Štěpánek (Trikolora): Čučkař generálmajorem

... americký nastrčenec na Pražském hradě Pavel stihl tohoto vyznamenaného „agenta“ CIA do generálských hodností během jediného roku povýšit už dvakrát. A aby toho nebylo málo, ještě se Koudelkovi dostalo příležitosti, aby se v roli šéfa prý TAJNÉ služby opět VEŘEJNĚ zviditelnil, pročež za nastoupené nové generály ve světlech reflektorů a za asistence televizních kamer pronesl děkovnou řeč.



Koudelka, pod jehož vedením se BIS z tajné služby přeměnila na aktivistickou politickou úderku, tak už není brigádním generálem, nýbrž generálmajorem. Co k tomu povědět? Není to málo, soudruhu prezidente? Co takhle maršál? Nebo velkoadmirál?



A co říci k dalšímu geometrickému množení generálů obecně? Možná to staré známé: Mnoho náčelníků, málo indiánů! Podle toho to tu také vypadá. Ale co by se nejmenovalo, co by se nepovyšovalo. Luxusní generálské platy a výsluhy jim nefinancuje prezident, nýbrž my daňoví poplatníci. A takhle my si tu žijeme!

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



