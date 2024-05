Niedermayer (TOP 09): Ursula von der Leyenová je dobrý přítel naší země

reklama

Opakovaně říkám, že máme po desetiletích poprvé vládu, která zvládá skvěle evropskou politiku. Co tím myslím? S vysvětlením mi pomohl dnes text v jednom z trochu bulvárněji laděném médiu.

Měli jsme premiéry, kteří v Bruselu přijímali docela správná rozhodnutí (třeba premiér Babiš v případě dohody o ochraně klimatu). Doma se k nim ale neznali a blábolili o tom, co nám zase udělali nevolení byrokrati a kdo nás kde zase nějak podvedl.

Centrum "zla" ona "Komise" a zloduchem její šéf.

Dnešní šéfka Komise, paní Ursula von der Leyen, je další z evropských politiků, který nejen svými vyjádřeními, ale hlavně činy ukazuje respekt a podporu zemí, jako je Česká republika.

Symbolicky se též rozhodla, v předvečer, pro společnou Evropu velmi důležitého 20. výročí rozšíření EU i o Českou republiku, navštívit právě naši zemi.

Tři ze čtyř nejvyšších představitelů naší země, prezident, šéfka sněmovny, a předseda vlády, ji přivítali jako dobrého přítele naší země. A ona se u nás cítila opravdu dobře (což vím, neb jsem s ní půl dne strávil).

Je to vlastně takový moc hezký dárek naší zemi, to, že víme, kdo jsou naši přátelé a jasně to dáváme najevo. A bude jen dobře pro nás i naši společnou Evropu, pokud to tak již natrvalo zůstane.

