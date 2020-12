Filip (KSČM): Rovná daň je jednoduchá, ale je devastující pro ekonomiku

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové,

já budu stručný. Dovolím si připomenout, že jsme nikdy superhrubou mzdu nepodporovali jako Komunistická strana Čech a Moravy.

Byli jsme zásadně proti ní. Protože v době krize zvyšovala daňové zatížení obyvatel, notabene ještě násobené tím, na kolik tehdejší vlády ODS, KDU-ČSL a nejdříve Strany Zelených potom později 09, se pokoušely z lidí získat co nejvíce peněz a v podstatě zaškrtily ekonomiku a prodloužily krizi v ČR. Ano, z patnácti procent se zvýšila daň v podstatě na dvacet a lidé měli méně peněz. Protože jsme měli ve svém programu zrušení superhrubé mzdy, s napětím jsme očekávali, kdy vláda naplní své vládní prohlášení a pokusí se najít nějaký model, ve kterém budeme schopni nejenom zrušit superhrubou mzdu, ale budeme také schopni těm lidem nabídnout řešení, které nebude na úkor samotného naplňování státního rozpočtu, na úkor rozpočtů veřejných, to znamená rozpočtu obcí a krajů, tak aby ty všechny tři rozpočty dýchaly společně. Včetně rozpočtu fondů, protože i těch se daňová politika týká.

Samozřejmě můžeme slavnostně vyhlásit, že snížíme daně lidem, že lidem zůstane více v peněžence, a nebudeme se jim dívat do očí, když přijdeme s tím, že se zvýší daň z přidané hodnoty, že se zvýší daň spotřební, a není to jenom u tabáku nebo u alkoholu. Zvýší se daň spotřební z uhlíkových paliv a maziv a budou mít lidé mnohem dražší dopravu apod. To všechno se musí při každém daňovém kroku zvažovat. Zatím jsme v situaci, kdy prošel Sněmovnou, prošlo Senátem opatření, které ano, části nízkopříjmových obyvatel zajišťuje vyšší příjem. A to nikoliv pouze snížením té daně z dvaceti na patnáct procent, protože už není ze superhrubé mzdy, ale z normální hrubé mzdy, ale odpočtem na poplatníka.

Klub KSČM podpořil ty jednotlivé varianty snížení na poplatníka, protože to samotné řešení není diferenciací daní, tak jak je ve vyspělých ekonomikách. Rovná daň se uplatňuje jenom tam, kam běžně ve státě nedohlédne daňová správa. Je sice jednoduchá, ale je devastující pro ekonomiku. Mohl bych se podívat na Japonsko, na ty jednotlivé sazby jejich daně z přidané hodnoty. Mohl bych se podívat na severské země na daňové sazby a na to, jaká pásma jsou tam, aby bylo to zatížení daní rovnoměrné, aby ti, kteří vytvářejí hodnoty, nebyli v podstatě těmi, kteří také jenom živí stát. To je podle mého soudu nejzásadnější.

A také jsme očekávali při tom, když podpoříme kroky, které vedou k řešení současné pandemické krize, že vláda bude uvažovat v těchto dimenzích. Že je potřeba při tom snížení daní dát určitou daňovou diskriminaci těch nízkopříjmových oken. Ano, mohli jsme jít na čtyřpásmové daně nebo pětipásmové daně, jako je tomu v jiných státech, které jsou podle mého soudu mnohem dále v tom vyrovnání těch jednotlivých kroků. Máme před sebou určité dilema. Jestli náš programový cíl - zrušení superhrubé mzdy podpoříme v situaci, kdy to samotné řešení ovšem je bez toho druhého následného kroku, jak zajistit stabilizaci veřejných financí, jak zabezpečit i usnesení Poslanecké sněmovny, které tady navrhla Komunistická stran Čech a Moravy, které Sněmovna odhlasovala, že požadujeme od vlády sedmiletý plán na stabilizaci veřejných financí.

To je ono dilema. Zatím nám na to vláda neodpovídá. Zatím se plní jeden dílčí cíl - zrušení superhrubé mzdy. A my chceme naplnit i ten druhý cíl. Že zrušení superhrubé mzdy nebude znamenat nikoliv pouze propad, ale destabilizaci těch veřejných financí v tom následném kroku. To je pro nás zásadní věc. Ano. Jednoduše řečeno, kdybych se nezajímal o ten kontext, mohl bych říct, ano, plníme si náš programový cíl zrušení superhrubé mzdy, nebo jak tady uvedli někteří předřečníci, chceme se podílet na snížení daní. Ale na druhou stranu je důležité vědět, jestli tento krok povede k tomu, že lidé budou cítit i tu odpovědnost vůči budoucnosti. A nejen ti, kteří momentálně ty daně platí, ale i ti, kteří zatím se připravují například na své povolání a podobně, aby to zaplatili v budoucnosti.

To, že každý dluh musí být někdy splacen, ví každý, a nemusíme se na to upozorňovat. Ale na druhou stranu je si třeba připomenout, jestli máme vždycky ten výhled mnohem delší, než je jedno volební období, abychom neodevzdávali stát v horším stavu, než ho kdy kdo přebíral. Děkuji za pozornost a věřím, že rozhodnutí Poslanecké sněmovny, ať bude jakékoliv, bude následně doplněno, nikoliv jakousi kompenzací za to, co se odehrává v nouzovém stavu, ale bude doplněno tím, jak budeme stabilizovat veřejné finance.

Děkuji.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



