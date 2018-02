Fleischer (SPR-RSČ): Proč má Česká republika vyšší počet policistů než země EU?

Nad touto otázkou se zamýšlí lidé, kteří cestují do České republiky z různých zemí a žasnou, kolik policajtů potkali jen za jeden den v Brně. Ovšem důležité je také to, proč je jich tolik, co dělají a že to dělají za naše peníze.

Rozpočet města Brna v roce 2017 čerpal z daně z příjmů zaměstnanců 1 860 000 000 Kč a z daní OSVČ cca 60 000 000 kroun a dále z daní podniků činil příjem pro Statutární město Brno 1 820 000 000 Kč.

Z přijatých sankčních plateb vydělalo Brno na svých občanech a firmách 50 784 000 Kč.

Město ždímá pracující i podnikatele, avšak těmto skupinám za jejich peníze nenabízí vůbec nic.

Paradoxně terorizují podnikatele a obyvatele Brna za jejich daně strážníci Mětské policie Brno denním naháněním pokut za parkování v centru města a já sám vím, že jako bydlící v historickém jádru, není šance zaparkovat a navíc bydlící musí stále platit pokuty za botičky od městské policie.

Městská policie se schovává za projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, jenž se v roce 2014 probojoval do finále v mezinárodní soutěži inovativních projektů Mayors Challenge někdejšího newyorského starosty a filantropa Michaela Bloomberga. Co si o tomto propojení městské policie myslí občané, to ponechám na čitateli článku.

Současný rozpočet MP Brno není dohledatelný.

Schválený rozpočet Městské policie Brno pro rok 2008 však činil 302 404 000 Kč, což zahrnuje investiční a neinvestiční výdaje, kdy neinvestičními výdaji jsou prostředky na platy a provoz.

V roce 2008 finanční objem provozních výdajů Městské policie Brno tvořil cca 2,3 % finančního objemu provozních výdajů rozpočtu statutárního města Brna.

V současné době má Brno 495 městských strážníků a stanovili si požadavek navýšení na 540 strážníků v ulicích města, které má 378 000 obyvatel, tedy na 700 lidí připadá jeden strážník. V to nepočítaje příslušníky Policie ČR, kde celkový počet ozbrojených mužů zákona na počet obyvatel je mnohem vyšší.

Městská policie Brno disponuje 42 vozy Škoda, které slouží jako hlídkové vozy.

Ačkoliv na webu Městské policie Brno vidíme službu obyvatelstvu, tedy jak si policie hraje s dětmi a učí je správnému chování v silničním provozu, což by měli zvládnout učitelé, ve skutečnosti je však činnost Městské policie Brno soustředěna jen jako ochranka revizorů Dopravního podniku města Brna a vybírači pokut za parkování ve městě, kde nejsou žádné alternativy parkování pro bydlící v centru města. Městská policie tedy ve skutečnosti pracuje proti občanům a takřka nikdy nepomáhá, stejně jako policie státní, kde se nikdy nedovoláte pomoci a v trestních oznámeních PČR reaguje odložením případů ad acta a nečinností.

Ovšem zpět k Městské policii Brno.

Švédsko má území rozděleno do 7 policejních regionů, kde celkový počet mužstva činil v roce 2016 čin il celkový počet v celé zemi 9 492 příslušníků. Nutno podotknout, že Stockholm má ještě své pořádkové síly a to díky muslimským přistěhovalcům, kterých je v hlavním městě nejvíce a v celém Švédsku asi přes 600 000 osob. Část z nich páchá násilnou tretnou činnost a tamní policie zvládá nepokoje bez problémů.

V České republice nemáme ani čtvrtinu muslimů, co ve Švédsku a navíc zde nepropukají nepokoje až takového charakteru, který se běžně děje ve Švédsku, kdy je třeba využívat i obrněnách transportérů a speciálně upravených vozidel a výstroje zasahujících policistů proti rozvášněnému davu, kde létají molotovovy koktejly a kamení.

Občané v Brně si tak platí Městkou policii, která v noci přepadá autobusy a vykonává ochranku revizorům a ve dne vybírají pokuty za parkování. Nic víc. Ojedinělé zásahy při občasných rvačkách, nebo při domácím násilí, ovšem těchto případů jsou v Brně řádově jednotky, nikoliv desítky případů. Sama Městská policie Brno nemá v denních událostech co psát. Činnost je ryze vymáhací, městský policista je v podstatě helfrem revizorů DPmB a vybíračem pokut, maximálně odhán ěčem rostoucího počtu lidí bez domova, které město a úřad práce odmítá řešit. Nikdo se o naše bezdomovce nestará, jen jsou vyháněni odevšad Městskou policií.

Tyto tři úkoly nás občany stojí část našich daní a činnost policajtů, které si v daních platíme je převážně zaměřena nikoliv proti zločinu, ale proti nám, proti řidičům a dále slouží jako ochranka revizorům Dopravního podniku města Brna, jehož vozový park pochází z dob socialismu a nové vozy, ale bez klimatizace, zaplatila Evropská unie, nikoliv město Brno.

K čemu tedy takovou drahou policii a proč máme několikanásobek policajtů různého druhu ve srovnání se Švédskem, kde je policistů mnohem méně a navíc tam zvládají i divoké imigranty. To mi potvrdil i švédský advokát se sídlem v Stockholmu a navíc byl udiven nad faktem, že Česko má tolik policajtů, ačkoliv za svých několik návštěv zde v ČR nikdy nenarazil na demonstrace, či výtrřnictví a podivoval se i na nízkém počtu africkým a asijských imigrantů, ve srovnání s jeho vlastí – Švédskem. Proto se podivoval i tak vysokému počtu policistů a vyjádřil obavy, zda Česko není jistou formou totalitní policejní stát, který udržuje nízko placené občany se stejnými cenami jako za Západě, v klidu a zda policisté v Česku neslouží vládnoucím stranám, které jsou propojeny s oligarchy a mafií.

Komu tedy slouží policie obecně asi všichni víme a je smutné, že je musíme platit z našich daní.

Pokud věc pojmeme z pohledu Stockholmu, úplně by stačila Policie ČR a Městská policie Brno by mohla být zrušena a na bezpečnosti by se vůbec nic nezměnilo, jen příslušníkům státní policie by mohlo být přidáno, ovšem prioritou by bylo ušetření 2 až 3% rozpočtu města, které jsou vynakládány z kapes občanů na policajty, jejichž úkolem je funkce ochranky revizorů a výběrčí pokut za parkování. Jiný význam Městské policie nevidím.

