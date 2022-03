Fiala (SPD): Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina

reklama

Děkuji za slovo. Přišel jsem načíst dva návrhy na opoziční okénko, ale než se k tomu dostanu, tak mi dovolte jenom krátce zareagovat na pana ministra Rakušana. Takže vlastně jsme se dozvěděli, že pan europoslanec Polčák je takový altruista, že on v podstatě už dopředu věděl, že ty peníze nepřijme, když je fakturoval, to si ani nemůže dovolit a je to vlastně borec. Takže mě napadá citát z klasika, který říká: padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina. (Potlesk několika poslanců SPD.)

Ale my, pane ministře, svoláme tu mimořádnou schůzi a budeme se na to ptát, protože nás opravdu zajímá, a aniž by vás chtěl kdokoli tlačit ke zdi, osočovat, být osobní v těchto věcech, tak prostě se nám zdá, že ten pavouk je poněkud širší a že je potřeba se na to podívat, jak to tedy skutečně je, a to bez nějakých osobních invektiv, osočování, ale chceme vědět, co tedy hnutí STAN podnikalo v minulosti a co vlastně je to za hnutí. Takže z toho důvodu si myslím, že je potřeba tuto analýzu udělat.

Co se týče extremismu, pane ministře, nevím, kdo vám to tam dělá na tom ministerstvu, my jsme měli za to, že pan Hamáček ovlivňoval tyto věci. A hnutí SPD podalo na Ministerstvo vnitra žalobu. Nevím, jestli se to k vám dostalo, ale my prostě chceme, aby to řešil soud, tady ty vaše hrátky Ministerstva vnitra. Ale obávám se, že tady v této situaci, kdy cenzurujete, zakazujete weby, za chvilku budete možná pálit knihy, přejmenováváte ulice, rušíte sochy - to už tady jednou bylo - tak se obávám, nejsem si úplně jist, jak ta žaloba dopadne, ale prostě my budeme bojovat za to, aby se lidé dozvěděli pravdu tak, jak to je.

A teď mi dovolte, abych načetl dva body opozičního okénka. V minulém opozičním okénku jsme přerušili bod číslo 26, sněmovní tisk 3, zákon o pomoci v hmotné nouzi, který jsme přerušili. A ten bych vás chtěl požádat, abychom zařadili jako bod jedna opozičního okénka, to znamená v 18 hodin a pokračovali v tomto rozpracovaném zákonu. Po dohodě s hnutím ANO bod číslo dvě si načte hnutí ANO. A my pro jistotu, kdyby zbyl čas, tak bychom chtěli načíst ještě bod číslo tři v opozičním okénku, a to by byl bod číslo 31, sněmovní tisk 8, zákon o celostátním referendu.

Děkuji za pozornost.

