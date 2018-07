Fleischer (SPR-RSČ): Další spekulace kolem české koruny je na světě

Nejkomičtější zpráva, jako jsem kdy četl, mě zastihla dnes ráno při otevření Bakalových listů – iHned, kde na první titulce se můžeme tuto zprávu dočíst. Píše se „Euro za 29 korun? Česká koruna je podle analýzy Bloombergu nejnadhodnocenější měnou na světě, (opakuji na světě) předstihla i čínský jüan.“ Zdůvodnění žádné, jen odkaz na nějakého amerického elektroinženýra a klasické ekonomické výmysly a souvislosti nesouvisejících věcí, dotýkajících se států a firem napříč světem, což svědčí o uvažování megalomana se spekulativními záměry.

Není to tak dlouho, co jsme mohli číst o hanebném a neúměrném podhodnocení koruny, kde šlo o spekulaci ČNB v letech 2013 až 2017. Tehdy byla koruna podhodnocená. Dnes je ale zase pro změnu nadhodnocena

Blomberg, kterému letěl Babiš lézt do zadku v době parlamentních voleb, je rovněž rychlozbohatlík, ale v americkém plodném prostředí, kde je to přirozené. Má investiční společnost, ale vlastní i média. Ovšem Bloomberg je elektroinženýr, nikoliv ekonom a bývalý zarytý demokrat, který před volbami starosty New Yorku najednou změnil světonázor a přeskočil k republikánům a starostou se stal a narostla mu ramena, jako Andreji, který z KSČ poskočil do ANO a do české vlády. A protože má náš Andrejko, Bloomergův kámoš, vládu jistou, hoši si přes moře cinkli a dojednali kšeftíček. A to i se starým známým Bakalou. Hoši něco pečou s Eurem a má do toho co dělat i čínský kšeftík, ostatně proč letěl Zeman letadlem PPF sjednávat jakési kšefty do Číny, neví nikdo dodnes. No tak už to víme.

Teď už jen někdo bude očekávat, až se česká populace a nejen ta, vyšťavní nákupy valut a teprve potom provedou svoje operace, které jim vynesou mnohem více.

A ta neposlušná východní Evropa dostane na zadek, protože vše podraží, vše je totiž závislé na dovozu ze státu, platícími Eurem a – z Číny.

Jsem také hloupý elektromechanik, ale dovolil bych si osmělit se tvrzením, že spekulaci poznám. V pondělí je káva rakovinotvorná a v pátek už obsahuje antioxidanty a tlumí rakovinu. Čili, nekupujte kafe – kupujte hodně kafe.

Najednou vstal Bakala dřív a vyšla zpráva, že vlastně ta naše kačka je moc drahá a potřebovala by za uši, nebo spíše celý národ, nebo spíše celý Východ. Bývalý. Nyní jsme přece Západ a to včetně našich trvale holých zadků.

A co se stane zítra, nebo ještě dnes? Ahmed zasedne do směnárny a v 12:30 už nebude mít ani Euro ani Jüan – vše vyprodané.

Možná nyní oceňuji výhodu toho, že nemám nic. Nebudu tedy dávat pokyny svým brokerům, aby skoupili Euro a Jüan za vše, co mám ve všech bankách. Jen budu čekat čím nás která firma v zápětí „spasí“ a co se k nám bude vozit z Číny a odkudsi ze západní EU. A trochu mě překvapí, že máslo podražilo na 90,- korun a benzín na 40,- korun a iPhone, který má za gumou svých špinavých trenýrek každý 15 letý mexický kluk, poletující po ulicích jižního LA, bude u nás už stát jako stojí tytéž iPhony, ale dva právě v LA.

Jestli jde o malý kšeftík, nebo potrestání východní Evropy, to nevím. Vím jen to, že je to jedna z nejubožejších spekulací, jakou jsem se v pseudoekonomických novinách zase jednou dočetl.

Karel Fleischer

místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Převzato z profilu.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

