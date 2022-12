Haas (ODS): Snažili jsme se zapracovat naprostou většinu připomínek opozice

reklama

Dobré ráno, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

děkuji mnohokrát za slovo. Já se pokusím být co nejstručnější, přesto jsem se dovolil přihlásit tak, abych před rozpravou ve třetím čtení nějakým způsobem shrnul stav sněmovního tisku 270.

Již se nebudu nijak detailně obsahově vyjadřovat k obsahu toho tisku. Myslím si, že ve třetím čtení už to není úplně namístě a shrnu spíš některé procedurální věci. Návrh zákona byl velmi detailně projednán v odborných výborech a na podvýboru, byl dohromady třikrát na jednání garančního výboru, dvakrát na jednání podvýboru. To znamená pětkrát probíhala opravdu velmi dobrá, to snad mohu říct za všechny účastníky, velmi dobrá diskuse, zodpovězení všech dotazů ke sněmovnímu tisku. To znamená dohromady pětkrát projednávání na výboru, na garančním školském výboru a na podvýboru pro sport.

Druhá poznámka, kterou jsem tady chtěl sdělit, je, že - a velmi si toho vážím napříč celou Sněmovnou, že před druhým čtením tohoto sněmovního tisku bylo rozhodnutí garančního školského výboru směrem k podpoře sněmovního tisku průřezové - 16:0:0, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Před třetím čtením bylo po velmi dobré diskusi v garančním školském výboru to rozhodnutí 17:0:0, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Budu proto velmi rád, pokud celá Sněmovna, plénum Sněmovny napříč politickým spektrem zreflektuje toto politicky průřezové rozhodnutí garančního výboru. Třetí poznámka, která právě navazuje na projednání tohoto sněmovního tisku ve výboru i v podvýboru. Já děkuji mnohokrát všem aktérům zainteresovaným v debatě. Snad kolegové i z opozičních klubů, jsou (?) z opozičních klubů, potvrdí, že jsme byli v kontaktu, měli jsme - já myslím, že s kolegy z hnutí ANO minimálně tři osobní jednání, s kolegy z hnutí SPD, s lidmi vždycky dedikovanými předsedy poslaneckých klubů, tak jak to má být, myslím si, že dvě osobní jednání.

Snažili jsme se zapracovat naprostou většinu připomínek kolegů z opozice. Vlastně z těch osobních jednání s kolegy z opozičních poslaneckých klubů, a tak to snad bývá, to snad není žádné negativum politiky, z těch připomínek, které jsme od kolegů dostali, tak do toho finálního návrhu není zapracována vlastně jedna připomínka. Ta se týká požadavku na vysokoškolské vzdělání členů Rady Národní sportovní agentury. V té věci to není žádný politický střet, to je vlastně věcná problematika, požadavek na úroveň vzdělání členů Rady Národní sportovní agentury, tak v té věci je kolegy z hnutí ANO, jejichž připomínka to byla, to vlastně byla jediná, kterou jsme nevyslyšeli, všechny ostatní zapracovány byly, tak kolegové zcela legitimně podali pozměňovací návrh a bude o něm rozhodnuto tady na plénu.

Další pozměňovací návrh, který byl podán zástupci opozičního poslaneckého klubu, paní kolegyní Mračkovou Vildumetzovou, tak ten nebyl předmětem našich diskusí, což tím nijak ten pozměňovací návrh nesnižuji. K němu já tady avizují vlastně negativní stanovisko své, a to ne z důvodů jakýchkoliv samolibých osobních na mé straně, ale kdo jste byl přítomen jednání garančního školského výboru, tak garanční školský výbor dostal písemné stanovisko předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu a pan předseda Nejvyššího kontrolního úřadu byl přítomen na jednání garančního školského výboru a vlastně vyslovil poměrně - jak to říct kulantně - silné negativní stanovisko, možná tam ty emoce byly až příliš silné, ale to nemění nic na té věcné podstatě stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Tolik snad ke komunikaci mezi koalicí a opozicí. Ještě jednou za všechna ta jednání moc děkuji. Snažil jsem se kolegy průběžně informovat mimo ta jednání v zásadě o jakýchkoliv posunech. Ještě poslední podklad ode mne dostali na začátku tohoto týdne. Ten podklad, a to je vlastně jediný obsahový bod, který tady chci dnes zmínit, v minulém týdnu se v médiích - já jsem to poprvé zavnímal a nechávám úplně na individuální úvaze, nebudu nijak ten zdroj nálepkovat - já jsem to poprvé zavnímal na webovém serveru první zprávy, sami si vyhodnoťte každý z vás nějakým způsobem profil tady toho zdroje, tak na tom zdroji jsem zavnímal článek poměrně silně odmítavý, napadající tento sněmovní tisk jako neústavní, zejména z pohledu úpravy Národního rozhodčího soudu pro sport. Já, prosím vás, jsem na to reagoval tak, abych dneska byl co nejvíce připraven, tak úpravu Národního rozhodčího soudu pro sport jsme do novely dávali na základě připomínek sportovního prostředí právě z důvodu jednání se sportovním prostředím. V původní verzi nebyla a myslím si, že jakákoliv legislativní úprava má primárně probíhat, má být připravována ve spolupráci s těmi nejvyššími možnými odborníky, které v naší zemi máme na tu danou problematiku, a optimálně také s těmi institucemi nebo entitami, na které bude ta nová legislativní úprava aplikačně dopadat.

Takže já jsem ve druhé polovině minulého týdne, za to mu takto veřejně mnohokrát děkuju, byl v komunikaci s předsedou Národního rozhodčího soudu pro sport. Já zdůrazňuji, že Národní rozhodčí soud pro sport nezakládá tato novela, ta vlastně ukotvuje pouze jeho zákonné ukotvení. Národní rozhodčí soud pro sport byl zřízen před touto novelou předchozím předsedou Národní sportovní agentury a zcela správně, to tady klidně můžu takto říct, byl předsedou Národního rozhodčího soudu pro sport jmenován - já si troufám říct - jeden ze dvou největších odborníků na oblast sportovního práva v České republice, docent pražské právnické fakulty pan docent Brodec. S předsedou Národního rozhodčího soudu pro sport byla ta textace, která se týká v novele Národního rozhodčího soudu pro sport v létě připravována přímo ve spolupráci s ním coby předsedou tohoto "sudiště" (?) této rozhodovací platformy a v minulém týdnu, já jsem to kolegům z opozice přeposílal, ještě pan docent Brodec odpracoval vlastně pro nás písemné stanovisko, které potvrzuje správnost, ústavnost, bezchybnost té legislativní úpravy.

To je vlastně ta jediná věcná poznámka, kterou jsem se ještě snažil reagovat na nějaké výhrady, které se objevily v minulém týdnu v mediálním prostoru.

Tolik za mě v úvodním slově. Já jsem připraven, nechci dneska jít opravdu do věcných detailů, které jsme nejvíce diskutovali tak jak to má být na výboru a podvýboru. Já pouze poprosím všechny poslance napříč politickým spektrem, kteří chtějí posunout fungování Národní sportovní agentury k lepšímu, o podporu návrhu a za případnou podporu mnohokrát děkuju.

Tolik mé úvodní slovo, děkuju mnohokrát.

