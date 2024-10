Fiala (SPD): Politikům by s platy vzrostly i měsíční náhrady

Lidem zvednou plat jen o 1400 korun, sami si chtějí zvednou platy o desítky tisíc tisíc a sto tisíc chtějí dát „paní prezidentové“. Totální nestoudnost Fialovy vlády! Podle návrhu Jurečkova ministerstva práce a sociálních věcí by platy vrcholných politiků měly příští rok vzrůst o více než 13 procent.

Například měsíční plat premiéra a předsedy parlamentní komory by vůbec poprvé přesáhl 300 000 korun a plat ministrů 200 000 korun. Fialova vláda ale státním zaměstnancům přidá ubohých 1500 korun, ač tu řádí Fialova drahota a lidem sežrala mzdy a úspory inflace! Jurečkovo ministerstvo navrhuje i bezmála 100 tisíc korun pro „paní prezidentovou“. SPD s tím naprosto nesouhlasí a uděláme maximum, aby to neprošlo!

Předsedové obou parlamentních komor a premiér by příští rok podle výpočtu z nyní aktuálních údajů pobírali 312 500 korun, místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři pak 222 000 korun. Nárůst by činil 37 600 korun a 26 700 korun.

Odměna místopředsedy vlády by se mohla zvýšit o 32 400 korun na 268 400 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 19 700 korun na 163 800 korun. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si mohli polepšit o 16 800 korun na 140 100 korun.

Politikům by s platy vzrostly i měsíční náhrady. Například zvláštní víceúčelová paušální náhrada prezidenta by představovala 361 000 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 39 000 korun a ministra 32 400 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 300 korun, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště představovala až 64 700 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 62 500 korun.

Ministerstvo v novele navrhlo uzákonění zcela nové náhrady náhrady manželce prezidenta republiky na hrazení „výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností“. Činila by 30 procent náhrady hlavy státu a příští rok by mohla být 108 300 korun. O věci informovala ČTK.

