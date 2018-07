Fleischer (SPR-RSČ): České soudy opět vyhání na ulici majitele domů a berou jim majetek

Klienti H-Systemu definitivně prohráli spor s insolvenčním správcem. Nejvyšší soud jim nařídil do měsíce vyklidit osm bytových domů, ve kterých žijí. Soudy vyhánějí do měsíce na ulici lidi, kteří si domy zaplatili, jak je u českých soudů zvykem.

Soudce Zdeněk Krčmář zmínil, že na vystěhování mají měsíc. Připomíná mi to vyhánění Čechů německými fašisty v době okupace a komunistické vyvlastňování nemovitostí po převzetí moci Gottwaldem, ostatně řada soudců jsou bývalí členové tehdejší KSČ, jinak by nevystudovali a někteří i bývalí spolupracovníci a udavači StB.

Pokud by se poškození obrátili na Ústavní soud, může být využito mimořádného institutu a soud může v odůvodněných případech na žádost účastníků řízení přiznat odkladný účinek.

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu.

Nejvyšší soud uložil Stavebnímu družstvu Svatopluk do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku Nejvyššího soudu vyklidit a jako vyklizené předat konkurznímu správci celkem osm bytových domů s cca 60 lidmi, kteří zde již mají svůj domov a vzhledem k délce soudního sporu se mnozí obyvatelé domů již dožili důchodového věku nemají kam a za co jít, protože všechny své peníze vložili do dostavby domů.

Jedná se o domy zkrachovalé společnosti H-Systém. Společnost H-System založil v listopadu 1993 podnikatel Petr Smetka. Ta uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale firma zkrachovala, stihla dokončit jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal 12 let ve vězení.

Konkurzní správce Monsport v době komunismu pracoval jako prokurátor, známý je tím, že se podílel na pronásledování členů Jazzové sekce a navrhl jim osm let vězení. Po revoluci zastupoval jako advokát například Borise Vostrého z Harvardských fondů.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli.

Opět jsem tak svědky toh, jak se české soudy kloní k mafii a rozhodují proti lidem, spotřebitelům, oprávněným majitelům a poctivým a slušným lidem, kterým české soudy kradou jejich majetek a tradičně po česku vyhazují na ulici a to bez zavinění obětí.

Lidé tak najednou mají 30 dní na vystěhování a nikdo nemá představu kam půjde, v domch investovali všechny peníze a nemají čas a možnost a ani důvod si hledat 30 dní nové bydlení a opouštět domy, které si vybudovali svými prostředky.

Česká republika opět okrádá české občany a bere jim jejich majetek. Česko a soudci ČR opět zasahují hrubě do práv občanů, opět porušují Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod a opět vyrábějí bezdomovce a opět neoprávněně a ve prospěch dalších obchodníků s nemovitostmi, od kterých soudy zřejmě přijaly úplatek, jak je v českém soudnictví zvykem.

Soudy svojí liknavostí táhly spory celá léta a za ty roky mnozí zestárli a nejsou schopni si jen tak sbalit věci ze svého domu za své peníze a z vůle českých soudů jít na ulici, což je v České republice obvyklé.

Soudy v ČR promíjí trestné činy majetným lidem a vyhazují na ulici střední vrstvy, nebo vláčí exekucemi lidi v hmotné nouzi celá léta a nikdo už nevěří, že nejde o korupci českého soudnictví.

Od Miloše Zemana, který podporuje zabavování majetku, bez ohledu na práva vlastníka a který je podporován vymahači a soukromými exekutory, se spravedlnosti majitelé domů asi nedočkají a tak jim nezbude, než po vyčerpání všech opravných prostředků se obrátit na mezinárodní soud.

Soudy v České republice již zabily a doslova vyhodili na ulcici a vyvlastnily statisíce českých občanů. Zavinily chudobu dvou milionů lidí, kteří splácí soudem uznané lichvářské poplatky.

Česká společnost by se měla zdvihnout a začít se zabývat soudy a donutit k témuž kroku českou vládu a parlament.

Tato kauza je jen potvrzením mých dlouholetých apelů a mého boje proti českému zkorumpovanému soudnictví, které vyrábí žebráky a bezdomovce ze slušných lidí a krade jim jejich majetek. Možná bychom měli uvažovat o návratu k pravdilům Divokého Západu a vzít spravedlnost do vlastních rukou, pokud nebude vláda a parlament urychleně jednat a nejde jen o tyto občany, ale o statisíce dalších, které drtí soukolí českého soudnictví, jehož rozhodnutí vyvolávají oprávněný dojem z korupce.

My republikáni jsem pro přešetření všech sporných kauz a přísném trestání soudců a osob, pohybujících se v dluhovém průmyslu a mezi podvodnými podnikateli, kde vždy nápadně podvodník uniká a oběť je dohnána až na ulici a do bídy.

České soudnictví potřebuje kompletní revizi, výměnu osob a musí padat tvrdé tresty s propadnutím majetku soudců a doživotním vězením v nejtvrdším režimu. Jsme svědky státem požehnaného zločinu a pokud nezačneme jednat a lidé nás nepodpoří, okrade český stát každého a staneme se otroky, jako již jsou dva miliony občanů v exekucích.

Karel Fleischer

místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Převzato z profilu.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

