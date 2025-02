Fiala (SPD): Ukrajinští uprchlíci by se měli vrátit domů a mělo by se uzavřít příměří

Česká republika dosud Ukrajině poskytla vládní pomoc v přepočtu za 232 miliard korun, v Evropské unii jí tak náleží páté místo. Vyplývá to z dat Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu.

Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. Institut průběžně sleduje a vyhodnocuje vojenskou, finanční i humanitární pomoc Ukrajině realizovanou několika desítkami zemí světa. Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a mělo by se uzavřít příměří. Hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Proč mají mít nějakou podporu? Pro nás je na prvním místě český občan.

„Česká pomoc je pátá nejvyšší v EU, absolutně vyšší než třeba pomoc francouzská, takže zaráží, že Česko o Ukrajině nejedná,“ uvedl k tomu ekonom Lukáš Kovanda.

Česko podle institutu poskytlo od začátku invaze Ruska na Ukrajinu 24. února 2022 do konce loňského roku na úrovni vlády pomoc napadené zemi v objemu 7,96 miliardy eur související s řešením uprchlické krize a k tomu pomoc za 1,3 miliardy eur v podobě zejména vojenských dodávek. Celkově jde o zhruba 9,3 miliardy eur, což dle dnešního kursu odpovídá 232,2 miliardy korun.

Ze zemí EU v daném období realizovalo větší celkovou pomoc Ukrajině v absolutním vyjádření už pouze Německo, Polsko, Nizozemsko a Španělsko. Česká pomoc je dokonce absolutně vyšší než třeba pomoc Francie, jejíž ekonomika je ovšem zhruba devětkrát větší než ta česká.

