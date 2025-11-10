Kavij (KSČM): Pár poznámek na slovní provokace předsedy ukrajinského parlamentu

10.11.2025 12:04 | Komentář

Šílenství započaté Fialovou vládou vyvěšováním ukrajinské vlajky kde se jen dá neskončilo, naopak dostalo nový impuls a rozměr.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk sundání ukrajinské vlajky, které provedl nový předseda Tomio Okamura z budovy Sněmovny označil pochybným činem. Dlouho na sebe nenechala čekat ani slovní reakce fanatických ukrajinofilů končícího pětikoaličního politbyra, kdy tchaiwanský senátor Vystrčil napsal, že se stydí za Okamuru a prodavačka mobilů MPA ukrajinské straně poděkovala za zastavení ruského agresora na svém území.

Ke slovní provokaci předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka pár poznámek.

Jaká vlajka bude viset na budově českého parlamentu, nebude rozhodovat cizinec.

V případě, že to myslí s vítězstvím své země ukrajinský protějšek vážně, pak ať svou starost upře k návratu svých dezertérů do své vlasti.

Je zbytečné se ptát, zda na jejich Parlamentu visí vlajky alespoň těch států, které jim nejvíce pomáhají, tedy i vlajka ČR.

Ukrajina, která je vnímána jako zkorumpovaná a nefunkční země, má nejvyšší čas přijímat rozhodná opatření proti těmto jevům, v případě naplnění svého přání stát se plnohodnotným členem EU do konce roku 2030.

Nejen mladí Ukrajinci zbytečně pokládají své životy za své politické představitele, prezidenta bez mandátu Zelenského, předsedu Parlamentu Stefančuka a dalších, jejichž politická rozhodnutí jsou ovlivněna nikoliv zájmy Ukrajiny, ale zájmy KoZa.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
