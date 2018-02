Grois (ČSSD): Ředitel ŘSD se mě nezbaví, dokud obchvat Znojma nebude hotový

O jak důležitou akci se jedná, potvrdila účast nejen starosty Znojma Jana Groise, ale i ředitele Ředitelství silnic a dálnic Brno Davida Fialy. „Jsem moc rád, že jsme se s panem Fialou setkali přímo ve Znojmě. Vyměnili jsme si kontakty a domluvili se, že spolu budeme komunikovat napřímo, abychom vyřešili všechny problémy co nejrychleji. Společně jsme také zkontrolovali, jak to na stavbě vypadá,“ říká starosta Jan Grois.

„Pan ředitel Fiala mě ujistil, že obchvat zůstává prioritou Ředitelství silnic a dálnic. Já ho na oplátku ujistil, že se mě nezbaví, dokud obchvat nebude hotový,“ podotkl Grois. I pro něj je totiž dostavba obchvatu města naprostou prioritou.

„V rámci dalšího jednání se nám také podařilo nalézt řešení, abychom zajistili bezpečný vjezd pro sanitky a další vozidla integrovaného záchranného systému do Městského lesíku, aby nemuseli jezdit po objížďce ve chvíli, kdy se uzavře Únanovská ulice. Někdy se totiž v životě počítá každá vteřina,“ doplňuje Grois.

Právě Únanovská ulice se v úseku od křižovatky s ulicí Přímětická po novou křižovatku u nemocnice uzavře 1. března, uzavírka potrvá do 20. května. V této fázi uzavírky je domluvené, že sanitky a integrovaný záchranný sbor budou do nemocnice jezdit přes ulici Trentskou, ze které se vybudoval speciální bezpečný nájezd do Městského lesíka. Občany proto prosíme o obezřetnost právě v souvislosti s průjezdem sanitek a vozidel IZS.

Se stavbou mimoúrovňové křižovatky na Přímětické ulici, která je součástí obchvatu, souvisí i druhá uzavírka, jež potrápí řidiče od 23. července do 8. prosince, je uzavírka ulice Přímětické jako takové. „Mě jako řidiče to samozřejmě taky štve, ale bohužel jinak se tyto stavby postavit nedají,“ uzavírá starosta Grois situaci s prosbou, aby byli řidiči trpěliví. Detailní informace k uzavírkám jsou k nalezení zde: https://www.znojmocity.cz/rozhodnuti/d-60241.

Vybraná data ke stavbě

(od kasárenské po únanovskou křižovatku):

délka: 3 532 metrů

plocha vozovek: 63 700 m2

počet všech stavebních objektů: 48

počet mostních objektů: 5

Celkové délka mostů: 274,7 metrů

Počet mimoúrovňových křižovatek: 3 (délka větví: 3 126 metrů)

Informace o obchvatu

Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Spolu s rozestavěnou I. částí a připravovanou III. částí bude tvořit ucelený obchvat města. Dokončený celý obchvat bude sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí. Investorem obchvatu je Ředitelství silnic a dálnic. Jak je celý obchvat Znojma naplánován, uvidíte ve videu na https://youtu.be/uJU8JlLlc9Q.

Psali jsme: Znojmo: Nový místostarosta Jakub Malačka přebírá postupně agendu Grois (ČSSD): Pro další sezónu chceme počet hodin bruslení rozšířit Grois (ČSSD): Budu vést méně řečí a odvádět více práce Znojmo: Do infrastruktury město investuje i letos

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV