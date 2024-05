Miroslava Němcová nemůže mlčet, jaké je Babiš zlo. Prezident totiž odsoudil kampaň SPOLU

Prezident Petr Pavel kriticky vstoupil do kampaně ANO i koalice SPOLU do Evropského parlamentu. Kampaň Babišových oponentů, která vyobrazuje hnutí ANO jako zastánce ruských zájmů, je podle hlavy státu stejně nefér a nebezpečná jako výroky šéfa hnutí ANO Babiše podněcující protiukrajinské nálady. Kritika na obě strany se ale vůbec nepozdává senátorce Mirce Němcové ani komentátorovi Alexandru Mitrofanovi, podle nich se Pavlovi moderování společenské diskuse vůbec nedaří.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek večer odsoudil kampaň hnutí ANO, ale i antikampaň koalice SPOLU, kterou označil za nefér a nebezpečnou: „Předvolební výroky Andreje Babiše podněcující protiukrajinské nálady považuji za nevhodné, nefér a nebezpečné. Ale kampaň jeho oponentů, která z něj a hnutí ANO dělá zastánce ruských zájmů, je stejně nefér a stejně nebezpečná,“ vyjádřil se na sociální síti X.

„Jedno ani druhé politickou kulturu v naší zemi nezlepší a důvěru občanů v politiky nezvýší,“ upozornil dále prezident.

Předvolební výroky Andreje Babiše podněcující protiukrajinské nálady považuji za nevhodné, nefér a nebezpečné. Ale kampaň jeho oponentů, která z něj a hnutí ANO dělá zastánce ruských zájmů, je stejně nefér a stejně nebezpečná. Jedno ani druhé politickou kulturu v naší zemi… — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 2, 2024

Reagoval tak na obrázky billboardů kolující po sociálních sítích, které mají být parodií na volební hesla hnutí ANO. Ve velkém je sdílejí právě zástupci koalice SPOLU. Jsou na nich společně šéf hnutí Andrej Babiš a jednička kandidátky hnutí ANO do evropských voleb Klára Dostálová, na tvářích mají namalované ruské vlajky místo českých a doprovází je heslo „Rusko, pro tebe všecko“ namísto původního hesla „Česko, pro tebe všecko“.

Že prezident zkritizoval kampaň nejen hnutí ANO, ale i koalice SPOLU se nelíbí člence horní parlamentní komory Mirce Němcové z ODS. S příspěvkem Petra Pavla vyjádřila nesouhlas, protože srovnává nesrovnatelné. A připomněla, že zástupci koalice musejí na Babiše coby hrozbu pro Česko upozorňovat: „Andrej Babiš řekl, že by nepomohl spojencům, kdyby je napadlo Rusko. Odmítá pomoc Ukrajině, napadá posilování obranyschopnosti naší země, útočí na EU. Pokud by se vrátil k moci, ohrozil by nynější pozici ČR v NATO i v EU. To by pomohlo právě Rusku. Nesmíme o tom mlčet,“ napsala politička.

Nemohu souhlasit.

AB řekl, že by nepomohl spojencům, kdyby je napadlo Rusko. Odmítá pomoc Ukrajině, napadá posilování obranyschopnosti naší země, útočí na EU. Pokud by se vrátil k moci, ohrozil by nynější pozici ČR v NATO i v EU. To by pomohlo právě Rusku. Nesmíme o tom mlčet. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) May 2, 2024

Novinář a komentátor Alexandr Mitrofanov sdílel rovněž názor, že prezidentova snaha o vyvážení diskuse nedopadla přesvědčivě: „K roli prezidenta by vyvažování patřit mohlo. Podle mě by ale v takovém případě mělo být přesvědčivé. Zuřivě protiukrajinský postoj je zároveň postojem výrazně proruským. 2+2=4. 5 jako výsledek nevypadá přesvědčivě,“ komentoval Mitrofanov výrok hlavy státu.

K roli prezidenta by vyvažování patřit mohlo. Podle mě by ale v takovém případě mělo být přesvědčivé.

Zuřivě protiukrajinský postoj je zároveň postojem výrazně proruským.

2+2=4.

5 jako výsledek nevypadá přesvědčivě. https://t.co/AYnQHt55mh — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) May 2, 2024

Premiér a předseda ODS Petr Fiala ale antikampaň, na kterou vsadilo SPOLU, urputně hájí. „Jejím smyslem bylo poukázat na to, že hnutí ANO mluví o tom, že pro Česko všecko, ale z jeho reálných kroků a výroků to spíše vypadá, že chce nahrávat Rusku. Když Babiš každý den na svých sociálních sítích šíří nenávist vůči vládě, měli by lidé z ANO umět unést i reakci,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz. Jako příklad uvedl útoky ANO na muniční iniciativu.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš nazval předsedu vlády Petra Fialu (ODS) kvůli kampani směšnou či spíše už jen smutnou postavičkou. Premiér rozděluje společnost ruskými malůvkami, vlaječkami a hesly, uvedl Babiš.

