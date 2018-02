Fleischer (SPR-RSČ): Republikáni plánují investovat do výstavby, kultury a dopravy

Chceme vrátit Brnu jeho význam, krásu a pohodu bydlení i oživit turistiku a kulturní život města a jeho obyvatel. Investovat pro lidi, protože si jich vážíme a to Brňanů i návštěvníků města.

Celkové příjmy statutárnímo města Brna v roce 2018 jsou ve výši 11 932 000 000 Kč.

Schválený rozpočet příjmů Jihomoravského kraje na rok 2018 je stanoven v celkové výši

7 171 524 000 Kč.

Převážná část výdajů rozpočtu putuje na splácení dluhů po bývalých hejtmanech Jihomoravského kraje a primátorech Brna. Konkrétně po hejtmanovi Juránkovi KDU-ČSL 2000 až 2008 a Haškovi 2008 až 2016 ČSSD, tedy po hejtmanech tak zvaných systémových stran.

Na výstavbu nových bytů, nebo renovaci ze staré zástavby Brna nejde ani koruna.

Město vedli primátoři Duchoň a Svoboda z ODS v letech 1998 až 2006 a pak Onderka 2006 až 2014 z ČSSD. Zbyly jen dluhy a nedostatky.

Během celého období stavěly v Brně byty v omezeném množství pouze jednotlivé soukromé společnosti a byty byly určeny převážně k prodeji do osobního vlastnictví. Nájemní bydlení, jaké známe ze západních velkoměst Evropy, od revoluce de facto neexistuje a nestaví se. Bytů je málo.

Renovace staré zástavby byla rozvěž dílem realitních společností a soukromých investorů, kteří vykupovali staré domy v centru města a po renovaci je rozprodávali po bytových jednotkách opět do OV občanům.

Město, ani kraj se výstavbě bytů k nájemnému bydlení v městě Brně nevěnovalo. Bytový fond v majetku města je zastaralý a drahý.

Koncepce bytové výstavby a program SPR-RSČ Miroslava Sládka naopak počítá se škrty v rozpočtu v oblasti přebujelé administrativy a zbytečných úřadů a transparentních a propagandistických investic, což je zase dílem současného primátora Vokřála z ANO a starostů městských částí, avšak zejména starosty Městské části Brno střed Landy z Žít Brno.

Zhruba 2 % rozpočtu Brna zbaští zbytečná Městská policie Brno, která slouží pouze jako výběrčí pokut za parkování v centru města a ochranka revizorů Dopravního podniku města Brna. Posledně jmenovaný městský podnik schramstne na platech managementu a také dozorových orgánů z řad zastupitelů, podstatnou část, která by mohla být věnována třeba k rekultivaci dopravního systému města Brna.

Chceme hospodařit a využívat dotací z EU tak, aby se v Brně zcela zmodernizovalo a vyčistilo tramvajové a vlakové hlavní nádraží, vytvořit sociální byty a zejména pak věnovat podstatnou část rozpočtu na tři důležité investice města Brna.

Je to bytová výstavba a renovace staré bytové zástavby ve městě, dále dopravní systém města a kultura.

To jsou nejdůležitější cíle peněz, které republikáni budou prosazovat ve svém programu v komunálních volbách letos v roce 2018 na podzim.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potřebujeme stavět nové čtvrtě a novou bytovou zástavbu, kterou chceme dělit do tří kategorií. Sociální a startovací byty pro nemajetné a mladé páry, dále standardní byty pro jednotlivce a rodiny ale také luxusní byty pro náročnou klientelu, která che trvale bydlet v Brně v nájemním, nikoliv vlastnickém vztahu k bytu, ale má vysoké požadavky na úroveň bydlení a to včetně lokality a výhledu z bytu.

V oblasti sociální cheme zrušit ubytovny plné štěnic, ze kterých pramení leda tak kriminalita a imístit lidi v nouzi do vlastního bydlení. Kultivované ubytovny v majetku města budou jen omezené a jen pro osoby bez schopnosti samostatného života s lékařskou asistencí.

Je potřebaumístit řádově tisíce osob do nových, nebo renovovaných bytů. Staré byty budou mít možnost vlastní prací, za asistence vybraných stavebních firem, opravit budoucí nájemníci, kteří nyní byt nemají.

Chceme výběr stavebních firem postavit na poctivosti a naší kampani proti korupci v oblasti bydlení a výstavby domů a bytů.

Plánujeme rozšířit město, stejně jako projekt města Stockholmu, abychom do Brna nalákali dalších 100 000 lidí do nových bytů ve výhledu 30 let.

Nová populace v nových bytech bude potřebovat obchody, kavárny, kadeřnictví, taxi, služby, kina, večerní podniky, různé specializované prodejny a zavážkové služby. Co to známená? Tisíce nových pracovních míst v oblasti stavebnictví, ale i prodavačů, kadeřnic, řidičů, ovšem rovněž podnikatelů v nových oblastech města. Vzrostou příjmy města z daní a porostou tržby a pracovní příležitosti i nové podnikatelské záměry.

Podpora kultury ve městě Brně přitáhne turisty, kteří v současné době bezcílně bloumají ulicemi města a končí v několika málo hospodách na evropské úrovni.

Chceme parková divadla, parkové koncerty, festivaly hudby, čtení knih českých, ale i světových autorů a autogramiády a výstavy výtvarných děl i kultury a historie Jihomoravského kraje a města Brna.

Oživíme Brno podnikatelsky i kulturně a tyto peníze se několikanásobně vrátí do dobře střeženého rozpočtu města i kraje.

Podpoříme Velkou cenu Brna, výstavbu stadionů ledního hokeje a fotbalového stadionu na světové úrovni.

Kultura, sport, bydlení a inteligentní integrovaná doprava je prioritou SPR-RSČ Miroslava Sládka a je i prioritou mojí, budu-li zvolen primátorem města Brna v letošním roce.

Vy, kteří máte zájem pracovat pro Brno v Zastupitelstvu města Brna, neváhejte mě kontaktovat a obohatit naši kandidátku, změnit váš život a poslání a také kultivovat a obohatit Brno – město v centru Evropy s bohatou historií a krásnými a vzácnými historickými památkami a obyvatelstvem s bezkonkurenční tradicí v České republice. Buďme hrdi na Brno a pomáhejme mu – jako zastupitelé města Brna! S námi na to máte!

(převzato z Profilu)

