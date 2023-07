Fialová (ANO): Sáhneme všude, abychom co nejvíc peněz vybrali... to jste si říkali?

reklama

Já děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já určitě nebudu dlouhá a svůj projev jsem nechala na lavici a přišla jsem pouze s pár poznámkami, které jsem si napsala během projednávání tohoto daňového balíčku. A možná mám pár dotazů na pana ministra a možná na další kolegy z koalice, protože tady vznikla spousta otazníků, možná náznaků, že se bude moci do daňového balíčku ještě zasahovat, tak se chci zeptat, jak pana ministra, jaká je tedy ochota k úpravě některých parametrů, protože určitě budeme chtít připravovat pozměňovací návrhy, tak abychom věděli některé, které mají smysl nebo nemají smysl, protože já rozumím tomu, co řekl pan ministr, že je tu pět koaličních stran, každá má jiné požadavky a mně to malinko připomíná, jako když pejsek s kočičkou vařili dort.

Každý si řekl, z těch pěti stran, co je pro něj důležité, z toho se udělal nějaký sumář a pak se o něm diskutovalo, takže ta ochota není jenom na panu ministrovi financí, ale na všech politických stranách v koalici, kdo z jakých svých požadavků chce ustoupit a co (čeho) je ochoten případně se vzdát v rámci svých priorit, v rámci navrhovaného daňového balíčku.

Zaznamenali jsme zde už náznaky od KDU-ČSL, že by se mělo sáhnout na DPH hygienických dámských potřeb, vznikla tady diskuse, jakým způsobem se dostala kojenecká voda do DPH 21 %, proč je v současné chvíli, když ustupujeme od fosilních paliv, palivové dřevo ve vysoké sazbě, dále tu byla diskuse ohledně včelařů, tak jestli je ochota případně dále diskutovat nad parametry tohoto... vůbec, jak ke včelařům se bude přistupovat a jestli se znovu zpátky zavede počet včelstev.

A dále jsem si všímala při úvodní řeči pana ministra, že říkal, že ve školkovném se ruší jeden z důvodů - a teď nevím, jestli jsem to pochytila správně - že ve strukturálně postižených krajích se čerpá minimálně. Mě by zajímalo, jestli jste se zajímal, pane ministře, proč - protože já jsem ze strukturálně postiženého kraje a vy berete možnost... spousta lidí v tomto kraji jde na další mateřskou. A těm, co to využívají, tak jim to vezmete - ti, co potřebují si trošku přivydělat, ti, co nejsou na tom úplně ekonomicky dobře - tak možná se zajímat, proč ve strukturálně postižených krajích se nejméně čerpá školkovné a kdo dál zůstává na mateřských, jaká je tam skladba obyvatel, tak možná vzít tento prostředek pro tyto kraje bude pro rodiny, které to v těchto krajích využívají, docela jeden ze zásadních zásahů do jejich rodinných rozpočtů.

Přijde mi, že jste si k balíčku řekli, kdo ještě není postižen, tak to tam přidáme, takže jsme řekli, rodiny s malými dětmi, k tomu musíme přidat samozřejmě i větší rodiny, kde už jsou studenti, musíme sáhnout i na podnikatele, no a každý z nás přece někde bydlí, má minimálně jeden automobil, nějak se dopravuje do zaměstnání, ať už automobilem nebo hromadnou emhádou, všichni přece se musíme koupat a něco jíst, takže sáhneme všude, abychom co nejvíc peněz vybrali.

Z tohohle důvodu mě mrzí, že v důvodové zprávě se uvádí i úspory. Sám jste nám tady odpověděl, že úspory budeme znát až ve chvíli specifikace státního rozpočtu, proto by možná bylo fér vůči občanům představovat tento balíček až ve chvíli, kdy budete představovat návrh státního rozpočtu, aby občané viděli, že opravdu šetříte i na sobě a na výdajích státu a nejenom... nechcete brát peníze od všech občanů této republiky.

A poslední věc, kterou tady mám poznamenánu a která mě zaujala, tak je samotný hazard, protože zákon o hazardu je velice široce pojat v tom daném balíčku, který nám představujete, asi jeden z nejvíce, že se jedná o nějaký jakoby velký přílepek, který se často stává součástí nějakého způsobu, případně pozměňovacích návrhů poslanců, tak jakým způsobem - protože v původních variantách nebyl vůbec uvažován - se tam dostal. A já na to navážu, často nám vyčítáte, že nepřicházíme s některými návrhy. Mí kolegové tady představovali spoustu návrhů, kde třeba jsme vám řekli, že určitě souhlasíme se zvyšováním takových těch negativních jevů, jako jsou spotřební daně z alkoholu, cigaret atd. Současně bychom souhlasili i s hazardem. A mně přijde, proč nepřicházíte s nějakým odvážným plánem tedy, který i připomínkovalo MPSV, vzít si veškeré zisky nebo veškeré daně do státního rozpočtu. Vzít to tedy obcím, zkusit nějaký odvážnější krok tohoto toho charakteru a nesahat tolik do peněženky běžným obyvatelům.

Současně bychom určitě souhlasili a vedli rádi diskusi o zvýšení poplatků za dobývání nerostných surovin a dalších jiných parametrech. Mrzí mě, že opravdu na toto doplatí každý z nás, a nějaká diskuse tady nad tím chybí. Rozumím tomu, že jste to měli velice těžké v rámci pěti různých stran, která má každá svoje jiné priority, ale zásadní je tedy, budu vás prosit, jestli mi odpovíte na to, jestli už víte v současné chvíli, teď, na které věci jste ochotní sáhnout vy, anebo vaši kolegové a nějakým způsobem diskutovat nad tím, jak ulevit v některých daných oblastech, aby to nebylo tak drastické.

To by bylo za mě vše a děkuji za odpověď.

Ing. Eva Fialová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fialová (ANO): Nezkoušejte nás tady vydírat. Takhle fakt ne Fialová (ANO): Nechápu, proč MMR neustále odmítá připomínky jednotlivých svazů Fialová (ANO): Dochází k nárůstu nelegálního trhu, systém v této oblasti selhává Fialová (ANO): Obdobnou krizi doposud nikdo neřešil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama