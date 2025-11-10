Skrytý problém ve Stanjurově rozpočtu. Akcionář ČEZ ho odhalil

10.11.2025 15:59 | Monitoring

Menšinový akcionář polostátní firmy ČEZ Michal Šnobr od plic vynadal odcházející vládě Petra Fialy (ODS).

Skrytý problém ve Stanjurově rozpočtu. Akcionář ČEZ ho odhalil
Foto: Radim Panenka
Popisek: Jaderná elektrárna Dukovany

Končící kabinet Petra Fialy (ODS) mimo jiné dojednal s Jihokorejci dostavbu dalších jaderných bloků v Česku. Michal Šnobr na sociální síti X naznačil, že vláda zkazila, co mohla.  

„Tohle je fakt tak ubohá úroveň Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s ministrem Lukášem Vlčkem (STAN) a Ministerstva financí ČR s ministrem Zbyňkem Stanjurou (ODS) z vlády Petra Fialy, že člověk žasne,“ vypálil Šnobr zostra.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí v demisi
Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu v demisi
A hned pokračoval s nezmenšenou razancí.

„Uzavřeli smlouvu na 2 bloky Jaderné elektrárny Dukovany a celý tendr koučovali tak, že padla již schválená notifikace EU na 1 blok (čekali jsme na ni 2 roky). Česko muselo požádat (a světe, div se, požádali o ni až 2. 10.) o novou notifikaci a v roce 2026 ji Česko získá hlavně kvůli jejich liknavosti velice těžko. Sám Vlček podal žádost o notifikaci až před měsícem (2. 10. 2025) a sám čeká, že by měla být do konce roku 2026 (samozřejmě optimistické očekávání) a teď tu hraje divadlo?“ ptal se nevěřícně.

Zmínil v této souvislosti i rozpočet, který vláda Petra Fialy předložila ještě staré sněmovně a teď se vedou spory o tom, zda ho předloží i sněmovně nové. Budoucí vláda Andreje Babiše (ANO) a jejích 108 poslanců vyzývají Fialův kabinet, aby svůj rozpočet na rok 2026 předložili nové sněmovně.

Babiš a jeho kolegové sice tvrdí, že v tomto rozpočtu je skryta spousta kostlivců, ale něco je lepší než nic a pro novou vládu bude lepší, když bude mít k dispozici alespoň tuto podobu rozpočtu, než kdyby neměla žádnou.

Šnobr upozornil na jeden problém skrytý v rozpočtu.

„Do rozpočtu 2026 schválili bezúročnou půjčku společnosti EDU2, ale notifikaci nemají (vědí to moc dobře). Sami počítali s tím, že ty peníze využijí jinak a nyní tím podmiňují předložení celého rozpočtu (což je zákonná povinnost dosluhující vlády)? Fakt chrabří rytíři pravice, tihle popletové,“ nebral si servítky Šnobr.

 

autor: Miloš Polák

