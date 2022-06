Fiala (SPD): Elektronicky? To můžeme už udělat i korespondenční volbu a nechodit tam

reklama

Děkuji. Já samozřejmě respektuji to, co jste, pane předsedající, řekl, že to tak tedy může být. My to uděláme. Samozřejmě pro mě to, co řekl zvlášť člen komise, která má dohlížet nad právoplatností voleb, o tom, že ty volby nebyly tajné, je pro mě rozhodující. To znamená, pokud nechcete hlasovat, nechcete ani vložit ten lístek do obálky, tak já prostě mám pochybnosti o tom, že ta volba skutečně bude tajná, a samozřejmě v tom mě utvrdila i moje předřečnice paní místopředsedkyně Kovářová, která začala mluvit o elektronické volbě. To můžeme už udělat i korespondenční volbu. Jinými slovy, už tam vůbec nemusíme chodit na ty volby. (Potlesk zprava.) Ano, protože pak by to bylo jasné, pak už nemusíme volit.

My se musíme poradit, co tedy budeme dál. Přece jako to tak nemůžeme dál dělat. Zase všichni budeme ukazovat, budeme ukazovat lístky, volba, nebo je tajná. Přijde komise, která řekne: To s tajnou volbou nemělo nic společného. A já vás žádám o dvě hodiny přestávky na poradu klubu hnutí SPD.

Ing. Radim Fiala SPD



