Foldyna (SPD): Vy byste dneska obelhal i detektor lži

Děkuji za slovo. Jsou parlamenty, kde slovo lež je urážka a vůbec se nepoužívá. Mě mrzí to, že se to tady používá. A mrzí mě třeba to, že pan kolega tady hovořil, že nic takového není pravda a že to je lež. Já si myslím - já to nechci říct ve zlým, ale vy byste dneska obelhal i detektor lži, pane kolego, protože vy víte, že to pravda je. (K poslanci Bendovi, který nesouhlasně kýve hlavou.) Říkají to i vaši poslanci. A nemůžeme tady ukazovat, protože nejsme podrazáci. Vy to velice dobře víte. Je to až trapné, kam jsme se dostali, a ponižující pro celou řadu lidí z vašich lavic. Je to ponižující. A je to trapné prostě ve smyslu, kdy občanům předvádíme, jak to vůbec nemá vypadat. V situaci, ze které oni mají strach, protože tady se něco odvíjí, co je naprosto nekontrolované.

Takže já jsem naprosto přesvědčen, že to, co řekl pan Okamura, je pravda, je to jedna z možných cest. Vy jste tady desítky hodin obstruovali minulou volbu a demokraticky jste to zvládli a máte na to právo. A my demokraticky žádáme, aby ty volby byly opravdu demokratické a aby byly tak, jak se volby dělají, to znamená - lístek se vloží do obálky a basta. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

Jaroslav Foldyna SPD



