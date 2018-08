Fleischer (SPR-RSČ): Logika imigrace z Afriky do Evropy

Jen co stačím sledovat imigraci z Afriky do států EU za posledních 5 let, jedná se řádově o statisíce imigrantů, kteří už žijí v zemích, jako Německo, Švédsko, Dánsko, Francie, Španělsko atd.

Ovšem jsou tu dvě otázky, které se nabízejí – když imigrace a když jde o ”pomoc lidem v nouzi”, proč se jedná výhradně o araby, muslimy a navíc mající peníze, tedy ne o chudáky?

Vždyť bída je v Číně, Korei, Indii, ale odtamtud žádné organizované proudy desetitisíců migrantů neputují. Jde výhradně o muslimy, jde výhradně o araby a také chudé černochy, kterých se africké státy rády zbaví a pověsí je na krk ”bohatým” evropským zemím.

Navíc je tu fakt, že příslušníků migrovaných národností a náboženství je gigantické množství a není možné tento proud prostě nezastavit. Protože logicky a matematicky vzato – pokud by toto pokračovalo další roky, bude nás – původních bílých obyvatel Evropy – tady v Evropě menšina a země a města budou přelidněná osobami, které mají naprosto odlišné životní návyky, odlišný pohled na právo a spravedlnost, na životní styl a další ne málo důležité detaily, které vytváří velký problém s naší kulturou a dosavadního, ale bohužel končícího způsobu života.

Logicky by si každý řekl, že se imigrace zastaví, protože mnohonásobně početnější populace z mnohonásobně větší Afriky se nemůže vecpat do menší Evropy, ale děje se tak a z oficielních míst zní příkaz: “musíte je přijímat!” Kdo s tím nesouhlasí, je souzen za “nenávist” a trestán. Vraždy a znásilnění dětí a žen nevadí, ale “nenávist k imigrantům” se pomnalu tlačí do zákonů zemí EU.

Proč nepomáhat v jejich rodné zemi? Proč musí přijet sem a usadit se tady a žít z rozpočtů evropských zemí? Jak se bude řešit jejich obživa? Nejsou to lidé, kteří by měli schopnost se přizpůsobit a začali chodit do práce. Už jen tato myšlenka při pohledu na plné lodě natěšených černochů, které někdo musel zorganizovat, vyvolává úsměv. Ovšem úsměv, který brzy zchladne a změní se v hrůzný škleb.

Kde budou ty statisíce arabů a černochů bydlet? Z celé obrovské Afriky tady v malé Evropě? A domnívá se někdo, že náhle přestanou uvažovat v duchu svého náboženství? Ještě včera kamenovali cizoložnici ve své rodné zemi a dnes se přizpůsobí německému, nebo českému právnímu systému? Někteří žili v palmových chýších, má snad někdo názor, že druhý den si koupí v obchodě hotovku, ohřejí v mikrovlnce a na notebooku poděkují Česku za pohostinnost na Facebooku?

Někteří mají peníze a nenávidí nás natolik, že nás ani nepozdraví. Saudové v českých hotelích vyžadují své kuchaře v hotelových kuchyních. Modlí se na chodbách a v restauracích, bez ohledu na chod zařízení a skutečnost, že přes 50 klečících muslimů, kteří vykřikují své modlitby, se nikdo nikam nedostane a musí počkat, až se domodlí. V Británii je běžné vidět, jak muslim, který přijel před týdnem, začne fackovat člověka, který na ulici pojídá hamburger – uráží pana muslima. Dočká se i kopanců, na youtube jsou takových videí stovky a ti, kdo cestují to mohli vidět na vlastní oči. Na migračních úřadě stojí fronty černých a pokud se tam objeví bílý, začnou povykovat a vyhodí jej, nebo rovnou zmlátí.

Malá otázka – jak chce třeba česká policie, které já říkám “ad acta a hotovo”, ochránit české nic netušící občany, pokud sem přijde 20, 50, 100 tisíc muslimů a začnou se chovat jako v bezplatné samoobsluze? A kdo se jim postaví, toho zkopou, nebo pobodají? Už dávno se ví, že tito imigranti se neptají. Berou si vše s myšlenkou, že jednou bílá nevěřící prasata pozabíjí a vše jim bude tady patřit. Skončí “dívčí fórky” a pojem “znásilnění” vyvolává již dnes u imigrantů jen smích, vždyť je to jen nějaká holka a když já chci, ona se mi musí podvolit. Že si vymýšlím? Odkážu na videa na youtube a hlavně na možnost se letět podívat do Londýna, Paříže, Stockholmu, Berlína…

Fackování a kopance za bílého dne na nádraží v Stockholmu. Na zemi leží bílý muž a kolem 12 Marokánců. Přijíždí policejní auto a dostává prvních deset úderů do kapoty a klackem jeden z Marokánců rozbíjí okno a blikající světla vozu. Po příjezdu sanitky pro zbitého muže přiběhne dalších 10 imigrantů a snaží se sanitku rozhoupat a převrátit. V tom přijíždí 4 policejní vozy a hned dostávají sprchu kamení z batohů imigrantů. Výmysl? Bohužel ne, ale skutečná událost z prostoru před stockholmským nádražím.

Každý normálně uvažující člověk, při pohledu na přeplněné lodě, které plují k evropským břehům, musí v duchu počítat, že pokud je přijmeme a oni tady budou, za deset let bude mít každý z nich dva, tři potomky. Toto pokračuje několik let a den co den přijíždějí další. Jedou do jistoty, protože “chytré” národy, jako Britové, Švédové, Němci, si už v rámci demokracie, navolili do funkcí starostů města, či městské části muslima, aby byli světoví a demokratičtí. Když zavolám do Stockholmu, abych si objednal hotel, telefon zvedne – muslim. “Nemáme volné pokoje, jen za 1700 SEK” lže mi do telefonu, protože na bookingu vidím volné pokoje za 545 SEK, ale já řekl, že jsem ze země EU… Mám smůlu – on je “doma”.

Někdo by řekl, že nejlépe je utéct. Ovšem kam? Jsou všude. Zní to sice jako stihomam, ale opravdu jsou v každém státě a sebemenším městečku a už jen myšlenka na získání práce v zahraničí je legrační, protože africkým migrantům se odpouští vzdělání a mají přednost v ubytování i v práci a koneckonců, kdo by chtěl pracovat mezi nimi, když z nich je cítit tolik nenávisti a pohrdání.

Naši lidé jsou zvyklí na arabské imigranty z 80. let, kteří zde dodnes žijí. Ti jsou už za ta léta poněkud přizpůsobeni našim zákonům a pravidlům života, nebo alespoň z části. Česko zatím neobdrželo svoji dávku několika desítek tisíc lidí z africké divočiny a ze zemí, kde se sekají ruce mačetou, nebo kamenují ženy. Češi tedy nemohou posuzovat, jak to bude kolem nás za pár let vypadat a čeho se dočkají děti naší generace a jejich děti, pokud ještě budou žít.

Zatím odoláváme, ale jen díky tomu, že vše platící saudské kruhy, vědí dobře, že v Česku je to chudé. Proto směřují do bohatšího Německa, Švédska, Británice, Francie. V těchto zemích člověk občas uvažuje, kde se vlastně nachází, protože v Paříži potkat původně rodilého Francouze, je docela problém. Londýn v centru není jiný. Na zahrádkách v Stockholmu sedí arabové a plkají a smějí se. Dobře se baví, zatímco kolem spěchají Švédové do práce, nebo pro sociální dávku, protože práci nemohou sehnat – nemají prý vzdělání.

A tak se Afrika přesouvá do Evropy a drzost “hostů” se stupňuje, ovšem politická vůle něco změnit tu není, i když se tu děje něco sebevražedného pro nás. Něco, co nemá logiku. Nemá logiku pro nás, ale vynáší to miliony Eur pravděpodobně pro vysoké úředníky EU.

Čeští politici už začínají prohlašovat “pár imigrantů vzít přece musíme, ať je klid”. Je proto důležité si uvědomit, kdo nás dnes zastupuje v Europarlamentu a koho tam budeme volit ve volbách v roce 2019. To není “nějaký vzdálený Brusel”. Naopak to budou podmínky života pro nás tady v České republice. Proto je důležité volit ve volbách do Evropského parlamentu příští rok naše zástupce z řad těch, kteří uvažují logicky a ve prospěch svého národa a své země a chtějí chránit své lidi před idiocií trestání “nenávisti” oproti toleranci vražd, znásilnění a pedofílie.

(převzato z Profilu)

