i případy, kdy za jejich nezákonný obsah pomocí platebních karet svých rodičů platí nezletilé děti.
“V případě Patrika Tušla bylo řešeno to, že na základě svých videí žádal o finanční příspěvky na svou činnosti. Tihle to monetizují v naprosto jiných peněžních řádech. Kde je rovný metr? Když odsoudili Tušla, proč by neodsoudili tuhle skupinu? Mimo to, Patrik Tušl byl jednotlivec, zatímco zde jde o organizovanou skupinu, což je daleko nebezpečnější. Lidé se logicky mohou ptát, jak je možné, že se dosud nic nestalo. Jedním z vysvětlení může být, že nějaké krytí existuje, ale od koho? To už nechci spekulovat, ať si to lidé sami domyslí,” uvažuje Rajchl.
autor: Radim Panenka