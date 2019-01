Hájek (ANO): Já nemám dredy, takže nemám šanci

Vážené kolegyně, kolegové, já tady žasnu, co tady pan Bartošek svým projevem dokáže tady vytvořit. To je prostě neskutečné. Já tedy mám výhodu, že mám sloní paměť. A já vidím, když byl pan premiér coby ministr financí vyhozen tenkrát Sobotkou z úřadu, viděl jsem ty nadšené zaměstnance, kteří skutečně s dojetím děkovali panu tenkrát ministrovi financí za jeho práci. Takže já nevím, kde tady kolega Bartošek bere ty zaručené zprávy z ministerstev, že tam jsou lidé v depresi, že nemůžou hovořit, že nemohou pracovat. Pracuji ve výboru pro životní prostředí, kde se skutečně stýkám s lidmi z Ministerstva životního prostředí, kteří jsou nadšeni z toho, že tam pan ministr Brabec pracuje.

Vrátím se ještě k vystoupení pana Bartoše. To je neskutečné, jak on se rychle učí. Ten už zastínil pana Kalouska. Prostě oni tady přinesli nový vítr, zejména v Praze... Já vám tady přečtu, jaká jsou jejich kritéria pro členy dozorčích rad. Kdybychom my z hnutí ANO dali taková kritéria, tak tady možná zboříme Prahu. Takže odbornost 30 %. Pouze 30 %. Znalost pirátského programu 15 %. Reference členů a příznivců 15 %. To znamená, kdyby dal Babiš, že musí znát znalost programu ANO 15 %, podpora voličů 15 %, no tak tady umřete. A potom celkový dojem 20 %. Já nemám dredy, takže nemám šanci se tam dostat. Děkuji. (Smích a velký potlesk z lavic ANO.)

Ing. Josef Hájek ANO 2011



