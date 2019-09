Fiala (SPD): Zákazník jako zákazník

Návrhářské duo Nikol a Jakub Ponerovi se museli při rozhovoru se sluníčkářskou novinářskou a aktivistkou Emmou Smetanou cítit jako u estébáckého výslechu či kádrováckého pohovoru. „Provinili“ se totiž tím, že šili kravatu pro prezidenta Zemana či šaty pro první dámu Ivanu nebo pro Zemanovu dceru Kateřinu. Smetana jim po dobu rozhovoru podsouvala, zda to celé nemá politický podtext. Takže už se tady budeme kádrovat za to, že někdo něco pro někoho ušije? Za chvíli budou sluníčkáři kádrovat pekaře za to, že dodávají rohlíky na Pražský hrad. To je opravdu hnusné a odporné. Přátelé, pomozte nám bránit opravdovou demokracii a svobodu v naši zemi.

„Vy jste neměli vůbec žádné pochybnosti o tom, jestli tuhle zakázku vzít?“ ptala se jich Smetana. A proč by měli mít pochybnosti? Přece zákazník jako zákazník. To se kvůli sluníčkářům vracíme do doby, kdy někteří prodavači odmítali prodávat zboží Židům?

Bohužel to vypadá, že se opět navracíme do totality. Lidé jsou u nás perzekvováni kvůli svým názorům či jen kvůli tomu, že jsou někým oceněni. I v těchto věcech se začínáme blížit k neomarxistickému sluníčkářskému západu. Pravdoláskaři a sluníčkáři se zaklínají demokracií, ale jakmile zvítězí v demokratických volbách někdo jiný, než koho si sami přáli, nehodlají to respektovat. Nevěříte?

Dlouholetý badatel Fyzikálního ústavu Akademie věd profesor Jaroslav Šesták říká, že musel opustit vědeckou obec poté, co ho vyznamenal prezident Miloš Zeman. LN zase přinesly příběh historika Michala Macháčka. Ten napsal oceňovanou knihu o komunistickém prezidentovi Gustávu Husákovi; toho si všiml Zeman a při oslavách stého výročí vzniku státu mu udělil vyznamenání Za zásluhy. Čekalo se, že Macháčkova kariéra nabere raketové tempo. Namísto toho však opustil akademické prostředí. Tvrdí, že k tomu byl částí vědecké komunity v podstatě dotlačen poté, co dostal prezidentskou medaili...

Podobnou zkušenost před dvěma lety zažil i umělec Vladimír Franz, který se v roce 2013 sám ucházel o Hrad. Když neuspěl, řekl, že v druhém kole dá hlas Zemanovi. Po tomto kroku náhle zaznamenal citelný pokles zájemců o svou scénickou hudbu pro divadlo…

Názorovou netoleranci předvedli místostarostové Nového Jičína Ondřej Syrovátka (Strana zelených) a Václavem Dobrozemským (ODS), když sundali ze zasedacích síní oficiální portrét prezidenta republiky Miloše Zemana. Poplivali tak výsledek demokratických prezidentských voleb.

My v hnutí SPD máme k prezidentu Zemanovi jisté výhrady například, pokud jde o válku v Afghánistánu či přijetí eura, přesto ale respektujeme výsledek demokratické volby.

Pravdoláskaři a sluníčkáři se zaklínají demokracií, ale jakmile zvítězí v demokratických volbách někdo jiný, než koho si sami přáli, nehodlají to respektovat. Lidi s opačnými názory potom dehonestují jako „fašisty“, „rasisty“ či „xenofoby“. Přitom sami sluníčkáři a neomarxisté ukazují v přímém přenosu svou netoleranci, nenávist a že jsou odpůrci demokracie… Přátelé, pomozte nám bránit opravdovou demokracii a svobodu v naši zemi.

