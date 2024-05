reklama

V posledních týdnech ztrácejí ukrajinské síly, které nemají dostatečnou výzbroj a jsou špatně zásobovány, půdu pod nohama ve východním Doněcku, o který se od roku 2014 přetahují Kyjev a Moskvou podporovaní separatisté a který se stal novým ohniskem války, uvedla arabská televizní stanici Al-Džazíra.

Rusové zintenzivnili své útoky před příchodem americké vojenské pomoci, která zahrnuje protitankové střely a granáty ráže 155 mm, které mohou ukončit zoufalý „hlad po nábojích“ vystřílených ukrajinských jednotek. „Na deset střel z jejich strany odpovídáme jedním výstřelem,“ řekl Al-Džazíře voják z Doněcku. Rusové drtí ukrajinské zákopy, města a vesnice leteckými pumami a dělostřeleckou palbou a neúnavně vysílají vojáky několikrát denně, aniž by se ohlíželi na ztráty na životech a obrněné technice, uvádí server. Ukrajinské síly se stáhly z Ocheretyne a několika dalších měst a vesnic, čímž vytvořily klín pro ruské síly a ohrozily větší města v Kyjevem kontrolované části Doněcka.

Někteří ukrajinští vojáci ze 155. brigády, která převzala obranu města, viní z jeho pádu chyby svých velitelů. „Moje rota byla doslova zničena, plnili jsme úkoly v nejhorších podmínkách a nikoho to nezajímalo. Bránili jsme se téměř bez podpory a se stejně hloupým velením,“ napsal jeden z vojáků na X, dříve známém jako twitter. Ruská strana předvídatelně triumfuje. Prokremelský vojenský analytik obvinil z pádu Oleksandra Syrského, nového vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil, i z celkového nedostatku zbraní, munice a protivzdušné obrany. „Nevýhodou je, že celá Ukrajina ví, všichni vojáci vědí, že nejsou peníze, není vybavení, je zoufalý nedostatek systémů protivzdušné obrany,“ řekl Rádiu Sputnik financovanému Kremlem Vladimir Prochvatilov z Ruské akademie vojenských věd.

Syrskij nahradil Valerije Zalužného, nesmírně populárního špičkového generála, který se údajně nepohodl s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským kvůli strategii protiofenzivy a naléhavé potřebě mobilizovat statisíce mužů. „Nejde o průlom na taktické, ale na strategické úrovni. A proto Rusové svůj tlak jen posílí,“ uvedl pro Radio NV kyjevský analytik Michail Žyrochov. „Situace kolem Ocheretyne v Doněcké oblasti je velmi složitá a má tendenci se jen zhoršovat. Protože takový postup dává Rusům obrovské výhody na křídlech. Proto bude udržení dalších měst, další obranné linie, velmi obtížné,“ nechal se slyšet.

„Na doněcké frontě je velká díra, kterou mohou Rusové postupovat třemi, čtyřmi směry,“ řekl pro Al-Džazíru Nikolaj Mitrochin z německé univerzity v Brémách. Podle něj mohou Rusové nasazením dalších sil zničit ukrajinské pozice podél řeky Bachmutky a bez většího odporu postoupit až o 15 km jihozápadním směrem.

Situaci komentoval také Tyler Weaver, vojenský analytik. V souvislosti se zaznívajícími názory, že americký balík vojenské pomoci Ukrajině o rozsahu téměř 61 miliard dolarů není najednou dost, zapochyboval, že by dodávky zbraní na Ukrajinu přestaly někdy přicházet. „Bidenova administrativa o nich jen přestala informovat,“ uvedl v komentáři na sociální síti X.

Bidenova administrativa podle něj systematicky porušuje federální zákony, aby vyzbrojila Ukrajinu. A zesměšňuje tak Leahyho dodatky, což jsou americké zákony o lidských právech, které údajně zakazují ministerstvu zahraničí a ministerstvu obrany USA poskytovat vojenskou pomoc zahraničním bezpečnostním jednotkám, které porušují lidská práva.

„Ani se nesnažila dodržovat zákony na Ukrajině, místo toho prostě cpala zbraně do země a ignorovala jejich nevyhnutelný návrat do rukou těch nejhorších z nejhorších, kteří se stali vzorem Zelenského diktátorského režimu,“ kritizuje Weaver Bidenovu administrativu.

Představa, že by Bidenova administrativa měla sebemenší zájem na antideficitním zákoně (údajně bránícímu federální vládě vypisovat špatné šeky), je více než směšná a sotva by to bylo poprvé, kdy by administrativa ignorovala nebo agresivně obcházela finanční omezení Kongresu – dvojnásob vzhledem k tomu, že tato omezení byla zavedena republikány z MAGA, které považují za něco víc než zrádce, pokračuje vojenský analytik.

„Okamžitě se mi vybaví Írán–Contra. Na tento poslední návrh zákona o pomoci by se proto mělo pohlížet spíše jako na ratifikační zákon, v němž by Kongres legálně přidělil finanční prostředky, které tato administrativa nezákonně odčerpala z jiných účtů nebo prostě nechala ministerstvo financí vystavit špatné šeky,“ uvádí Tyler Weaver.

„Každý pozorný pozorovatel války v posledních několika měsících mohl okamžitě zjistit, že pomoc se ve skutečnosti nikdy nezastavila – navzdory nekonečným stížnostem ukrajinské strany nikdy nedošel nebo se dokonce zdálo, že chybí západní materiál, včetně samozřejmě amerického materiálu, jako jsou dělostřelecké granáty DPICM.

Ukrajina obdržela stovky těchto těžkých raket od Spojených států před podpisem zákona o pomoci, pravděpodobně s podmínkou, že je nepoužijí, dokud zákon neprojde. Očividně se nestarali o potenciální ostudu svých sponzorů a začali je hromadně odpalovat dřív, než zákon prošel. V té době neměl Biden z právního hlediska žádné peníze ani pravomoci provést tento obrovský přesun moderních zbraní, ale přesto to udělal,“ uzavřel vojenský analytik.

