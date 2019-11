Fiala (ODS): Společně musíme uspět v regionech a pokračovat v zápase o demokracii

Vážený pane předsedo, vážená paní první místopředsedkyně, vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové,

děkuji za pozvání a děkuji za velmi milé přijetí. Dodatečně ještě blahopřeji k 10. výročí TOP 09. Děkuji samozřejmě také za dosavadní spolupráci a prosím o pochopení, že nebudu děkovat jmenovitě jednotlivým lidem. Máte před důležitými volbami, a to musí být vždy hosté z jiných, byť spřátelených stran, obzvláště opatrní, zdrženliví a opatrně zacházet s tím, co by se mohlo považovat za pověstný polibek smrti. Přišel jsem vás tedy všechny pozdravit a popřát vám dobré jednání.

Aby ten můj pozdrav nebyla jenom formalita, dovolte mi říci pár slov k tomu, co nás čeká. Společně nás čeká a nemine to, že budeme pravděpodobně ještě dva roky ve sněmovně čelit ústavní většině, která se nechce přiznat k životu, ale která reálně existuje. Mluvím tady o koalici ANO s KSČM, SPD. Tady té koalici tvoří politické krytí ČSSD, aby si zachovalo alespoň nějaké vnější dekórum. My budeme mít 23 poslanců, vy budete mít 7 poslanců a když jde o důležité věci, tak budeme mít dohromady 66 poslanců, když k tomu připočítám i Piráty. Taková jsou bohužel fakta a na tomto rozložení sil se příští dva roky nezmění vůbec nic. Nezmění to žádné deklarace, žádné průzkumy, žádná vyšší nebo nižší forma spolupráce nebo nespolupráce s kýmkoliv z těchto pěti opozičních stran, protože tady vede jasná dělící čára, a to na jedné straně většinové a účelové seskupení Hradu a Úřadu vlády a na druhé straně my, kteří vidíme politiku jinak, kteří ji vidíme jako službu veřejnosti, jako zápas o program, jako zápas o hodnoty.

Podobně jako v Poslanecké sněmovně většinou dobře spolupracujeme a budeme příští dva roky spolupracovat v Senátu, ze kterého jsme udělali klíčovou politickou a také, a to zdůrazňuji, ústavní pojistku. A bylo důležité, že se nám to podařilo. Bylo to nesmírně důležité, protože jinak by se ten politický zápas, který vedeme, politický zápas o podobu a kvalitu demokracie mohl změnit v existenční zápas o svobodu a demokracii, a to dopustit nesmíme. Vidím, že v příštích dvou letech budeme dělat to, co jsme slíbili voličům. Něco, co prosazuje vládní koalice, se nám podaří zpomalit a zkomplikovat, jako jsme to dokázali v případě zavedení EET. Občas se nám něco podaří i prosadit, jako se nám třeba podařilo prosadit zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky. A nepodceňujme to. Ve skutečnosti i to málo, co se nám z opozice podaří společně podaří prosazovat, je tím jediným, co v této zemi pomáhá živnostníkům, co pomáhá odbyrokratizovat stát, co upozorňuje na tu obrovskou zpronevěru ekonomicky zlatých časů. A jsme to my, kdo tlačíme v Poslanecké sněmovně a v Senátu racionální rozhodnutí, abychom byli úspěšnou zemí, abychom byli, jak říkáme my v ODS, zemí, která vítězí.

Kromě toho, a tomuto tématu se samozřejmě nechci a nemohu vyhnout, jsme v nejbližší době my i vy tázáni kdo, kdy, s kým a jak budeme spolupracovat na volební porážce této vlády za dva roky. Já mám tady jasnou odpověď. Postupujme prosím krok za krokem. Nyní je před námi úkol vyrovnat síly a dosáhnout politické změny na úrovni regionálních vlád, tedy krajů, a potvrdit převahu středopravé politiky v Senátu. Teprve po tomto prvním kroku můžeme uvažovat o druhém kroku, tedy jak dosáhnout změny ve Strakově akademii. První krok ale nelze přeskočit. Proto říkám, že nyní je na programu vítězství politické alternativy v regionech a úspěch v Senátu a pak změna ve vládě. Proto v těchto dnech budou naše regionální organizace a vaše regionální organizace hledat cestu, jak dosáhnout vítězství pro pravici v krajských volbách příští rok a ve volbách do Senátu. A my jim v tom ve vedení ODS, a předpokládám, že i vy ve vedení TOP 09, budeme pomáhat a kde to bude mít smysl, tak budeme otevírat dveře ke spolupráci.

Pak je tu ještě jeda role, kterou bych viděl jako společnou a důležitou pro obě naše strany. Musíme silně nastavovat vládě zrcadlo, že například loni postavili jenom 4 kilometry dálnic, že za roky této vládní koalice se výdaje státního rozpočtu zvýšily o 25 %, ale přitom občané rozhodně nepociťují, že by se jakákoliv služba státu o čtvrtinu zlepšila. Že zvyšují daně, které pak projídají, že toto není správná, ani rozumná politika pro naši zemi. To je náš společný úkol. Abychom ještě silněji než dosud toto vládě a také občanům ukazovali naši středopravicovou alternativu.

Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za pozvání, přeji vám dobré rozhodování, přeji vám výsledky, ze kterých budete mít radost, přeji vám úspěšný průběh vašeho sněmu a těším se na další spolupráci. Děkuji vám.

