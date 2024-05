Fiala (SPD): Němci neumí deportovat ani somálského piráta, který přepadl jejich loď

reklama

Šílené, k čemu vede sluníčkářský neomarxismus eurohujerů. Somálský pirát, odsouzený za přepadení německé obchodní lodi a útok na námořní dopravu, se dle informací deníku Bild a Novinek ani po několika zamítnutých žádostech o azyl vyhoštění bát nemusí. A důvod, proč nebyl odsouzený pirát deportován? Se Somálskem neexistuje žádné letecké spojení, které by šlo použít pro deportace. Doprovázené repatriace lze využít jen v individuálních a zvláštních případech. Kromě toho pirát nemá pas. To jsou šílené výmluvy! Tohle v naší zemi nechceme! Nechceme kvóty, Rakušanův migrační pakt a muslimské a africké imigranty v naší zemi! V západní Evropě to směřuje k občanské válce, nebo k otevřené islamizaci.

Německé plavidlo přepadla desetičlenná skupina po zuby ozbrojených somálských pirátů 5. dubna 2010. O dva roky později soud v Hamburku poslal piráty na dva až sedm let vězení. Od roku 2015 jsou všichni na svobodě. Někteří si trest odpykali, další byli podmíněně propuštěni na svobodu. Čtyři se vrátili zpět do Somálska, jeden odešel do Švédska. Pět jich zůstalo v Hamburku a podali si žádosti o azyl. O třech nikdo netuší, kde se nacházejí. Jeden z nich získal povolení k pobytu a pracuje. Desátý vysává německý sociální systém a už deset let dělá na úřady dlouhý nos, píše Bild... Za starých časů chycení piráti vyseli…



První žádost o azyl byla pirátovi zamítnuta 13. února 2015. O tři roky později v září 2018 následovalo další zamítnutí žádosti o azyl. O čtyři roky později zasáhl Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky.

Přesně 28. září 2022 zrušil nejen zamítnutí žádosti, ale dokonce zrušil hrozbu deportace z roku 2015. A tak se azylové řízení vrátilo zpátky na políčko start...

