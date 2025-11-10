Skrytý problém ve Stanjurově rozpočtu. Akcionář ČEZ ho odhalil

Končící kabinet Petra Fialy (ODS) mimo jiné dojednal s Jihokorejci dostavbu dalších jaderných bloků v Česku. Michal Šnobr na sociální síti X naznačil, že vláda zkazila, co mohla.
„Tohle je fakt tak ubohá úroveň Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s ministrem Lukášem Vlčkem (STAN) a Ministerstva financí ČR s ministrem Zbyňkem Stanjurou (ODS) z vlády Petra Fialy, že člověk žasne,“ vypálil Šnobr zostra.
Ing. Zbyněk Stanjura
Ing. Lukáš Vlček
A hned pokračoval s nezmenšenou razancí.
Zmínil v této souvislosti i rozpočet, který vláda Petra Fialy předložila ještě staré sněmovně a teď se vedou spory o tom, zda ho předloží i sněmovně nové. Budoucí vláda Andreje Babiše (ANO) a jejích 108 poslanců vyzývají Fialův kabinet, aby svůj rozpočet na rok 2026 předložili nové sněmovně.
Babiš a jeho kolegové sice tvrdí, že v tomto rozpočtu je skryta spousta kostlivců, ale něco je lepší než nic a pro novou vládu bude lepší, když bude mít k dispozici alespoň tuto podobu rozpočtu, než kdyby neměla žádnou.
Šnobr upozornil na jeden problém skrytý v rozpočtu.
„Do rozpočtu 2026 schválili bezúročnou půjčku společnosti EDU2, ale notifikaci nemají (vědí to moc dobře). Sami počítali s tím, že ty peníze využijí jinak a nyní tím podmiňují předložení celého rozpočtu (což je zákonná povinnost dosluhující vlády)? Fakt chrabří rytíři pravice, tihle popletové,“ nebral si servítky Šnobr.
Tohle je fakt tak ubohá úroveň @mpo_tweetuje @MinistrVlcek & @MinFinCZ @Zbynek_Stanjura z vlády @P_Fiala, že člověk žasne. Uzavřeli smlouvu na 2 bloky #JEDU a celý tendr koučovali tak, že padla již schválená notifikace ????na 1 blok (čekali jsme na ni 2 roky). Česko muselo požádat…— Michal Šnobr (@michalsnobr) November 8, 2025
