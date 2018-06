Gajdůšková (ČSSD): Proč jen vdovci, proč ne rozvedení?

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, budu mluvit za sociální demokracii. A zdůrazňuji to slovo sociální. Proto podporujeme každý návrh, který lidem pomůže. A tento návrh novely důchodového pojištění jde v logice toho, co sociální demokracie prosazovala a také přijala v minulém funkčním období vlády. Problém u důchodů ale vidíme ten zásadní. Samozřejmě bychom si přáli, aby byly mnohem vyšší obecně. Ale ten zásadní problém je tam ve chvíli pro jednotlivé lidi, kdy zůstanou sami. Kdy senior nebo seniorka ovdoví, zůstanou bez partnera. A tam se samozřejmě promítá velmi vysoká úroveň nájemného nebo nákladů na bydlení a mnohé jiné problémy. Tento problém trošičku vzdáleně řeší nebo promítá se právě v té hranici 85 let, při které dojde k tomu navýšení důchodů o fixní částku 1 000 korun. Ale podle našeho názoru by mohla být ta hranice ještě nižší, protože právě ta doba, kdy člověk pravděpodobně zůstane sám, je trochu níže. Nicméně, jak už o tom mluvil pan ministr, není jednoduché vstupovat do takto složitého systému, jako je důchodové pojištění. Je potřeba skutečně zvážit každé opatření, každý jednotlivý krok, protože každý ten návrh, a bylo jich teď množství pozměňovacích návrhů předloženo a my jsme je projednávali v sociálním výboru, každý ten návrh má prostě důsledky, někdy chtěné, někdy i nechtěné. A může vyvolat další a další požadavky na opatření anebo i nespravedlnosti.

Já si dovolím citovat nebo parafrázovat z jednoho mailu, který mi před projednáváním tohoto zákona přišel. Byl to dopis občana, který se rozhorloval nad tím, že jsou pozměňovací návrhy, že je záměr, a já jsem o tom také mluvila, že je potřeba řešit vdovské důchody. A že proč tedy vdovy a proč ne ženy, které jsou rozvedené. Nebo ženy i muži, kteří jsou rozvedení.

Já to říkám jako ilustraci toho, že skutečně každý krok, i když se nám zdá logický a bohulibý, vyvolává řetězovou reakci dalších nároků. A je tedy potřeba skutečně velmi a velmi pečlivě zvažovat, co přijímáme.

Proto sociální demokracie v téhle chvíli podpoří vládní návrh v té podobě, v jaké nám byl předložen. A dále podpoříme pozměňovací návrh paní Adamové, který prošel také a byl podpořen sociálním výborem. S panem ministrem Krčálem, novým panem ministrem, jsme již dohodnuti a jsme připraveni spolupracovat na přípravě systémového řešení zákona o důchodovém pojištění a jeho realizaci. A znovu zdůrazňuji, že zvláště závažné a hodné zřetele a nutné skutečně připravit a projednat řešení a přijmout řešení u vdovských důchodů, nutné pojistné doby a také záležitosti invalidních důchodů. Věřím tomu, že pan ministr, tak jak o tom mluvil již na počátku, kdy byl jmenován, že připraví ten příslušný balíček s hlubokou analýzou toho, jaká navrhovaná opatření budou mít dopady. Jde nám o lidi. Jde nám o to, aby lidé v naší zemi všichni mohli důstojně žít. Senioři jsou skutečně podporujeme a chceme podporovat. Zaslouží si to.

