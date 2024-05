Ministr Jurečka: Důchody. Rozpočtová katastrofa. Museli jsme to řešit

reklama

Tohle je ona. Důchodová reforma připravena přímo v mašličkách. Má bezmála 500 stran. Když jsem nastupoval na ministerstvo, byla jedna z mých největších priorit ji připravit a prosadit.

Proč je reforma potřeba a co obsahuje?

Populace stárne a rodí se méně dětí. To je problém i pro důchodový systém. Rodičům totiž platí důchody jejich pracující děti ze svých odvodů, a tak stále dokola. Výsledek stárnutí je stále méně pracujících na stále více důchodců. Na důstojné důchody bychom dále neměli. Pro představu, ještě v roce 2000 pracovalo na 1 důchodce 5 lidí v aktivním věku. Dle predikcí demografů to v roce 2050 budou už jen 2 lidé. Za tak relativně krátký čas je to obrovská změna.

Stejně jako se mění doba, tak i naše životní a pracovní návyky. Mladí déle studují a později nastupují do zaměstnání. Dřív více než třetina lidí okolo 18 let už pracovala, zatímco dnes je to 6 %.

Mladí díky tomu mají vyšší vzdělání a kvalifikaci. To je moc dobře. Důchodový systém ale musí reagovat na to, že začínáme pracovat později.

Dnes pracují nejsilnější ročníky a máme nejnižší nezaměstnanost v EU, přesto chybí na důchody asi 70 miliard Kč ročně. Kdybychom neudělali nic, tak v roce 2050 by to bylo podle výpočtů ekonomů už 5x tolik, tedy zhruba 350 miliard Kč. To by byla rozpočtová katastrofa.

Proto jsme s prezidentem kvitovali, když hnutí ANO souhlasilo s vyšším odchodem věku do důchodu. Není to věc, kterou by někdo chtěl, ale je to nutnost. Alternativou jsou jen směšně nízké důchody nebo obří daně. Bohužel se pak šéf holdingu vrátil z Malediv a zbytek znáte. Výmluvy a slib reformy, jakou svět neviděl.

Škoda o opozici dál mluvit a proto se vrátím k reformě. Jak dosáhneme toho, že bude důchodový systém udržitelný a spravedlivý? Přijímáme několik opatření. Já je rozděluji na 3 kategorie.

Opatření stabilizují důchodový systém, prorodinná, a nakonec pomoc těm nejzranitelnějším.

Věk odchodu do důchodu se bude automaticky přizpůsobovat tomu, jak se mění délka života. Každá generace stráví v důchodu průměrně 21,5 roku. Svůj důchodový věk se všichni dozví v 50 letech. Meziročně se bude měnit max. o 2 měsíce, aby mezi ročníky nebyly velké rozdíly.

Důchody porostou udržitelně, abychom je zvládli financovat. V praxi to znamená, že za dalších 10 let průměrný důchod vzroste o 10 000 Kč. Dnes bere důchody mezi 18-26 tisíci korun asi 70 % všech důchodců a většina tak bude mít do budoucna právě i toto zmíněné navýšení.

Navíc chceme lidi v důchodu motivovat, aby ještě třeba chvíli v práci zůstali. Jak to uděláme? Pro zaměstnance ve starobním důchodu snížíme o 6,5 % důchodové pojištění. Například u hrubé mzdy ve výši 20 tisíc korun měsíčně to dělá 1300 korun.

Důchodový systém dlouho trestal nízkými důchody zejména maminky za to, že část života věnovaly výchově dětí místo budování kariéry. To se povedlo napravit zavedením výchovného, které za každé vychované dítě přidalo 500 Kč měsíčně k důchodu. To byla dlouholetá priorita nás lidovců.

Aby tato nespravedlnost ani nevznikla, zavádíme rodinný vyměřovací základ. Nově se bude každému rodiči v době, kdy je doma s malým dítětem, počítat do důchodu stejná částka jako by v daném roce pracoval za průměrnou mzdu. Když zvládne u výchovy pracovat, přičtou se odvody navíc.

Stejně tak se bude rodinný vyměřovací základ týkat i lidí, kteří doma pečují o osobu blízkou. Třeba o své nemocné rodiče nebo prarodiče. Kvůli tomu pak nemohli část života pracovat a mají nízké důchody. To reforma změní.

Kromě toho umožníme, aby manželé mohli dobrovolně sdílet své vyměřovací základy pro výpočet důchodu. Když jeden z manželů bral výrazně více než ten druhý, tak si touto možností důchody srovnají. Prodlužujeme také lhůty pro obnovu nároku na vdovský a vdovecký důchod ze 2 na 5 let.

Někteří lidé pracují i od 18 let. Jsou tak dříve v horší zdravotní kondici. Na ně v důchodové reformě myslíme. Pokud někdo poctivě odpracuje 45 let, pak bude moci odejít do předčasného důchodu, u kterého bude nově pouze poloviční krácení jeho výše.

Reforma také obsahuje výčet náročných profesí, který připravili kolegové z Ministerstva zdravotnictví. Lidé, kteří v nich pracují, budou moci do důchodu odejít dříve. Dřívější odchod z trhu práce vykompenzuje mírně navýšený odvod sociálního pojištění, který uhradí zaměstnavatel.

V neposlední řadě téměř zdvojnásobujeme minimální garantovaný důchod. Základní a procentní výměra starobního a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně vzroste na 20 % průměrné mzdy a tomu odpovídá i adekvátní navýšení minimální procentní výměry u ostatních druhů důchodu.

Kdo si chcete o důchodové reformě přečíst vše ještě podrobněji, tak to najdete ZDE.

