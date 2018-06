Gazdík (STAN): Povinnost posledního předškolního roku je hloupé, byrokratické opatření

Dobrý den, dámy a pánové. Máme před sebou novelu školského zákona, na kterou velmi úpěnlivě odborná školská veřejnost čeká. Přestože je to náš poslanecký návrh, tak bych chtěl velmi poděkovat Ministerstvu školství i kolegům poslancům Hnutí ANO za to, že se chovali ve výboru společně velmi konstruktivně, skutečně v zájmu odborné veřejnosti tak, aby ve školství nenastal chaos. Ten chaos může nastat velmi snadno, jednak tím, že ta reforma bude, jak je tady návrh kolegy Klause, odložena o dva roky, v takovém případě, jak jsem o tom mluvil už ve druhém čtení, se dostaneme do stavu, kdy po Novém roce minimálně pět krajů nebude schopno doručit jednotlivým učitelům ani tarifní platy, natož pak nějaké příplatky či něco navíc. To je velký problém a my bychom ho měli řešit.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Věřím, že se podařilo dohodnout dobrý kompromis, který vyřeší jak problém obcí s dvouletými dětmi, který se dá skutečně řešit jinak, není to tak, a z mého pohledu je to typická subsidiární pravomoc, kdy si obec má sama upravit, jestli chce zřídit dětskou skupinu, jestli chce dobudovat školku, jestli ví o tom, že se bude rozvíjet více a budou se jí rodit děti více minimálně v příštích šesti až deseti letech, nebo bude stagnovat. A to bychom neměli řešit skutečně my zákonným příkazem tak, jak to doposud v zákoně bylo.

Mrzí mě, že patrně neprojde zrušení povinnosti posledního předškolního roku, protože z mých ohlasů v terénu je to skutečně jenom hloupé, byrokratické opatření, které každý rodič může obejít tím, že řekne, že si dítě bude vzdělávat doma. Učitelé a ředitelé s tím mají jenom byrokracii a celkem k ničemu to není. Rozumím ale některým kolegům, kteří říkají, že je to zavedeno velmi krátce a že to chce vyhodnotit.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že schválíme dobrou novelu školského zákona.

Psali jsme: Gazdík (STAN): Budeme tvrdou i konstruktivní opozicí Gazdík (STAN): Investice do měřicího přístroje má pomoci sklářství v regionu Gazdík (STAN): Mohli jsme rychle ulehčit drobným podnikatelům, vláda volí cestu zbytečné byrokracie Gazdík (STAN): Pokud přijmeme tento pozměňovací návrh, zabijeme tak školství v pěti krajích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV