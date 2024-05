Babiš (ANO): Stoosmička se brutálně dožaduje svých cílů

reklama

Takže dobrý den, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci a hlavně vážení spoluobčané,

protože na tomto místě já hlavně vystupuju, abych mluvil na vás. Většina, ještě z pětikoalice tu někdo zůstal, z vlády je tu jeden, dva, dokonce jsou tu vícerý ministři. A já jsem byl kdysi kritizován, že málo chodím do Sněmovny, no a teďka chodím a vystupuji tady a vystupuji tady rád, protože tady je to místo, kdy, aspoň doufám, vám nebudou skákat do řeči, jak je to obvyklé v některých našich médiích. A stále mám to právo sdělovat lidem témata, které si myslím, že jsou pro ně důležité. Většinou je to v úterý, dneska je to výjimka, tak se na to těším, že můžu tady sdělit věci, které naši spoluobčané neslyší, protože i ty média nějak pracujou, my jsme si založili takový monitoring o manipulaci a chování jednotlivých moderátorů a je to hlavně teda o veřejnoprávních médiích, ale tím nechci začít.

Chci začít tím, že ano, toto je svoboda slova, demokracie, a téma je korespondenční volba. No a to jenom na začátek, co vlastně mi to připomnělo, jak to může fungovat. Protože bezpochyby stoosmička, která ovládá celou naši zemi, všechny instituce, i ty nezávislé, a brutálně se dožaduje svých cílů, tak samozřejmě vidí v korespondenční volbě další jejich podporu a voličské základny. Všeobecně ty výsledky v zahraničí jsou, myslím, že naposledy ve sněmovních volbách měli Piráti 51 % a další strany pětikoalice, proč tomu tak je, no protože zkrátka naši krajané čtou některé média a taky jsem byl překvapen, jak ta největší novinářská žumpa v České republice, Fórum 24, kde paní redaktorka za odměnu ji vzal pan premiér Fiala do oválu do Bílého domu, no tak to čtou a potom se nemůžeme divit, no a samozřejmě jsou tam další, že nás nevolí.

Nemluvě o tom, že samozřejmě ty volby budou organizovat velvyslanci. No a kdo jmenuje a odvolává velvyslance? No přece náš světový lídr, produkt Blažka a Nejedlého, pan Lipavský. Ten teďka jezdí po světě a setkává se s krajany a už samozřejmě dělá kampaň a přesvědčuje je, jak ta pětikoalice je úžasná.

Já se proto vrátím potom, co v podstatě pětikoalice a díky i bývalému předsedovi Ústavního soudu změnili možnost koalic z 15 procent na 13, tak tady vidí další potenciál voličstva a já neznám detail toho zákona, ale pokud a tady je údajně nějaký druhý zákon, že údajně je tady i tendence najít nějaké naše předky a potom z nich udělat voliče, jestli je to pravda, nevím, snad když se otevře schůze, kolegové se k tomu vyjádří. Takže týká se to i prezidenta. Takže příštího prezidenta, protože nepochybuju o tom, že systém pětikoalice nás tady převálcuje, tak se bude volit korespondenční volbou.

A jak to může probíhat, tak vám teďka nastíním, jak to proběhlo za nás, nebo za mě, pokud můžu být osobní, protože samozřejmě ty média o tom nepíšou, Tak zkuste si vzpomenout, jak to bylo, jak někteří zaměstnavatelé nabízeli nebo možná vyhrožovali svým zaměstnancům, že pokud nepřinesou volební lístek Babiše, aby ho mohli skartovat, tak bude zle. V hospodách proti lístku pro Babiše dávali paňáky. Děti, teda starší děti, vyhrožovaly svým rodičům, že když budou volit tohodle Babiše, tak - jsou to extrémy - neuvidí vnučku, nebo dám ti peníze, jdi na dovolenou. A zkrátka tak to bylo. To samozřejmě víme, jak to všechno proběhlo, ta skvělá kampaň, kde nás téměř ušlapali, kde nám vlastně zničili auta našich kolegů, vyhrožovali dětem a tak dále. Ale o tom nechci mluvit.

Chci mluvit o tom, že v podstatě tady u této volby se stane úplně stejná věc, že tam ten člověk, který má volit a mimochodem Slováci, kteří byli kritizováni, jak tam byla hrozná kampaň, no tak tam kampaň hrozná nebyla. Ta naše kampaň tady, co předvedli příznivci pětikoalice, byla podstatně horší. A v Jablonci, tam skutečně nám šlo úplně o život, nemluvím o těch anonymech a tak dále, ale já si nechci stěžovat, já jsem rád, že to tak dopadlo, myslím, že všichni si to užívají a já taky.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13423 lidí

Takže jenom chci říct, že ta korespondenční volba, kde teda naši krajané a když na Slovensku musí občan, tam ani nemůže volit někde na velvyslanectví, ale musí fyzicky volit na území Slovenské republiky, tak tady samozřejmě to bude tak, že není tam garance, že to bude svobodná volba.

Takže tolik k tomu, k tý korespondenční volbě. Je to další krok potom, co vlastně byl zaveden tady ten systém takzvaných dvoukoalic, ale je jich vlastně pět, že nerespektují vůbec nic. Nerespektuje to ani veřejnoprávní televize česká, která zase určitě do nějakých debat, kde já teda nechodím ani nebudu chodit, zase pozve určitě pět zástupců místo toho, aby tam byli jenom dva.

No a samozřejmě teď se vrátím k těm aktuálním tématům. Tady jsme měli sněmovnu 19. dubna, a co se od toho období stalo? Měli jsme v mediálním prostoru takovou hezkou kampaň. Důchody, ilegální migrace, to byla hlavní témata, která tady byla v mediálním prostoru. Je neuvěřitelné, a já mám tady výpis hlavně, jak fungují někteří naši redaktoři veřejnoprávní televize, České televize a rozhlasu. My jsme byli postaveni do polohy, jako kdybychom měli tady vládě, která před volbami ujišťovala všechny, jak jsou úžasní, jak to všechno zvládnou, jako kdybychom my měli za ně tady řešit právě důchody, proč právě důchody. Když my jsme ve sněmovně od února 2022 nastolili tolik témat, o kterých jsme chtěli mluvit, která jsme navrhovali, např. 16. února 2022 zastropování elektřiny u výrobců. Vystupoval jsem tady, navrhoval jsem tady 1500 korun za megawatt, ano, aby stát vykoupil 100 % ČEZu. Potom jsme tady chtěli diskutovat o smlouvě o důl Turów, kterou tato vláda zpackala.

Potom jsme navrhovali různé schůze, kde jsme navrhovali určité dočasné snížení na DPH. V září 2022 jsem tady vystoupil a navrhl jsem krizový plán pro Českou republiku s 28 body. Ano, i tam byla ta elektřina, příspěvek 5000 korun měsíčně na každé nezaopatřené dítě do 26 let, navrhovali jsme, co má vláda udělat s ČEZem, opakovaně jsme navrhovali, aby se zrušily rozhlasové a televizní poplatky pro starobní a invalidní důchodce, zdravotně postižené, nezaopatřené děti, navýšení normativních nákladů na bydlení, zvýšení základní výměry důchodů o 11 %, snížení DPH na stavební materiál na nulu do konce roku 2023, mimochodem meziročně stavební výroba propadla asi o 8,5 %, jak mě informoval včera pan prezident Zeman, který má čas to všechno studovat.

Zavedení bezplatného jízdného pro hromadnou dopravu do 50 kilometrů pro všechny, zajištění vstupu zdarma do státních památek pro seniory, studenty a nezaopatřené děti. Vyvolání jednání s bankami, uvolnění dotací na výměnu 200 tisíc starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Prodloužení těžby uhlí minimálně do roku 2043. V červnu 2022 jsme navrhovali jednorázový příspěvek pro důchodce, tato vláda samozřejmě důchodcům vzala, co mohla, hned jak nastoupili, tak půlka slevy byla pryč, i pro mladé, kteří tady sedí nahoře, i těm vzali půlku slevy. Zvýšení příspěvku na mobilitu na 2000 korun měsíčně pro osoby zdravotně postižené. Zvýšení rodičovského příspěvku, to jsme měli v programu, na 400 tisíc. Opakovaně jsem tady navrhoval neúspěšný návrh na zmrazení platu politiků. V létě 2023 jsme chtěli snížit spotřební daň na naftu a mělo to být jenom do konce roku 2023. Snížení DPH na potraviny. Ano, inspirované polským modelem.

Taky jsme navrhovali referendum ke korespondenční volbě, k euru, na přijímání migrantů. Zdravotnictví tato vláda vzala hned 14 miliard. Odmítli taky zákon o strategických zásobách léků, zvýšení mezd učitelů na 130 % průměrné mzdy. Zvýšit peníze na nepedagogické zaměstnance, to se nestalo. Čtyřikrát jsme navrhovali zvýšení příspěvku na péči, slevy na poplatníka pro rodiny s handicapovanými dětmi. Byli jsme proti zdražení dálniční známky. Slevy na jízdné, zákon o lobbingu atd.

Takže prosím vás, ta trapná kampaň, která vznikla na základě toho, že jsme byli naivní a že jsme začali vyjednávat s panem Jurečkou, paní Schillerová se s ním potkala několikrát, ale nikdy nic nedodal. No a potom, protože jsme slušní tak jsme akceptovali to pozvání pana prezidenta, a v podstatě došlo k tomu, že z nás udělali totální pitomce, že my nic nemáme, žádný program, a samozřejmě kdo jiný než vybraná provládní média začala chrlit komentáře a debaty. A víte, co byl hlavní dotaz médií, Radiožurnál a České televize? Že jaký byl vliv Babiše na to rozhodnutí. To bylo jediné, co je zajímalo. A proč se nezeptali tady Seznam Zprávy, to je pan premiér Fiala, 10. listopadu 2022 věkovou hranici odchodu do důchodu naše vláda neposune, řekl pan premiér. A zase lhal. A ta média se ho nezeptala, ta média tady, já nebudu jmenovat ty redaktory, zase by z nich dělali hvězdy, ale to jsou údajně nezávislá veřejnoprávní média, která dostávají 7 miliard ročně od vás všech, vážení spoluobčané, a ještě je málo, ještě by chtěli navýšit ty poplatky. Chtěli by navýšit. A já si myslím, že ta média nejsou objektivní. Nejsou objektivní.

A i slepý vidí, jak to funguje. Takže tady konkrétně když byl Karel Havlíček s kolegou Bendou, tak paní redaktorka opakovaně silně skákala Karlu Havlíčkovi do řeči, občas to mohlo na někoho působit lehce agresivně. Ale u této paní redaktorky to víme, že je to opakovaně, že není nezávislá, že je vysazená proti hnutí a stále mluvila o dovolené Babiše, Babiš byl na dovolené a údajně něco měl měnit. To je ta mantra, to je ten mainstream, to je to základní zadání. Jestli to někdo vyrábí a dostávají všichni notičky, nevím. A bylo zjevné, že v momentě, kdy Karel Havlíček začal kritizovat současnou vládu, tak se ho moderátorka začala snažit utlumovat a přecházet k jiným tématům.

Ano, to je ono. Většinou je to i v debatách před volbami, že něco pustí, nějakou lež, a nemáte možnost reagovat, protože hned mění téma. Českou televizi, měl jsem na to video, od roku 2017 všechny debaty byly proti nám. No a tady pan Benda tedy reagoval a pan Havlíček se ptal třikrát na toto, proč pan Fiala sliboval, že nenavýší věk odchodu do důchodu. Proč to sliboval, když to nesplnil? No protože oni nesplnili nic. Našim médiím vůbec nevadí, že tato vláda nemá žádný program. Ukažte mi jejich program. Proč se neptají na předvolební sliby? Nejenom že nesplnili předvolební, ale oni nesplnili ani program, protože žádný program nemají. Oni nemají žádný program. Naše vláda, teď si už nevzpomínám, myslím, každé pololetí, nebyly to každé tři měsíce, jsme vyhodnocovali program, program (nesrozumitelné). Tato vláda nemá, nemá.

No a takže ti moderátoři to takto dělají, skáčou do řeči, manipulovali celý průběh debaty na Hradě. Zkrátka pan prezident asi moc neposlouchal to jednání. To jednání vedl pan Bezděk, kde hnutí ANO jednoznačně řeklo, že ne. Potom přišel zápis. Jednání bylo 28. 3. na Zelený čtvrtek. Zápis přišel 2. dubna, to bylo úterý. A po šesti hodinách Havlíček jasně napsal, že se zápisem nesouhlasíme, no a nějaký zaměstnanec na Hradě zkrátka poslal Havlíčka někam, řekl, no příště. No a mezi časem se vyrojili ti tzv. ještě před volbou prezidenta nezávislí politologové, nezávislí analytici z bank, kteří samozřejmě mají ty své zájmy, a mluvili o tom, že vlastně hnutí ANO je nezodpovědné a že jsme to slíbili, ale my jsme na to měli důkazy a máme je, ty důkazy. Já jsem je taky ukazoval. Ukazoval, že to není pravda.

No a o co tady jde vlastně? Tady jde o to, že vláda dělá z občanů hlupáky a pitomce a lže. Jaká to je reforma? To není žádná reforma. Oni tvrdí, že za 30 let tím delším, to, že lidi budou muset, zaměstnanci, ne stávající důchodci, ti už jsou v důchodu, ale ti zaměstnanci budou muset pracovat déle. Déle. A kolik na tom ušetří? 300 miliard za 30 let. Tak 300 : 30 je 10, ne? Fajn. Potom berou v rámci formule lidem peníze. Takže ta jejich reforma, to není žádná reforma, jsou to parametrické změny, vlastně říká lidem: budete déle pracovat, za méně peněz a dostanete méně peněz v důchodu. No a teď 10, a to stojí 5 miliard ta změna té formule, že příští důchodci dostanou méně peněz. Takže 10 a 5 je 15, ne? A co je 15? No 15 je přece EET. EET. Tato vláda netuší vůbec, ale ona nechce tušit, resp. podvádí, protože ona vůbec neřeší příjmy. Vůbec neřeší příjmy, a my jsme v naivitě, Karel Havlíček jim řekl zdroj peněz na důchody. Řekl, to není druhý pilíř pro bohaté, to je pilíř, to je zdroj peněz. A za nás když jsme nastupovali 2014, byl důchodový účet - 48 miliard, a my jsme ho postupně snižovali. Snižovali, a v roce 2018 a 19 byl přebytkový, byl přebytkový. Ano, 2020 byl covid, ano, můžeme si tady vyprávět, jak vlastně nás kritizovali, že jsme dávali málo peněz, a když jsme potom dali peníze, zase jsme byli kritizováni, že jsme populisti a že rozhazujeme atd. To je všechno, to je o tom, že zkrátka dvojí metr. A 2021 jsme to snížili a bylo to téměř na nule. Na nule.

Tato vláda je skutečně nejhorší, nejprolhanější a totálně neschopná. Toto jsme tady ještě od revoluce neměli, to je fakt neuvěřitelné peklo. My jsme se vrátili do devadesátek. Tady bují šedá ekonomika. No protože ti dole si říkají, jo, tak oni zrušili EET, tak ty daně nemusíme platit, oni tam nahoře vlastně za naše daně utrácejí zbytečně peníze, no tak proč bychom se my nechovali stejně. Takže byla kampaň stále. Tady další debata se stejnou redaktorkou, Aleš Juchelka. Během duelu moderátorka skákala do řeči lehce agresivním způsobem především Juchelkovi, který se proti tomu musel sám ohradit. Nenecháte mě mluvit, paní redaktorko. Skopeček taky neodpovídá na vaše otázky a říká si, co chce. Vy chcete, abych odpovídal a na něj reagoval. Atd. Všechno Česká televize. A mluvili o Babišovi, o Babišovi zase. Babiš byl, kde byl a proč byl a co říkal atd.

Oni dělají účelové citace z minulosti, ale ty čerstvé tady pana premiéra, to je čerstvé relativně dva roky, tak to nedají. Takže proto, vážení spoluobčané, prosím vás, Česká televize a Český rozhlas manipuluje, věci, které by měli říkat, vymlčují, a chodí tam do debat, do nedělní debaty si pan moderátor vždy určuje, koho chce. A když my například chceme někoho nominovat, jako například proti Rakušanovi logicky by měla jít Vildumetzová, no tak pan Rakušan s ní nechce diskutovat, a televize nám řekne, no tak buď teda - je to podle Rakušana. Takže aby bylo jasno, protože to se samozřejmě nikde nedovíte.

Pokud my řekneme například do toho pořadu v České televizi, že bychom někoho chtěli, tak tam dají zástupce SPD, nebo tam dají, koho chtějí. Tak jenom abyste věděli, že média jsou mocná, tato vláda si je hýčká. Stovky milionů dali na různé nesmyslné kampaně, kde propagovali věci, které my jsme prosadili, a proto byste to měli vědět, vážení spoluobčané, jak to tedy funguje, a proto samozřejmě já využívám tento prostor k tomu, abych si zkrátka řekl věci, které nemám šanci, ale já už tam ani moc nechodím, někde komentovat.

My jsme mluvili jasně, že za nás na důchody bylo a vždy bude. Tato vláda nemá ráda důchodce, a hlavně ODS už v roce 2010 dala důchodcům nulu. Nulu. A když jsme nastupovali 2014, tak jsme zdědili po nich 45 korun navýšení pro důchodce, a to si pamatují všichni. A 2010 tahle stejná parta, která je u moci, strašila lidi, že neude na důchody, aby je mohli obrat. Důchodce.

Ale vždyť to je 14 let! Za nás vždycky na důchody bylo a dostali jsme to do přebytku. Takže to je o tom strašení. Takže tahle vláda straší. Nebude na důchody, na ty příští hlavně tedy samozřejmě, a přitom je to směšná částka. Směšná částka! Patnáct miliard ročně je jenom tento rok záloha na F třicetpětky, o kterých stále čteme, jak se nedaří je načas vyrábět a jaké mají problémy.

A druhá věc, kde vláda straší, je rozpočet. A to je stále dokola. Vždyť jste to slyšeli 2009, 2010, a proto to druhé strašení vždycky končí, že všechny zdaní, a říkají musíte šetřit. Ale oni sami nešetří, tak můžete vidět, jak v podstatě to funguje. A proto je strašně zajímavé, když tady pan Bezděk vlastně jako expert, který je předsedou představenstva investiční společnosti Avant; nevím, co dělají Avant, externí poradce pana prezidenta, připomíná, že omezení šedé ekonomiky, ani obnovení EET a lepší výběr daní důchodové manko státu zdaleka nevyřeší. Ten člověk je úplně mimo. Ten vůbec nechápe, kde jsou ty příjmy. Vždyť ta vláda ani nevybírá ty daně pořádně. Však jasně vyslala signál, že není EET, nemusíte možná platit daně. Takže o tom to je.

Takže ty důchody, prosím vás. My tady nejsme od toho, abychom za vládu dělali jejich práci. Vždyť to je jejich práce! Znovu opakuji, nemají žádný program, nikdo vlastně neví, co ještě bude do konce toho období, a my jsme jasně řekli ty zásadní věci, které jsou důležité pro nás: zastropování věku - maximálně 65 let, ponechání formule, ponechání možnosti jít pět let do předčasného důchodu, ne, že se to snižuje na tři, ponechání výchovného. Vždyť pan ministr Jurečka, který je první ministr, který vlastně bojuje proti důchodcům, to tady ještě nikdy nebylo, vždycky ten ministr vlastně bojoval za důchodce proti tomu ministru financí, teď je to naopak a samozřejmě my i říkáme to, že pokud důchodci chtějí pracovat, jako že jich je asi 600 tisíc, tak samozřejmě by si zasloužili větší příjem, protože oni odvedou velké peníze a dostanou pár korun navýšení za to, že ještě pracují. A potom samozřejmě i ty náročné profese.

Takže my máme jasno. Oni vám stále lžou, že my vlastně nic nemáme, nemáme program. To jsou ty lži dokola. Já dneska ukážu, že některé věci, které my jsme už dávno připravili, ale tato vláda principiálně je odmítá, protože je jedno, jestli je to dobré, nebo špatné, ale i když je to dobré a je to z naší dílny, tak zkrátka jdou proti tomu.

Takže ta třetí věc ještě, kterou jsem zapomněl na začátku, je, že důchody, lži o ilegální migraci a prodej naší práce. Prodej naší práce. Oni prodávají jenom to, co my jsme připravili, a člověk až žasne, když pan premiér o tom mluví. U pana ministra Kupky občas máme pocit, že mu je to trapné, ale dobré, drží basu s panem premiérem, který nás baví a který brutálně lže. Co nám řekl pan premiér? Pan premiér zřídil vládní výbor pro strategické investice. A představte si, teď pan premiér se pochválil tady. Říká: "Myšlenka zřídit tento výbor, to bylo rozhodnutí naprosto správné a České republice se vyplácí. My jsme se dnes bavili o několika klíčových věcech. Za nejdůležitější považuji financování strategické dopravní infrastruktury." No, super! Super, pane premiére! Potom je to samozřejmě samá lež, protože je pravda, že v momentě, kdy vznikla debata o ilegální migraci, tak Rakušan lhal podstatně více než pan premiér, ale stále v žebříčku lží vede pan premiér, a už jsem tady opakovaně říkal, že má říkat lhát jako pan premiér Fiala, ne jako když tiskne.

Takže co říkal pan premiér? Letos dálnice - zprovozňujeme 118 kilometrů, stavíme 198 kilometrů, zahajujeme 115 kilometrů, připravujeme 550 kilometrů. V různých fázích rozestavěnosti a přípravy 800 kilometrů. To tady nikdy v minulosti nebylo, říká pan premiér. Fakt? Takže tahle vláda, která je u moci, nevím kolik, myslím 870 dní, vlastně ani ne tři roky, tohle dokázala? Samozřejmě, že je to lež! Samozřejmě, že je to lež. To, co se dělo za vlády ODS v minulosti, kdy kilometr dálnice stál 500 milionů a ministr dopravy vlastnil firmu Viamont, která stavěla ty dálnice, a jenom jsme slyšeli, kolik se platí úplatky v keši, ano, to tak bylo! A potom přišel 2010 pan Bárta, ta VéVéčka, stal se ministrem dopravy a také asi něco chtěl. Údajně. A všechno se zastavilo, všechno se přestalo připravovat.

Takže pokud dneska se staví, tak celý ten start začal v roce 2015, když jsem řekl ministru dopravy Ťokovi, že musí udělat maximum, aby znovu - ne znovu, aby se začalo stavět. Já se ptám, co tedy od revoluce do roku 2014 tady strany, které jsou teď ve vládě, postavily? My jsme měli 800 metrů rozestavěno nebo připraveno. Osm set metrů. Havránková - 20 let s ní vyjednávali. Kdo dostavěl dálnici Praha - Ústí? 32 let to trvalo. V prosinci 2016, to jsme byli my. Teď jsem byl v Dluhonicích ohledně obchvatu v Přerově - D1. Také to trvalo desítky let a opakovaně jsme o tom jednali. To je všechno naše práce, ale samozřejmě pan premiér Fiala to vykazuje jako svoje. A snad i tomu věří, nebo nechápu to. Přece i malé dítě ví, že dálnici není možné postavit za dva a půl roku, když chcete vykoupit pozemek, když chcete udělat projekt, když chcete udělat audit na životní prostředí, když chcete stavební povolení? Ale mně to nevadí. Mně vadí ty lži, kde oni tohle prezentují jako svoje dílo. Jako svoje dílo, ano?

A to je u dopravní infrastruktury. To jsou samozřejmě i rychlovlaky, to jsou samozřejmě ta nádraží a pan premiér řekl, že zřídil ten výbor pro strategické investice? Škoda, že si pan premiér nepřečetl tenhle Národní investiční plán České republiky. (Ukazuje publikaci.) První v historii. První v historii od roku 2020 do roku 2050. Ano, tohle všechno jsme sepsali. Ano? Hodnota projektu, jaká byla tady? Celkem 8 000 miliard to bylo a bylo - ano, 8 000 miliard a bylo to 20 000 projektů. A je to tu všechno. Doprava například 6 100 miliard, průmysl, zdravotnictví je tady za 163 miliard. Tady jsou všechny projekty, pane premiére. To jsme udělali proto, aby každý ministr, například ministr kultury, tady sedí, že by si to přečetl a že by potom šel za Stanjurou a chtěl peníze. Ale on tam nemusí chodit, protože ho už tam ani nepustí do vrátnice.

Protože projekt Nová scéna, který jsme připravili, není projekt Národní galerie, není projekt, další projekty. Co je s tou věznicí v Uherském Hradišti? Vy jste se teď chlubili, chlubili jste se, dá se to najít, Lety. Každý tam střihal pásku a všichni říkali, jak je to skvělé. Tak já chci jenom říct, (se smíchem) že kdyby nebylo ministra za KDU-ČSL, tam se občas taky najde nějaký člověk, který chce tvořit a jsem s ním Lety nenavštívil v roce 2016, tak nemáte nic, nic nemáte. Stejně jsem navštívil Uherské Hradiště, ta věznice. Chtěl jsem vám udělat totalitní, protitotalitní muzeum. Už se tam byl vyfotit pan Fiala, pan Stanjura, ten zbytečný pan ministr. A co se děje, kdy to tedy bude? To jsme odmakali. Takže tam by bylo zajímavé vlastně, pane ministře, jestli tedy konečně budete mít peníze a něco také vytvoříte. Invalidovna a další věci.

Jaký byl ten rozdíl za nás? Za nás byl v tom, že ministři chodili za mnou a chtěli peníze od ministra financí a společně jsme ho nějakým způsobem přesvědčili, aby peníze daňových poplatníků efektivně využil na investice. U vás to je tak, že všichni se vymlouvají na pana ministra financí, který to vždycky zabije. Premiér vládu neřídí, takhle to funguje. Tady máte Národní investiční plán a bylo by dobré... založili jste nějakou nesmyslnou komisi, kde v podstatě jenom konstatujete, že budete otvírat věci, které jsou naší prací, naší prací. PPP projekt - dopravní infrastruktura, proč už není konečně? Tak aspoň udělejte jeden. V prosinci tohoto roku pan premiér zase bude otvírat novou dálnici na Strakonicku, 32 kilometrů. To odmakal Havlíček. A zase budete lhát lidem, že je to vaše dílo. Není to vaše dílo.

Ta vaše vláda za dva a půl roku de facto neudělala vůbec nic. Tady máte, pane ministře, celý seznam. Například divadelní trakt otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Novostavba divadla České Budějovice. Tady máte plno věcí. Kultura. Já vím, že když jsme to udělali my, že je zákaz v podstatě v tom nějak pokračovat, ale je to velká škoda, protože my jsme to dělali pro lidi a vy byste to taky měli dělat pro lidi. Vy tady máte 47 miliard, pane ministře kultury, 47 miliard. Dobrou chuť. Zkuste si to přečíst a aspoň jeden projekt dotáhněte... tu Novou scénu, vždyť je hotová, je připravena. Uherské Hradiště. Když jsme tam byli, tak nás kolega z ODS pokutoval, že jsme údajně blbě parkovali. Tak to je asi jediné, co vy umíte. Ale zkuste udělat (se smíchem) to muzeum, aspoň něco. A my vám budeme tleskat. Budeme říkat: Ano, konečně... Dobrý den. (Přichází ministryně Černochová.)... něco udělali. Vy se jenom chlubíte (se smíchem) naší prací, to je všechno, co... Takže pan premiér, já už jsem mu to jednou dával.

Česká republika - země pro budoucnost, jsme psali. (Ukazuje materiál.) Ale naše země pod vaším vedením nemá žádnou budoucnost. A pokud vy tam budete ještě dál, tak to bude pro nás úplná katastrofa, úplná katastrofa. Vy děláte jenom píár. Vy děláte jenom marketing. Pan ministr Síkela teď byl v Karlovarském kraji, takže tam podepsal nějaké memorandum o tom, že když naprší a uschne, přijde nějaký investor. No žádný nepřijde. Za vás, proč by sem někdo chodil? Síkela je v Americe, přesvědčuje Microsoft. Microsoft měl přijít a nechtěl ani pobídku za 5 miliard. Ale když vidí, co vy děláte, kdo by sem chodil, prosím vás? To je úplně nenormální. Všichni jdou pryč. Potom budu mít tady ještě zahraniční okénko pro pana Lipavského. I ten Číňan, prezident, si představte, že ho ten Macron doprovodil až k letadlu. To je co? Ta zlá Čína vaše. Lídrovská zahraniční politika.

Víme, jak jsme dopadli. No ale k tomu se ještě vrátím. Když pan premiér říká, že má nějakou (se smíchem) komisi nebo co to je, tak se musím smát, musím se smát. Protože za vás sem nikdo nepřišel, nikdo. Kdo by tady chodil. Jenom slibujete něco. Slibujete, děláte tu hodnotovou politiku, která ani neexistuje pořádně. My jsme součástí Evropské unie a NATO. Tak proč neděláte stejnou politiku jak ostatní? Tomu nerozumím. Politiku v prospěch občanů České republiku, v prospěch českých firem. To neděláte. To nás vždycky pobaví, jak pan premiér, on snad tomu věří, že... A nejvíc je zajímavé to, že pan premiér přece seděl v té vládě Nečase, kterého řídila, ten Kmotr a tohle všechno. Viděli jsme ten seriál Sedm schodů k moci. Vždyť ten pan Fiala tam seděl s panem Stanjurou. Teď objevili, že jak ta dopravní infrastruktura je důležitá. No škoda, že jste to neřešili hned po revoluci.

Možná i ta dálnice do Vídně by nešla (se smíchem) tam přes ty jezera a možná by někdy i byla dostavěna. Vy se chlubíte jenom naší prací, ano. 5. 9. 2016 jsem byl s Hermanem v Letech. A tam jsem mu slíbil, že s tím něco uděláme. Potom mě Sobotka vyhodil, ale nějak se to dotáhlo, teď nekomentuji, kolik to stálo. Všichni tam byli, pan prezident, pan premiér, všichni super, jo. Neudělali proto vůbec nic, nic neudělali. A Uherské Hradiště. To byste mohli, tam jsem byl 27. května 2016 s Hermanem. Strašný zážitek, strašný zážitek. A odmakali jsme to a aby Úřad pro zastupování... ÚZSVM, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby si to vzal, co to bylo práce tam přesvědčit tu soudkyni a kraj a město a všichni do toho kecali a my jsme vám to připravili, máte to na talíři. Tak jste si mohl aspoň udělat nějakou čárku, že to uděláte, ne?

Věznice. A potom Památník Bati. 1. května hnutí ANO, které má program bojovat za zájmy občanů České republiky v Bruselu, na rozdíl od pětikoalice, která má program bojovat proti hnutí ANO (se smíchem) a překreslovat plakáty, ale my se těšíme. My jsme rádi, že nás tak propagujete. A těm pitomostem samozřejmě nikdo nevěří. Takže i tam jsem volal Hermanovi a říkám okamžitě potřebujeme tady 20 milionů, protože Baťa byl génius, génius, absolutní génius, jo. Jeden z největších občanů v naší historii. Teď čtu nějaké články, že nějaký pán, který shání nějakou starou munici, že bude největší Čech. (Se smíchem.) To už se všichni zbláznili tady. To jsou projekty, které my jsme dodělali. Zkuste něco udělat taky. Zkuste, to by bylo fajn, kdybyste něco taky předvedli.

Pan premiér nás stále přesvědčuje, jak všechno funguje skvěle. A ta propaganda. Propaganda těch médií je samozřejmě obrovská, protože ano, tady dokonce nová divize Seznam, to je to Právo a Novinky, je titulek, že ANO u důchodů zřejmě vyhrožuje. No nevyhrožuje, nevyhrožuje.

My, když se vrátíme do vlády, tak uděláme to, co jsme řekli. A když tak chodím všude po naší zemi, tak kdo vybudoval naši zemi? Přece ti důchodci. A ti příští důchodci taky. A oni mají pracovat déle? Proč? Protože vy nejste schopni najít peníze pro ně? My jsme byli. Tak nám to přenechte a my to uděláme. Za nás to bylo. A za nás to bude. Takže i pan Jurečka sám, který se chlubil vždycky, že to výchovné, že to je jeho dílo, no tak teď řekl, že ne, že i matkám-důchodkyním vezmou, chtějí vzít ty peníze. A v podstatě tady mám i ty články, že strašíte lidi, že je to neudržitelné. A ti naši důchodci jsou tak seriózní, protože tak vyrůstali samozřejmě, tak vám to i věří. Přitom vy normálně jenom lžete!

Pan prezident z toho udělal divadlo, takže tam byly čtyři židle prázdné. Dostal od nás dopis. A pan prezident, když tedy měl takovou dojemnou starost o důchodce, tak mohl dát to veto, mohl jim pomoct. Mohl nám v tom pomoct, ne? Důchodcům se vzaly peníze. Proč jste nevzali, pane ministře - a vy tam máte inflační doložku, pan ministr kultury - církevní restituce? Ta módní ikona, která papala kaviár a popíjela vodku - to říkal Klaus - tady schvalovala o půlnoci ty podvodné církevní restituce za 168 miliard. Prodražené pozemky. Prodražené lesy. A teď tam mají ještě 8 miliard navíc? Tak jste to mohli vzít a dát to například těm kuchařkám nebo dalším, které jste taky obrali o peníze v rámci školství. Ne? To je fakt neuvěřitelné!

Takže ty důchody. Tady mám ty důkazy, tady je ten zápis, tady Karel reagoval. Děkujeme a prosíme o změnu první odrážky, říká Karel šest hodin po tom, co jsme dostali ten zápis. A pan Němec ho poslal někam. Vždyť o těch důchodech tady budeme mluvit, ne? Snad to sem přijde - někdy, pokud si to nerozmyslíte. A my doufáme, že ano. A projednali jste to vládou, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale pro lidi, pro ty stávající zaměstnance to nedopadne dobře.

Samozřejmě pan premiér je stále v euforii, jak všechno funguje. Tak já mám tady článek: České domácnosti loni platily za elektřinu nejvíce v Evropské unii, přestože Česko vyvezlo takřka nejvíce elektřiny v celé EU. Vy tomu rozumíte? Vyvážíme elektřinu a platíme nejvíc. A víte proč, vážení spoluobčané? Protože nás normálně brutálně podvedli! Protože když jsme říkali, že mají vykoupit sto procent ČEZu - a to by stálo tak 200 miliard, 250 max - tak si normálně vzali 100 miliard z ČEZu, aby si vylepšili rozpočet v dividendě a windfall tax. Kde je ten windfall tax těch ostatních tedy? Ne, jenom ČEZ to zaplatil! A teď nebudu tady mluvit o tom, co vlastně vláda dělá vůči minoritním akcionářům. Měli je férově vyplatit.

Takže tady byla reportáž, a to by Česká televize určitě neodvysílala, kde se říká: Česká republika měla loni v přepočtu na kupní sílu nejdražší elektřinu v Evropské unii. Dobře slyšíte - nejdražší. Jo? Tady to je černé na bílém. (Ukazuje papír.) Tak to je. A v čem byl ten podvod? No, podvod byl v tom, že my jsme říkali 1 500, a oni to dali na 6 000. Čtyřikrát dražší. Než to zastropoval Macron v rámci Francie EDF. Tady dokonce je vidět, jak funguje ta Evropská unie, tak jsem dohledal článek čerstvý, že Belgie požaduje prošetření významného omezení vývozu elektřiny z Francie. No a tím, že to ten Macron zastropoval a vykoupil ten jejich ČEZ, tak samozřejmě má na to vliv. Tak poslouchejte dobře. 20. dubna rozdíl francouzské spotové ceny elektřiny oproti německé dosahoval až zhruba 80 eur megawatt. 80 eur megawatt! A 40 eur v případě Belgie. A až 100 eur v případě Itálie. Takže to je jednoznačný důkaz, že Macron udělal to, co my jsme chtěli. Má nejlevnější elektřinu, ano? A Belgii se to nelíbí. Asi tamním výrobcům se to nelíbí, protože to je konkurence. A chtějí kupovat všichni z Francie, protože to je nejlevnější. A my, kteří vyrábíme jako velice levně, protože Dukovany jsou samozřejmě odepsané a Temelín taky, a tam neplatí ty emisní povolenky, které pan premiér slíbil, jak to tam všechno vyřídí, no, nevyřídil vůbec nic. Tak to je Evropská unie tohle. To je Evropská unie. A to jen potvrzuje to, co jsme tady říkali.

Takže vy jste to zastropovali na 6 000, tvrdili jste lidem, jaké je to úžasné. A samozřejmě že to byl podvod. Protože potom jste dopláceli těm obchodníkům, a to byly samozřejmě zase známe firmy, které obchodovaly s elektřinou. A kolik jste jim dali? 50 miliard? Proč jste to nedali lidem? Proč jste znovu od 1. ledna 2024 zavedli poplatek na obnovitelné zdroje? 599 korun za megawatt. Každý občan platí. A to nemluvím o firmách, které platí. No a k tomu samozřejmě to kvazi nezávislé ERÚ, které si pozval pan Síkela na kobereček, tak navýšilo poplatky za přenos o 63 %, a to bylo dalších asi 1 100 korun. Takže vy tady ohlupujete lidi a mluvíte o inflaci 2 %, jasně, a vytváříte dojem, že vlastně tady je zdražené o 2 %. Ne. Všechno za vás zdražilo minimálně o 30 % v kumulaci od roku 2021. Proto stále o tom mluvím! Proto mluvím, kolik stál rohlík, ať se lidi podívají, kolik platili za elektřinu, kolik platí za plyn, kolik platí za léky. Kolik tedy platí. Tohle všechno vy inkasujete do rozpočtu, ano? A místo toho, aby ty peníze, které zaplatili lidi, občané, tak to samozřejmě ještě děláte tak, že oberete důchodce, lidi zdaníte. Všechno je drahé. Nikdo tady neinvestuje. Kdo by tady investoval? A to je výsledek. To je výsledek vašeho působení! Takže jste vyhnali tu inflaci do hrozných výšek a v podstatě teď argumentujete nějakými věcmi. Není to pravda, není to pravda. Máme stále nejdražší, nebo jednu z nejdražších... Tady je to černé na bílém, můžu to přečíst, ale to asi není jako potřeba. (Ukazuje další papír.)

Vy totiž nemáte ani ty slíbené miliony, tady mám článek: Slíbené miliony na kuchařky jdou z platů učitelů. Já už jsem o tom mluvil opakovaně. Vy nemáte žádný program pro učitele. My jsme měli v programu konkrétní výši mzdy. Myslím, že to bylo přes 48 000. Konkrétní výši důchodů. Vy nemáte nic, protože váš program neexistuje. A nikdo to ani od vás nechce. To je to absurdní. Kdyby to bylo za nás, pane bože, no tak to by bylo těch žlutých pásků na České televizi. Takže vzali jste pozice tohoto pomocného personálu a škola, když potřebovala tu uklízečku, tak co mohla udělat? Vzala peníze učitelům, které byly určené na odměnu. Normálně. 200 000. Základka v Bílině. Všechny zdravím. Byl jsem tam asi pětkrát nebo čtyřikrát. No, to je jako neuvěřitelné! 800 milionů nemáte, ale samozřejmě pro obranu ano. Chápu, je válka, na to se vždycky najde. Ale, v pořádku. Těch peněz je dost, akorát vy je neumíte vybrat a najít.

Tady mám další titulek, pan Stanjura 26. dubna 2024. Není prostor zvyšovat slevu na dani. Ministr financí v rozhovoru pro Lidové noviny říká, že rozpočet na valorizaci slev nemá, pokud se neušetří jinde. Další titulek. Zadrhlý daňový slib, vyšší sleva na poplatníka. Přilepšení pro milion lidí - poslouchejte - je i součástí programového prohlášení vlády. Tedy nevím kterého. To první nesplnili, potom ho nějak upravili, aby nebylo takové přísné. Takže údajně má vláda programové prohlášení vlády a prosím vás, v tom druhém to má. No, a mohli bychom ho vidět, tedy to programové prohlášení vlády, abychom věděli, co vlastně ještě máte v plánu? V tom programovém prohlášení vlády jste slibovali, jak lidem pomůžete, ale zatím jim všechno berete.

Takže pan ministr říká, že je to drahé. No, tak fajn. To, že má tři zbytečné ministry, že nešetří, že se skutečně utrácí. Tak to vypadá, že zase se nic nestane. Tady je výborný titulek. Vyšší sleva na dani? Fajn, a co za to? (Smích.) A co za to, říká ministr financí, kterého platíte, vážení spoluobčané, z našich daní. Takže pan ministr se ptá, co za to. Takže nesplní slib, který vám slíbil, programové prohlášení také ne. Je to další podvod. Ale ta média, to neopakují, ne? Po sítích běhá tolik těch videí.

Včera jsem byl na Nově. Ten Koranteng, ne? Tady byl, pan premiér Fiala a říkal nebudeme navyšovat daně a tečka. Vždyť lidi si z toho dělají srandu, ale ona je to tragédie. Jak je vůbec možné, že nám vládne parta, která neplní ani předvolební program, ani povolební program? Zkrátka neplní vůbec nic. Takže, a co za to? To je fakt dobrý, to jsem ještě neviděl.

Potom přišli lidovci zase. Zvýší odvody pro bezdětné. Neuvěřitelné. Co to je, tohle? T vůbec nechápu. To je co? Plno lidí by si přálo mít děti a možná někteří nemůžou, ale pane bože, vždyť oni za to nemůžou. Takže co to je za nápad vyšší odvody pro bezdětné? Lidovci? To je neskutečné. Nechápu, že mají 2 %, měli by být 0 %. Takováhle strana by měla zaniknout. Co to je?

Další nápad. Hybaj na pracák bez udání důvodů. Tady to je diskuze, Petr Kolman, právník a publicista. To je nějaký návrh NERVu, že tedy vlastně někdo si přeje tady čistý kapitalismus, že bez důvodu. V naší zemi, kde v podstatě máme nejnižší nezaměstnanost, firmy jezdí po celém světě, aby získaly nějaké zaměstnance, tak samozřejmě každý normální zaměstnavatel si váží svých zaměstnanců, protože co by bez nich dělal? Takže to je nějaký návrh NERVu. NERV vždycky měl nějaké nápady, akorát ti lidé nepracovali, nevědí, co to je pořádně státní správa a samozřejmě to ani nerealizovali. Takže to jsou další nápady. Člověk se nestačí divit.

Ten Microsoft, o tom jsem mluvil. Pan Síkela byl ve Spojených státech, tak je tam přesvědčoval, že... Ano, to datové centrum bylo vyjednané za nás a potom si to Microsoft nějak rozmyslel. Údajně jdou do Polska. Takže kdo sem přijde? Nějaké ty sliby, že budete mít nějaké Gigafactory, na to všichni zapomněli. Ale hlavně vy stále jezdíte po světě, ne?

Pan ministr zdravotnictví byl v Maroku. Maroko je super, já jsem tam pracoval pět let. Mají tam dobrou polévku, harira, kuskus, mešui. Co jste tam řešil? Vakcíny pro kašel nebo drahé léky? Proč jste nešel na tu Zentivu? Já to nechápu, vůbec nechápu.

Pan premiér nenavštěvuje naše firmy. Mimochodem, na té Liberty - tady je další článek ze 7. května, že poprvé nezaplatila zdravotní a sociální pojištění za svých více než 5 000 zaměstnanců. Nebudu tady opakovat tu privatizaci, kdo si tam vzal 60 miliard na dividendách a kdo mu u toho svítil. Pan premiér to ani jednou nenavštívil, ani pan Síkela. Vy jsme tam s Havlíčkem byli opakovaně. Já jsem tam byl minimálně čtyřikrát. Měli jsme v dozorčí radě zástupce Ministerstva průmyslu.

Když se naši ptají, jestli Liberty je v defaultě vůči EGAPu - to je státní firma, což bychom měli vědět, no tak nám nikdo neodpoví. Nikdo nám neodpoví. Kolik času my jsme strávili s odboráři z Liberty. Takže zase se nikdo nestará. Ano, řekli, je to soukromá firma. Jasně tomu rozumím. No, tak otázka je potom, jak to, když to nedopadne - možná to dopadne, doufejme - jak to vlastně dopadne na celý region. Daň na tiché víno, to nebudu komentovat, to nechám tady Alence. To je určitě její téma, tam každou chvíli říká něco jiného. Pan ministr zemědělství se probudil a samozřejmě pro zemědělce od nástupu do funkce neudělal vůbec nic. Ale dobrý, no. Mají hlavně ta hodná média.

Potom mě zaujal tady komentář s titulkem. Po solárním tunelu je tu další, možná ještě větší. Čeští solární lobbisté otevírají šampaňské, protože se otevřela cesta k dalšímu solárnímu Klondiku, který jim zajistí mnohamiliardové zisky, přitom jsme ještě ani nesplatili 15 let starý první solární tunel, píše ve svém komentáři pro Mladou frontu DNES mluvčí spolku Realistická energetika a ekologie Milan Smutný.

Připomeňme, že na základě zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vlivem šílených výkupných cen elektřiny z obnovitelných zdrojů energie přijde tento tunel v letech 2010 až 30 na bilion korun, to je 1 000 miliard. Ten příběh - o tom jsme tady přece mluvili - že někdo stanovil výkupní cenu a potom brutálně zlevnili ty solární panely, které dováželi z Číny, a všechny státy to upravily, jenom Česká republika ne, a někdo na tom brutálně vydělal. Takže, takže 2010 až 30 je to bilion korun, z toho 800 miliard obdrží provozovatelé velkých solárních zdrojů. To je cena, za níž by se bývaly daly zaplatit nové jaderné bloky.

České domácnosti a podniky se letos v lednu rozčilovaly, když vláda opět vrátila - o tom jsem mluvil - do regulované složky ceny za elektřinu poplatek za OZE ve výši 0,60 korun za každou spotřebovanou kilowattu. Za energetické krize to hradil státní rozpočet, o tom jsem mluvil. Ale je to bohužel jen závdavek na nové platby, jež české daňové poplatníky zcela jistě čekají, ať přímo v ceně elektřiny, nebo prostřednictvím daňových odvodů do státního rozpočtu.

Evropský parlament totiž 11. dubna schválil reformu evropského trhu s elektřinou. Pane bože, to bude zase něco. Víte o tom, že Evropský parlament vlastně nás donutil k tomu, abychom měli obchodníky s elektřinou? Proč máme tady 200 obchodníků s elektřinou? Bohemia Energy? ERÚ to neuhlídal, nezávislý orgán? Kdyby prodávali elektřinu jenom výrobci, tak by k takovým věcem nedošlo.

No a teď Evropská unie schválila reformu, v jejímž rámci dostali OZE povolení, aby mohli využívat takzvané rozdílové smlouvy. Výrobci energie, nových solárních, větrných a dalších OZE díky těmto smlouvám vlastně dostanou garantovanou výkupní cenu.

No, to je sen každého podnikatele, že vlastně něco prodává a má to garantované. To mi to jen připomíná, ne, i ty emisní povolenky, co je pouhá spekulace a na tom také vydělávají neskutečné peníze. Tím se má zajistit existence těchto zdrojů v energeticky nejisté situaci, kdy stát uhradí výrobci prostředky, pokud budou ceny elektřiny příliš nízké, a naopak výrobce bude kompenzovat ze svého příliš vysoké ceny elektřiny zpětně státu, potažmo zákazníkům. Tyto smlouvy dávají smysl u tak kapitálově náročných investic, jako je jaderná energetika, kdy se ovšem při životnosti nových bloků 80 až 100 let tato investice bohatě vrátí s obrovskými zisky. Tento princip se uplatní při stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelínu. Špinavý kompromis. Nyní ovšem vedení Evropské unie, kde je dosud zelená a levicová většina, ti šílenci, se skřípěním zubů akceptovala jadernou renesanci v 11 členských zemích za vedení Francie, došlo k přijetí tohoto špinavého kompromisu. Chcete-li rozdílové kontrakty na jádro, musíte je povolit i na OZE. A v čem je amorálnost takového řešení? Zatímco jaderné zdroje spolehlivě fungují 83 procent z času v roce, nespolehlivé, přerušované a nestabilní solární elektrárny jenom 13 procent z času roku. Proto se podle záměru zelených plánovačů má v Evropské unii zásadně zvýšit kapacita solárních a větrných elektráren, aby tyto mizerné zlomky procent se v zimním čase nevýroby zvýšily alespoň na jednotky procent. Takže si naprojektujeme vizi národního klimatického energetického plánu na rok 2030 pro hezký letní den. Pojede naplno výkon 4,3 gigawattů z jaderných elektráren, který se nedá rychle odstavovat či zase připojovat, takže při výkonu 10 gigawattů ze soláru nebude na trhu poptávka doma ani v zahraničí. Aby nezkolabovala, bude se asi muset většina výroby elektřiny ze solárů odstavit a zmařit. Ovšem majitelé solárních a větrných elektráren za ni dostanou díky rozdílové smlouvě zaplaceno, jako kdyby jejich elektrárny plně vyráběly. No, není to báječný byznys? No, to je normálně na hlavu. To se normálně zbláznili. Nedávno jsem točil video o tom, že v Polsku byl téměř blackout. Ano, protože svítilo, foukalo a museli odstavovat. Takže tahle šílenost - a hlavně jeden europoslanec Pirátské strany stále vykládá, že v podstatě můžeme jet jenom na tyto obnovitelné zdroje. (Poslanec Babiš se při řeči směje.) To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné, kam jsme se to dostali. V České republice čeká na připojení na soláry 16 800 megawatt. Ano, ten původní projekt byl skvělý. Měli jsme to mít na domku, na bytě, na firmě, na budově, ale rozumně, abychom byli nezávislí. Ne, stal se z toho solární tunel, 600 miliard, a teď zase se v tom pokračuje. Tak já už nevím, jestli se všichni zbláznili, nebo co to vlastně tam je. Proto je důležité, vážení spoluobčané, abyste začátkem června přišli k evropským volbám a volili hnutí ANO, které udělá maximum pro to, abychom vyhnali tyhle zelené šílence z Evropského parlamentu, a doufejme, že zvolí i ty ostatní členské státy normální komisaře a předsedu komise.

No, tady mám další článek, jak funguje asi to u nás teď. Za staré kotle hrozí brzy vysoké pokuty. Výměny ale váznou. V Česku je 150 tisíc nevyhovujících kotlů. No, tak nevím, co tam ten příslušný ministr dělá nebo nedělá.

No, my jsme - teď odbočím a vrátím se k tomu tématu, o kterém jsem mluvil na začátku, a to je migrace. No, tak to je skutečně, co tady předvádí pětikoalice a hlavně pan ministr Rakušan, který je skutečně jednotka arogance a předstihl v lhaní pana premiéra. Pan premiér teď vlastně oznámil, jako nevím, jestli se probudil, tak samozřejmě oni dobře vědí, že to celé podělali, že pozvali ty migranty, že se s tím chlubili, jaké je to skvělé, a že to připravili v rámci předsednictví. Vždyť si to pamatujeme. Akorát jim to ta média nepřipomenou. To dohadování, jestli je to kvóta, není to kvóta. Samozřejmě, že je to kvóta. Samozřejmě, že je to pozvání. No a teď pan premiér se probudil a tady se tvrdí: Premiér Petr Fiala považuje za nutné postupovat nad rámec migračního paktu EU a odradit nelegální migranty od toho, aby do Evropy přicházeli. Hurá. Česko podle ministerského předsedy patří do skupiny zemí, které chtějí nelegální migraci čelit důrazně. (Několik nesrozumitelných slov.) Nemá problém; jako ještě nedávno říkal, jak je to super. A zástupci států EU potvrdili shodu na konečné podobě balíčku.

A já se ptám, pane premiére, když tedy vy jste rozbil tu Vé čtyřku, jediný spojenec podle vás je Polsko, proč to Polsko hlasovalo proti? Maďarsko je jasné. Slováci hlasovali částečně, ale taky byli proti. A proč vy nejste proti? Proč nejste proti, když to má logiku? No, v podstatě dobře víte, že jste to celé zpackali, že pan ministr tady opakovaně neříkal pravdu. Ale on samozřejmě jde do debaty a potom mele, mele, mele a lže neuvěřitelně. Stále opakujete, váš zbytečný ministr, že jste pokračovali v nějaké naší strategii. Není to pravda. Už jsem to tady ukazoval stokrát. (Poslanec Babiš ukazuje plénu písemné materiály.) Toto je rámcová pozice Hamáčka z 20. 10. 2020. Už jsem to četl tady pětkrát, že - tady to říká - Česká republika považuje za velice problematické a rozporné s dlouhodobou pozicí České republiky. To byl ten pokus prosadit to, co vy jste prosadili, a my jsme nechtěli. Tady je titulek: Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet. To je antibabišovský Deník N, to říká 8. září 2020. Ale v podstatě tyhle lidi, jako pan Fiala nebo Rakušan, oni vám řeknou, že - v podstatě nevím, co si vymyslím, že Poslanecká sněmovna? No vůbec nevím, co to je. Lžou a lžou a lžou. Ne? A zkrátka to tak je. A nepřiznají si chybu. Samozřejmě že ne, protože vědí, že to podělali.

Pan premiér, nevím jako o čem vlastně mluví a když chce - teď se probudil a že jde nad rámec. No, tak my jsme kdysi jako Vé čtyřka posbírali 30 milionů euro na ty lodě. Ne? Takže - důrazně. Ale pan premiére, já už jsem vám řekl opakovaně, co máte udělat, co máte prosazovat. Ale vy tomu nerozumíte. Máte vzít peníze neziskovkám, které organizují spolupráci s pašeráky, ilegální migraci. To máte udělat. Máte aktivně bojovat proti pašerákům. Máte potápět jejich prázdné lodě. Máte udělat dohodu, s Tureckem máte, Egypt funguje, s Libyí, Tunis, Alžír, Maroko. Ano, z těchto států. To není migrace kvůli válce nebo klimatické změně. Není. Není. Oni jdou za dávkami, za lepším životem. A za to platí peníze. Za to platí peníze. Takže o tom to je a teď nevím, co vlastně pan premiér v tom chtěl říct, že tady říká, že má - ano, předcházet. Tak jste se měl zeptat té Ursuly, proč nedotáhla Tunis, proč tam není ten takzvaný Ellis Island, ten ostrov, kudy šli všichni naši předkové za prací do Ameriky. A ne všichni se tam dostali, ne? Šli na pohovor a až potom vlastně mohli buď vstoupit na americkou půdu, nebo ne.

Migrace - tady je článek, Lukáš Kovanda: Držte si peněženky, přichází migrační dohoda EU. No. Tady je dokonce článek, který tvrdí, že - ano, ministr pro Evropu, zbytečně mě to zase u paktu plete. Ano. A všichni víme, co se děje v Evropě a všechny státy reagují. Vy jste ani nevěděli, kde to máte bránit, kde je ta hranice Schengenu. Vy vůbec jako ani tomu nerozumíte. No, tady mám nějaké titulky. Nebudu to číst jako minule.

Somálský pirát žije deset let z daní Němců a dělá na ně dlouhý nos. Deportace se bát nemusí. Alžířané v Německu se zaplétají do zločinů. No a teďka novinka je, že v Rakousku rakouský kancléř Nehammer by rád prostřednictvím testů DNA a jinými opatřeními omezil imigraci rodinných příslušníků uprchlíků do země. No, představte si, tak my naštěstí ty uprchlíky tady, oni přijdou a potom, když je pustíte, tak jdou dál, naštěstí. Ale to je jako velice progresivní nápad. Logicky, protože ti ilegální migranci nemají žádné doklady, oni můžou lhát o všem, o věku, o původu, kde se narodili, no, a takových tady je v Evropě. Takže lidovecký premiér rakouský ohlásil četnější a dokonalejší využívání genetických testů a prokazování rodinných vztahů. Platí totiž, že ten, kdo získal v Rakousku azyl, si může přivézt svého partnera nebo nezletilé děti. Testy DNA se v současné době používají pouze v jednotlivých případech. Na dotaz listu Die Presse, jaký je rozdíl oproti současnému právnímu stavu, kancléřství odpovědělo, že testy DNA se v současné době používají pouze v individuálních případech. V zákoně se uvádí, pokud cizinec není schopen prokázat domnělý příbuzenský vztah s pomocí nezpochybnitelných dokladů nebo jiných vhodných a rovnocenných způsobu osvědčení, spolkový úřad nebo spolkový správní soud mu na jeho žádost a náklady umožní provedení analýzy DNA. Testy DNA však nyní budou muset být provedeny v případě sebemenší pochybnosti, abychom si mohli být naprosto jisti, že zde nedochází ke zneužití.

No prosím. Já nevím, co my máme v zákoně, ale můžu vám jenom říct, vážení spoluobčané, pokud my se vrátíme do vlády, tak určitě zavedeme tvrdý azylový zákon, protože Česká republika musí rozhodovat, kdo u nás bude pracovat, kdo u nás bude žít, kdo se u nás bude zdržovat. Jedině tak to je. My jsme svrchovaný stát. A nebude nám do toho nikdo mluvit.

No teď jako to Německo, to je úplné peklo. Další článek: Korán je nad zákony, myslí si německá muslimská mládež a užívá si pohodlí Západu. Pravidla koránu jsou důležitější než německé zákony. Takový je závěr studie Výzkumného ústavu kriminologického spolkové země Dolní Sasko, kterou instituce provedla mezi 8600 studenty, jejichž průměrný věk činil 15 let. Přibližně dvě třetiny, přesně 67,8 % respondentů, hlásících se k islámu, prohlásili, že pravidla koránu jsou pro ně důležitější než zákony Německa. Téměř polovina věří, že islámská teokracie je nejlepší formou vlády, uvádí výzkum KFN. Více než polovina, 51,5 % muslimských studentů věří, že pouze islám je schopen vyřešit problémy naší doby. Celkem 35,3 % dotázaných uvedlo, že mají pochopení pro násilí proti lidem, kteří urážejí Aláha nebo proroka Mohameda. Tak toto je Německo.

A viděli jste, co se děje ve Velké Británii, kde teďka se probudili a teda mají nový azylový zákon a deportují? No, tam zkrátka vyhráli volby muslimové. Tak to je.

Titulek: Další šok pro Němce. Členka vysílací rady v ARD, to je taková Česká televize, přibližně, teďka tam byl pan prezident Pavel, myslím, že tam měl rozhovor. Hájila chalifát a chválila právo šaríja. Kauza s islámskými demonstranty má překvapivou dohru. V hamburské demonstraci, která minulou sobotu požadovala chalifát, se v německé ARD vyjádřila muslimka, která je rovněž členkou vysílací rady veřejnoprávních stanic. Její pozitivní postoj k chalifátu a právu šaríja přitom popudili nejen veřejnost, ale i politické zástupce. Podle Bildu, to je jejich Blesk, je to další šok pro Němce. Odvolání Kholy Maryam Hübsch z rady není na místě, kvůli novele zákona mají zástupci islámu své místo ve vysílacích radách, informuje například deník Bild. Jedná se navíc o dceru německého spisovatele a levicového radikála Paula Gerharda Hübsche, který v 60. letech konvertoval k islámu. No, tak prosím, to je Německo. Jen abyste věděli, kam to všechno směřuje.

Tento rok, když mě zkoušely média, proč jsem nebyl na ................... v Budapešti, to je ta konzervativní konference, tak vám doporučuju to vystoupení tý aktivistky Evy, fakt. Já jsem ho neretweetoval, protože ona to pokazila ve finále, kdy mluví, že Evropskou unii je potřeba zrušit nebo něco, to my samozřejmě nechceme, my to chceme změnit, my chceme zabránit tomu, aby Evropa skutečně nedopadla špatně po všech stránkách, ale ten její projev byl absolutně geniální. Je to velký hit na sítích, údajně to vidělo už 50 milionů lidí a skutečně to pojmenovala úplně až jde z toho strach. A co ona říkala? No, já už si nepamatuju ty čísla, ale Rotterdam, Amsterdam, Haag, všude je už 56, 58 procent, 52 procent muslimského obyvatelstva. Ano. Ale my přece chceme, aby v Evropě, já nemám nic proti tomu, já jsem žil v Maroku pět let, mám tam plno přátel, super, ale já si nemyslím, že bysme měli mít v Evropě v podstatě státy, ve kterých ti migranti žili, narodili se a teďka to chtějí jako proměnit, takže o tom to je a proto ilegální migrace je pro nás to nejdůležitější.

Tady mám takový zajímavý článek, protože samozřejmě všichni víme, že hlavní cenzor a v této chvíli asi nejhlavnější agresivistický ministr pan Rakušan, tady je článek: Vnitro sahá po kamerách na rozpoznávání obličejů. Hrozí špehování jako v Číně, varují experti, tak nevím, jak to je. Jenom takový článek.

No, o tom, co všechno jsme mohli tady projednávat a v tom kontextu těch důchodů, bylo nám vyčítáno, že my nechceme, my chceme, ale my jsme chtěli úplně jiné témata a mě stále mrzí to, že v podstatě ohledně tý tragické střelby na fakultě stále jsou nějaké nová odhalení, stále se něco dozvídáme, ano, byla tady na výboru debata a je jako neuvěřitelné, v podstatě pan Rakušan hned potom, po tý tragédii, nám vlastně hned oznámil, že všechno bylo v pořádku a na nic se neptejte, de facto. A teďka nemluvím o tom, včera byl svátek, ano, jak zase někteří politici si dělali selfíčka na těch památných místech. Neuvěřitelný. A také selfíčka si dělali ihned po tý tragédii. A náš kolega Richter v čase, když my jsme hledali, kde má dceru a byli jsme úplně hotoví z toho, a pan Jurečka měl mejdan, no tak jako někteří si tam normálně se fotili. To je neskutečný. Co jsou to za lidi, tohle? Tak tomu nerozumím. Takže teďka vlastně nám bylo řečeno, že se nemáme na nic ptát a že to bylo všechno v pořádku. Jako já tomu nerozumím. Já netvrdím, že kdybysme my byli ve vládě, že by se to nemohlo stát. Teďka ale samozřejmě se musí udělat ty opatření, ale určitě bysme se tak nechovali. Ta arogance, to je neuvěřitelný. A my víme, co jsme všichni tady si zažili, když teda tam byla dcera našeho kolegy a díky bohu za to, že to přežila.

A ty zážitky, člověku bylo do breku z toho. To jsou věci, které vy stále odmítáte, protože to je jasné. Vyšetřovací komise byly na vymyšlenou Bečvu, na vymyšlenou sprosťárnu odvlečení syna Babiše, to je prostá lež a jednoznačně jeho matka v protokolu policii uvedla, že to tak nebylo, ale stále se to opakuje, a na to jste tady dělali schůze. Ale tady že tento, nevím, jak toho člověka nazvat, zastřelil 14 studentů, o tom není debata, protože pan Rakušan řekl, že všechno bylo fajn. Fakt neskutečné, neskutečné. Potom pár slov k Vrběticím. Já jsem tedy překvapený, že to policie odložila. Proč nestíhají ty dva teroristy, jak se jmenují, Čepiga a Miškin. Proč je nestíhají, proč je nedali na mezinárodní zatykač? Ne? My jsme samozřejmě byli u toho. Zeptal se nějaký novinář, novinář někoho, proč ty sklady ve Vrběticích, které patřili armádě, pronajali soukromé firmě? Zeptal se, proč to udělali, kdo za to může? No tam to začíná, ne? Proč to pronajali firmě velice kontroverzní firmě, a když se to stalo 2014, tak jsme byl ministr financí. Já jsem křičel, jak je to možné vůbec, že tento majetek se pronajme. Zabili tam naše dva lidi. Tam jsem se nějak vyjádřil. Ano, byla to munice. Hned z toho udělali, munice je taky zboží, ale toho novináři provládní, to vždycky jako ten Babiš. Ne? A nikdo se neptá, kdo pronajal ty sklady. Proč? Vyšetřoval někdo tu firmu Imex? Jak to bylo? Tam byla nějaká delegace, někam letěli, a nechápu, proč to tedy takhle dopadlo, proč to nedopadlo obviněním těch lidí, když tedy ano, myslím si, že to tak je, že to udělali.

No a potom dobrá otázka je, proč tihle lidi to mohli udělat. Proč ten výbuch 16. října 2014 oni sem přišli normálně. Údajně na ruské pasy. A 6,5 roku po tom jsme byli postaveni před tu věc, ano, koukali jsme, co to je vůbec, jak je to možné, a proto je absolutně směšné, když nás někdo obviňuje z nějakých sympatií k Rusku. Mimochodem jste zapomněli na to, že když byla kauza Skripal, to je jak ti agenti tam chtěli otrávit ve Velké Británii, 26. 3. 2018 my jsme vyhostili, vyhostili tři ruské špiony, kteří si tady hráli na diplomaty. My, naše vláda. Vaše vlády o tom jenom kecaly. Stále jste měli plno řečí, ale neudělali jste nic, a potom když se to stalo, tak jsme vyhostili, vyhostili celkem 80 ruských diplomatů. Za vás jste o tom jenom mluvili, ale nic jste neudělali proti tomu.

My jsme to udělali, proto považuji za absolutně neuvěřitelné, že mě jste strčili na plakát ještě před volbami a teď jste naši marketingovou kampaň předělali, a pan premiér se nám vysmíval, že jsme úplní pitomci, že jsme si to nechali nějak ukrást, ale nám je to úplně jedno. Dávejte si tam, co chcete. Normální člověk si o tom udělá obraz. My jsme nikdy s Ruskem nic neměli. Já osobně nikdy, nikdy. A taky jsem byl na návštěvě v Bílém Domě, v CIA, FBI, Pentagonu a všude. Chvilku jste tady řešili, že Babiš je bezpečnostní riziko, ale já jsem nejedl ten kaviár v Kremlu, ani nechlastal tu vodku, když tam byl na návštěvě Klaus a ikona ODS paní Němcová, senátorka 30 let, nebo kolik tam je, tak z nás děláte, že my jsme - proč? Jenom proto, že se ptáme a klademe otázky, když jde o dodávky munice. Ne? To je.

No a pan premiér potom tady v rozhovoru říká, že proruský Babiš je prý nadsázka. To je neskutečné. Ten rozhovor, to člověk žasne. Když to čtete, Radek Bartoníček, ne, to je součástí pětikoalice, ten chodí a všude natáčí a dělá ty rozhovory. Radek Bartoníček Aktuálně.cz samozřejmě jsem zapomněl. Když jsme byli ve vládě, tak mi kladl asi 13 nebo 15 otázek, stále se něco ptal a ptá se pana premiéra: Nepřibližujete se svým chováním těm, kteří se v kampani chovají nefér? Ničemu se nepřibližujeme. Podívejte se na sociální sítě hnutí ANO Andreje Babiše, kde je každý den nenávistný a lživý útok. Já bych ho chtěl vidět, pane premiére kde je ten nenávistný a lživý útok. Jaký nenávistný? To že vás kritizujeme, že jste totálně neschopný, že vy neumíte řídit tu vládu, že se o nic nestaráte? Jenom o Ukrajinu, a o Českou republiku se nestaráte? A staráte se? A kde je ta munice? Vždyť 1. února to řekl pan prezident. V Mnichově. Dokonce identifikoval i možnou zemi, odkud to přijde. Ne? No z toho jste si udělali PR akci. Ještě jste k tomu zneužili náš státní znak. Takže kde byl nenávistný lživý útok? My říkáme pravdu. My to totiž umíme i zdokladovat, na to jsou čísla.

A pokud my, to je zajímavé, jak to média interpretují, že přišlo WhatsAppem. Ano. Lidi dělají neskutečné věci. Nevím, kdo to všechno vymýšlí, je to vtipné. A když něco přijde, a já neříkám, že například kolegové nedělají nějaká videa, ale k tomu se hlásíme. A vy jste to změnili, vy jste udělali fotomontáž, dali jste tam ruské vlajky a Rusko a ještě jste to označili. Takže ty náklady byste asi měli vykázat v kampani, když je to antikampaň. Takže já bych rád viděl, kde každý den je nějaký nenávistný nebo lživý útok. Myslím si, že my jako opozice mluvíme velice k věci konkrétně.

Tady je další otázka. Radek Bartoníček Aktuálně.cz: Říkali jste, že budete dělat pozitivní kampaň. Naše kampaň je pozitivní, vidíme to v celé zemi. Podívejte se, jaké billboardy máme. Neztratíte určitou část voličů tím, co jste nyní udělali? Neztratíme nikoho. Dnes je součástí každé kampaně poukázání na slabiny soupeře. Takže slabina naše je v tom, že jsme si to nějak neradi, ale protože jsme nepočítali, ale to je úplně jedno, my to ani nebudeme nějak řešit. My jsme na to zvyklí. Vždyť oni nemají žádný program. Představte si, že na Ukrajině není válka a neexistuje Babiš. Můžou se jít zabít, nic nemají, nic nevědí. Co by tady prezentovali. Co?

Tady přišla mladá generace. Taky jí vzali tu slevu na jízdné. A když si náhodou, nevím, jestli jsou to vysokoškoláci, náhodou vydělají víc peněz, no tak je ten Stanjura zdaní. Kolik platí za intrak(? nesrozumitelné)? No tak o tom to je. Žádného slušného voliče neztratíme. Neztratili jsme ani v minulosti. Ano, strčili Babiše s Putinem, že jsem hrozba. No já jsem hrozba, ale jejich, protože já se neživím politikou. (Potlesk klubu ANO.) Já jsem si všechno na úřadě vlády platil. Všechno. Taky si pamatujeme, ne, Alenko, že naše vlády byly v šest ráno. Ne jak za Sobotky, že se všichni naobědvali zdarma. To Babiš nesnášel. V šest ráno. Potom přišli socani, tak v osm ráno.

My jsme neplýtvali. Neváhal jste, když vám marketinkový tým či někdo jiný navrhl takovou část kampaně? Neměl jste pochybnosti? Mně od počátku připadalo zajímavé poukázat na to, že někdo, kdo si zakládá na tom, že má skvělý marketink, ale my to neříkáme, udělá tak zásadní chybu. Přitom nás všichni kopírují. Mimochodem, ti, kteří stále píšou, jak je ANO dokonalé... tak znáte někoho, kdo psal, že ANO je dokonalé? Já neznám. Tady vidí, že není. Ano, nejsme dokonalí, nejsme dokonalí a děláme plno chyb. Moje největší chyba je, že jsem šel do politiky, mimochodem, když už tady máme návštěvu, no. Neobáváte se, že když odteď budete tvrdit, že jste ti slušní, tak vám politici ANO budou připomínat to, co jste nyní udělali? Oni budou říkat to, co říkají pořád. Budou strašit, lhát a říkat o nás nesmysly. No, prosím, tak jak v blázinci. Jednou jsme jim nějakou ránu dali takto napřímo a je vidět, že je to zasáhlo. (Směje se.) Tak jsem zasaženej. Zase bych se tím tak netrápil. Naše kampaň je od začátku tematická. Tam mají plno rodin, tam jsou nějaký syn herečky, ale já nevím, který to je. To jsou tam různě ty party spolu. Ne? Niedermayer, ten chce euro, Vondra nechce, nevím, co se v tom vyzná. Oslovujeme voliče bezpečností, konkurenceschopností a tím, že chceme mít silný hlas v Evropě. No to určitě. Víme, co chceme prosazovat. Chcete prosazovat hlavně zlikvidovat Babiše. Šíříte pravdu, když ukazujete Babiše jako proruského politika? Otázka. Je to určitá nadsázka. Na druhé straně, jestli někdo není připraven pomáhat našim partnerům v rámci NATO, co je lež, jestli někdo pořád mluví o míru? Ano, mluvím o míru. Já nevím, jestli tady mladým je už 18 a určitě asi by nechtěli válčit. Zpochybňuje Českou muniční iniciativu. Já nezpochybňuju, já se ptám. Kdo to koupil, za kolik, jestli si tam někdo nenamastil kapsy? Ne? To je všechno. Nesnáším korupci. Tak tím nahrává Rusku. To je potřeba taky říct a pojmenovat. Tak, určitě. Takže jako... Neuvěřitelný rozhovor... Takže, kampaň, vážení spoluobčané, Spolu, je proti hnutí. Takže oni nekandidují za vás, tak je, prosím vás, ani nevolte. Však to jako nemá smysl, ne? Já myslím, že svůj hlavní cíl dosáhli, že jsme v opozici. My samozřejmě máme stínovou vládu, jsme připraveni se vrátit, pokud lidi samozřejmě nám dají důvěru.

O tom skvělém starostovi v Pražských Řeporyjích radši nebudu mluvit (Směje se.). Když říkal, že Zemana a Babiše je potřeba zabít nebo nevím co, a když říkal, že tu chudinku Bartošovou taky, jako že bulvár zabil. No co na to říct? Mladého Klause ODS vyhodila, nevím už na také čeho, na také blbosti, ale k tomuto pánovi tam chodí všichni, prezident, kandidátka na všechno. a tak dále, takže... a všichni jsou v pohodě. No.

Potom tady mám ještě okénko pro pana ministra zahraničí, který je tady přítomen, tak jsem se jenom chtěl zeptat, že jak tedy hodnotí návštěvu prezidenta čínské republiky? Pan Macron ho doprovodil až k letadlu, takové zajímavé... My samozřejmě Čínu, tedy vy považujete za nějaký režim, s kterým se nemluví. Jezdíte na Tchaj-wan, tak proto Tchajwanci investují tu fabriku na čipy v Drážďanech, aby i ten chudák (Nesrozumitelné.) který udělal průmyslovku ve Varnsdorfu, ti učni všichni půjdou do Německa. Takže naši živnostníci - nevím, kde budou hledat... i zaměstnanci samozřejmě. Takže to je takové zajímavé v zahraniční politice, že když tady byl prezident na návštěvě u nás, tak Kalousek se balil do Tibetské vlajky a protestoval tam někde na Hradě. No tak čínský prezident byl i v Americe, byl i u britské královny, a tak dále. Takže já nevím, jestli tedy my, taková velmoc, když máme takové světové lídry, v podstatě máme tu správnou politiku... No ta politika je taková, že naše firmy přišly o kšefty v Číně a v podstatě si myslím, že... Bylo tady pět leteckých linek z Číny, ano. Možná na pařížské si to nahradily, že tam chodí nakupovat někdo jiný, ale je to jedno s druhým. Takže ta naše zahraniční politika, té naší země, která není malá, by měla být asi pragmatická, ale dobře.

No potom mě zaujal, pane ministře, článek, že jo, tady jako také článek, že neshody trvají, ale Čína a USA spolu chtějí dál mluvit. No, tak vidíte. My tedy s nimi nemluvíme, i když ten člověk, který asi tady v té vládě má hlavní slovo v bezpečnosti, tam byl na návštěvě, v té Číně. To by bylo zajímavé, co tam vlastně řešil? Myslím, že i se šéfem rozvědky, že tam byli. Co tam dělali, nevím, ale faktem je, že čínský prezident navštívil Francii, byl v Srbsku a dneska je v Budapešti.

Tady mě zaujalo to, že Česká republika měla tajnou misi do Sýrie. Delegaci prozradil snímek v agentuře, proč jednala s Asadovým režimem? Syrský prezident Bašár Asad má pověst vcelku bezskrupulózního diktátora, který neváhá k potlačení opozice použít násilí, a tak dále. A paní Filipi, na kterou si pan ministr nenašel čas, ale dozvěděl jsem se v rozhovoru, že paní ministryně Černochová ji přece jenom ocenila. To je samozřejmě dobře, ano, kříž ministra obrany, že si to zaslouží, tak, tak tam šla nějaká mise, která se potkala s nějakým syrským ministrem zahraničních věcí, který je údajně na indexu, teď nevím koho. Je to tedy takové zvláštní, že já tady nebráním ten režim, ale i s jinými režimy je potřeba asi mluvit. Měli jsme tam velvyslance, zastupoval i zájmy Spojených států a Evropské unie. Myslím si, že pan ministr se k paní velvyslankyni nezachoval slušně. Ale o tom to není. Je to o tom, co tam vlastně řešili, proč tam šli, když tedy je to asi v rozporu s těmi různými deklaracemi zahraniční politiky, kterou tato vláda prosazuje.

Teď moje oblíbené téma, zdravotnictví. Tak pan ministr se vrátil z Maroka. On byl na výletě, doufám, že si dal hariru nebo mešuji, nebo nějaký kuskus. Já jsem tam pracoval pět let, Maroko má skvělou kuchyň, skvělou. A určitě mám tam plno přátel. Ale co tam dělá pan ministr, když u nás v našem zdravotnictví je tolik problémů, tak tomu nerozumím. Ale já chápu, že je tam hezky. Já nevím, kde všude byli, jestli byli v Marakeši například, nebo na Sahaře nebo v Agádíru, krásná země. Já jsem tam pracoval do roku 1991, kdy jsem odešel. A když jsem se tam vrátil jako premiér, tak za ten čas postavili 1600 kilometrů dálnic a mají tam to TGV, Train a Grande Vitesse. Ano, to postavili. No, tak u nás po té revoluci jsme se nešli zeptat někam, aby nám poradili, co máme dělat tady. Ale teď pan Kupka s panem Fialou říkají, že to je super, že ty dálnice... kde byly doposud, nevím, ale to je jedno.

Takže co se stalo? Pan ministr udělal analýzu. Představte si, analýzu. Takže on tam je 874 dní a je ještě bohužel mu zbývá 587. To je špatná zpráva pro všechny, kteří potřebují zdravotní pomoc, respektive navštěvují naše zařízení. Ano, to je pan ministr. Pan ministr zničil reformu psychiatrické péče, které jsem předsedal. Těch 30 center, kde jsme chtěli, aby lidi nezavírali do Bohnic a nenapíchali je injekcemi, aby tam byli celý život, přeháním samozřejmě, ale aby dostali pomoc doma. Ano, to jsme chtěli. To jsme začali reformu.

Potom zničil národní boj proti rakovině. Já jsem vybojoval v Evropě 55 miliard korun. Tenhle prospekt, vážená mládeži, je to na sítích. Vy jste mladí, ale pozdravujte rodiče a prarodiče. Prevence. Jenom 65 % našich lidí chodí na prevenci. Mimochodem v Praze žádná prevence ani pořádně není. Jediná onkologická nemocnice je v Brně, Masarykův onkologický ústav.

Takže jsem dovezl 55 miliard. Chtěl jsem Pražákům, kteří mě údajně nesnáší, postavit nejmodernější onkologickou nemocnici v Evropě, možná na světě, protože ta rakovina je skutečně zákeřná choroba. Teď mě napadl ten člověk, ten starosta, který se vyjádřil úplně katastrofálně, až normálně mám husí kůži. A týká se to i mladých lidí. Bohužel. Takže to byl náš projekt. Udělali jsme ten prospekt. Tady křičel na mě Jurečka, že to je kampaň, a nevím, co všechno. Nesmysly. Takže to jsme udělali.

V září 2018 jsme rozhodli o tom, kdy jsem se dozvěděl, že 2 500 studentů udělá přijímačky na lékařskou fakultu a nedostanou se, tak jsem se ptal, proč. Nejsou peníze pro pedagogy. Tak jsme jim dali 7 miliard na 10 let. To je konkrétní výsledek.

Dovezli jsme peníze v rámci Reactu-EU. Tam to fungovalo, jak jsem vám o tom mluvil. My jsme se zeptali nemocnic, kdo chce moderní přístroje. A zájem byl obrovský. A Klára říká, já mám jen 12 miliard a potřebuju 26. Tak jsme to zařídili. 108 zdravotnických zařízení dostalo v rámci Reactu-EU nejmodernější magnety, mamografii, cétéčka, pety a já nevím, co všechno. 108 bez rozdílu na jejich politickou příslušnost, že ano, pane starosto, v Nymburce? Ta nemocnice u vás dostala, zdravím paní ředitelku, 150 milionů! Nejmodernější magnet. Ano, to jsme udělali. Běžte se podívat do Ústeckého kraje, co všechno se tam vybudovalo díky Krajské zdravotní. Nejmodernější nebo velice moderní kardiocentrum v Ústí, bude se brzo otvírat, za 1,7 miliardy. Ten projekt Adama Vojtěcha, centrální urgentní příjem všude. Chomutov - nová nemocnice, Děčín, Teplice. Pět miliard investovali do zdravotnictví. A to je všechno naše dílo.

Pan ministr šel i s panem premiérem v Brně, ne, tam jsou doma, otvírali začátek stavby pavilonu prevence za miliardu. Já osobně jsem uháněl našeho hejtmana, a jak dlouho to trvalo, aby prodali té nemocnici pozemek? Takže kromě toho, že pan premiér a pan Kupka se chlubí projekty dopravní infrastruktury, to jsou všechno naše projekty. Ae to je fajn, že to staví. Pavilon IKEMu. My máme v Evropě nejlepší lékaře na transplantace: Vídeň, Berlín, Praha. Nový pavilon sestaví. Plicní klinika v Thomayerce. Když jsem tam byl, tak mi říkali, že v suterénu jsou potkani a že je tam nábytek ze šedesátých let. Hrozně vypadá ta nemocnice. Teď v květnu se budou stěhovat do nových prostor.

Ano, takže my jsme měli projekty, a je to i v tom národním... (nesrozumitelné) za 14 miliard. Některé nemocnice vypadají famózně. Plzeňská fakultka, Olomouc nebo Hradec a další. Ano? Dostávaly od nás peníze. Pro nás to byla priorita. Tahle vláda nastoupila a první, co udělal pan ministr Stanjura, vzal pojišťovnám 14 miliard. Ne? Hned jim to vzal! A měli jsme projekt 43 center - zubaři. Zubaři 24/7. Čtyřicet procent našich lidí, obyvatel České republiky, chodí k zubaři, jen když je bolí zuby. Tak 24/7. To jsme měli jako projekt. Zdarma, zubař má být zdarma. Tečka. A jsou na to peníze. Jsou na to peníze! A peněz je dost, akorát se utrácejí na věci, na které by se neměly. A to jsou všechno věci, které my jsme dělali.

A potom přišel covid, bohužel. Bohužel. My jsme měli smůlu. A pokračuje se v těch projektech, které jsme připravili? Tady s paní Schillerovou jsme vylobbovali, protože přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví, aby zprocesovali papíry včas, porodnici v Bohunicích. Staví se? Nevím. Asi ne. Spáleninový pavilon na Vinohradech. Co je s tou Bulovkou? Už jste vyřešili ty pozemky s Prahou? Proč, když už jste zabili projekt toho administrativního centra pro úředníky na konci metra v Letňanech, návratnost pět let to byla, tak jste tam mohli postavit aspoň novou nemocnici a přesunout tam Bulovku, možná s královskými Vinohrady. Něco. Nemáte nic. Nemáte nic! Takže zdravotnictví byla naše priorita. Byla to naše priorita a tahle vláda? Na to co kašle? Tady mám články: Rakovina - přibývá mladých pacientů. Přibývá nádorů mladých. Rakovina slinivky. To je to nejhorší, co může být, ne? A zabývá se s tím někdo centrálně? Teď bude zase onkokonference 30. května. Pan primátor tam minule byl. A je to důležité. Pan primátor mě neposlouchá. Rakovina - přežití závisí i na adrese. Tak. Studie. Dostupnost nejlepší péče je podle regionu výrazně rozdílná. Onkologové se hromadí v Praze a v Brně.

Ale v tom zdravotnictví my jsme chtěli, a už jsme to nestihli, to udělat od začátku. Všechno vzdělávání sester. Proč je 4+3? Proč sestra, když má gymnázium, musí mít na VOŠce ty tři roky, potom je stejná. Proč se to nezkrátí, když má odejít do důchodu 12 tisíc sester? Jaké má projekty pan ministr? Projekty nemá žádné, protože když vám přečtu, co tady píše, tak je vidět, že tam neudělal vůbec nic. A nebavím se, proč nejsou léky? Už jsme mu desetkrát řekli, pane ministře, navštivte Zentivu, kterou vaši parťáci zprivatizovali za dvě miliardy nebo dvě a půl a má hodnotu 150. To je jedno. To už je pryč - nevratně, ale proč jim nedáte ten seznam léků, jak to udělal Macron ve Francii? Tady máte, Zentivo, seznam 50 léků. Vy jste slibovali, že budete vyrábět penicilin, tak ho vyrábět nebudete teď, protože se bude jenom přebalovat. A proč neřeknete Zentivě, tak co byste chtěli od státu, abyste tohle vyráběli, abychom tady měli dostatek léků?

Já vám jako ministr zdravotnictví nabízím, že si od vás koupím základní status léků s velkou expirací, vezmu si to ze státních hmotných rezerv, tedy nějakou pobídku nebo co? Řekněte si podmínky. Vždyť ta Evropská unie to neřeší centrálně, tak bychom si to měli řešit. Ale protože pan ministr je totálně neschopný, tak samozřejmě tady článek. "Přežití závisí i na adrese". Mají plno, pacienty neberou. Tak se zeptejte, jak dlouho se čeká na operaci páteře. Tady titulek: Žádná výroba, penicilinová antibiotika se budou v Česku balit, řekl pan ministr. Tak zase neříkal pravdu. Potom když člověk čte (se smíchem), co toto vyšlo, tak to je normálně neuvěřitelné. Pan ministr potom, co tam je 874 dní, říká: Českému zdravotnictví hrozí, že nebude ekonomicky udržitelné. Už zase. Co to znamená? Co tím sleduje? Bude privatizace nebo co to je? Vyplývá ze strategické analýzy ministerstva. Podle týmu odborníků, kteří ji zpracovali, selhává dostupnost ve všech oborech jako je duševní zdraví. A kdo to zničil to duševní zdraví? Kdo to zničil? Co jste vy udělal? Zničil jste náš projekt. Kolik je tady dětských pediatrů? Sto osmdesát.

Nadace Agrofertu minulý rok vypsala 3 miliony pro studenty, kteří studují hlavně psychiatrii a tento rok je to 5 milionů, aby zůstali v branži. Vy děláte co proto? Nebo praktické lékařství pro děti a dorost. No dobré ráno, dobré ráno. Proč se nesnažíte prosadit, aby například ve Zlínském kraji byla lékařská fakulta a aby byla i v Karlovarském kraji lékařská fakulta. Já jsem byl v Sokolovské nemocnici, no to je tedy něco. Proč jste říkal, že budete dělat nějakou onko v Karlovarském kraji? Zase jste lhal. My jsme měli projekt, že dáme Karlovarskou nemocnici pod Ústřední vojenskou nemocnici - ÚVN a ona z toho vybuduje nějakou pořádnou nemocnici, protože zkrátka i lidé v Karlovarském kraji si to zaslouží. A ty profese? Jak se angažujete? Které profese chybí? Pediatr, psychiatr, radiolog. Tedy pan ministr nechybí v Brně a jsou všichni šťastni, že odešel, to je jeho profese. A co dalšího?

Teď údajně má být nějaký návrh zákonu, nevím co, nějaká čtyřicet osmička, já se v tom nevyznám, která zase něco má měnit. Vy jste vyfotil nějakou studii, která je absolutně zbytečná, protože všechno víme, co tady píšete. Autoři upozorňují také na dopady stárnutí populace. Tak škoda, že to váš zakladatel, který je v politice od roku, nevím 1991, neudělal, kvůli němuž porostou výdaje na zdravotní péči. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nyní chce s materiálem seznámit prezidenta. Aha, tak nevím, jak prezident tomu pomůže, ale dobře. I poslance zdravotního výboru. K dokumentu se nyní mohou vyjádřit odborníci i opozice se může vyjádřit, to jsme my (se smíchem.) Upravenou verzi začne dopracovávat(?) v létě. A co bude dělat ten rezort? Nechápu. Jak chcete vy vlastně investovat? Co kdybyste udělal z toho vašeho oddělení, co tam ty dámy schvalují a chodí tam ti ředitelé nemocnic prosíkat o to, aby ten jejich projekt... mimochodem koncentrace Karláku, ne? To byl také náš projekt. Co s tím je? Nic.

Tak jste si to měl udělat, že když vymýšlí stále vláda nějaké nové instituce, tak jste si mohl udělat nějaký projektový odbor, abyste to nemuseli soutěžit například. Rozbili jste ty struktury. A ti, co tomu rozumí, tak hezky na tom vydělávají. Takže se vyjádříme v létě. No já jsem se vyjádřil dneska. Je to celé o ničem, jo. Má zásadní problémy? No a co tady bylo do roku 2013? Co tady bylo? Šnajdr a do 2017 porodil šnajdroida. Socanský Němeček to byl taky šnajdroid. A my jsme přišli 2017. Chudák Adam Vojtěch a udělal tam víc práce, než vy všichni od revoluce. Slušný člověk, který naslouchal, naslouchal, ano. A to jsme měli smůlu s tím covidem. Protože jsme zdědili hygieničku. V lednu (nesrozumitelné) nám řekla: No, to je v Číně ten covid, to k nám nepřijde. Státní hmotné rezervy, kolik jsme tam měli? Deset tisíc kusů. Nechali jsme tam 160 milionů například.

Tady jsme se dozvěděli neuvěřitelné věci. A bez přijetí potřebných opatření včetně legislativních změn povede tato situace nutně k vyčerpání zdrojů zdravotního pojištění, ano. To jste jim vzali 14 miliard hned, uvádí materiál, a systém naráží na své limity. A vedla ministerstva se zanedbala tvorba sítě, což je odpovědnost pojišťoven, aha. Výsledkem je asymetrická distribuce kapacit mezi regiony, ano. My jsme zachránili například nemocnici v Rumburku. Nebo jsme zachránili nemocnici v Litoměřicích před privatizací, jak to privatizoval Středočeský kraj a tak dále. Ano, my jsme to koncentrovali. Výsledkem je distribuce kapacit... Přičemž reálná kapacita některých velmi důležitých odborností v čase spíše klesá, sdělil rezort například psychiatrie, diabetologie. Ano, jasně. A dialýzu. Teď jsme viděli novou dialýzu v Plzeňském kraji za 50 milionů.

Stárnutí populace a tak dále. Hrozí nedostatek sester. Tak proč nepokračujete v projektu, co měl Adam Vojtěch? Že by si sestry, to pro mě je ještě důležitější, nejdůležitější profese, lékař, lékaři samozřejmě, tak proč nedostanou sestry výsluhy například? Měli jsme na to projekt. Minimálně ty v nemocnici, na jipkách a tak dále. Jak je chcete motivovat? Ano, my jsme jim dali peníze, my jsme navýšili ty peníze dramaticky. Vy to berete. Připravit se na nové léky. Například když se nám sem povede dostat lék na Alzheimerovou nemoc. Ten ale ještě neexistuje, pane ministře. Ten náš člověk, který se narodil v České republice a kterého já jsem navštívil, myslím v 2015, na tom pracuje už pět let, ale nevím, co sem patří jako. Tady vlastně pan ministr udělal nějaký materiál, že chce dělat reformy. Vyšší náklady v systému přináší péče o lidi s nemocemi, kterým se dá předejít, například zdravým životním stylem. A že občané se o svoje zdraví starají nedostatečně a pojišťovny je v tomto směru významně nemotivují, říkají tady ti experti.

Tak údajně chcete dávat tři procenta z těch peněz na tu motivaci. No nevím, jak to budete rozdělovat, jestli tam nebude zase nějaká korupce v tom. No peklo. 874 dní a pan ministr nám sdělil, že vlastně naše zdravotnictví má nějaký zásadní problém. Ale co tam dělal doposud, co vlastně udělal, já jsem tady řekl, co my jsme udělali, no tak to nám nesdělil. Takže já nevím, o čem má být ta debata. Já nejsem lékař, ale aspoň jsem naslouchal a ty projekty, které byly, tak jsem se je snažil realizovat, mimochodem i tenhle prospekt, to je o prevenci rakoviny, co tady koalice zakazovala, zakazovala ano, protože... A samozřejmě jak už to bývá zvykem, tak tady pan redaktor ze Seznam Zprávy, to je jako neuvěřitelný. Ministr Válek si postavil solidní pomník. Chápete to? To je neuvěřitelný. Že to je dokument. Ale takový dokument my jsme udělali už předtím, to schválila i vláda. To byl dokument strategie zdravotnictví do roku 2030.

Tady pan redaktor říká, jak je to úžasné. 123 stran souvislého textu, rozděleno do deseti kapitol. Tak udělal do Dušek, tak známe Duška. On zná ta data, on je jediný, přeju mu hodně zdraví. Nedej bože, kdyby se mu něco stalo, tak tenhle stát nemá žádný dva tácy, aspoň tak si to pamatuju, když jsme dělali covid. (Se smíchem.)

V podstatě je to škoda, protože ta firma například - tady teď se píše - to je ta firma Primoco - Uzbekistán postaví továrnu pro českého výrobce Primoco zdarma. Takže ty naše firmy si stěžují, že ty zakázky jsou z ruky. Neříkám, že asi i za nás to bylo... ale myslím si, že to bylo transparentní. Pokud tedy v tom figuruje poradce pana premiéra, takový významný, který samozřejmě dává rozhovory a říká, že investice do české obrany jsou klíčové... Stále se opakuje podle mého názoru nesmysl, že by Rusko zaútočilo na Česko. Ale pokud to tak je a někdo má takové informace, tak nám to řekněte, jak to je tedy?

Takže členské státy NATO, které mají dvanáctkrát nebo čtrnáctkrát větší rozpočet než Rusko, které se nezvládá ani bránit - a to je dobře - tak nevím, proč se tady stále straší. Navíc samozřejmě Ukrajina získala obrovskou pomoc amerického Kongresu, získá rakety a tak dále. Mně vadí na té iniciativě - já jsem to psal paní ministryni - že zkrátka je to netransparentní. Přitom samo ministerstvo zveřejnilo informaci, že bude transparentní. Tady to mám. To bylo 22. 4. 2024. Ministerstvo obrany klade důraz na transparentnost české muniční iniciativy.

No tak fajn, já jsem se neptal, když se o tom mluví od 1. února, když pan prezident to řekl, ano, že tedy je nějaká munice. Já jsem se ptal, položil jsem ty otázky, proč to nenakupují státní podniky, kolik to je, proč to nemůžeme vědět? No, takže se mlží. To neznamená, když se ptáme, že to zpochybňujeme. Nás to zajímá, protože není morální, aby obchodníci se zbraněmi vydělávali a zneužívali tu situaci extrémně - extrémně, ano - protože je to na úkor té Ukrajiny a to by tak být nemělo. Nemluvě o tom, že samozřejmě jsme tady měli tu kampeličku, že tam byly také peníze určené na zbraně pro Ukrajinu. Dopadlo to podivně, ta kampelička asi byla zlikvidována. Média o tom samozřejmě nemluví. To kdyby bylo za nás, tak to už je revoluce.

Tady je další článek 3. května. Byty za peníze z korupce. Po velkém korupčním případu na Ukrajině ukázali vyšetřovatelé na nemovitosti v Praze. V tuzemské bezpečnostní komunitě se už dlouho spekuluje o tom, že část milionů z korupce kolem zakázek ukrajinské armády a tamního Ministerstva obrany může končit v Česku, konkrétně zdejších nemovitostech.

Mladá fronta DNES nyní vypátrala konkrétní případ. Jde o majetek, který si v pražských Holešovicích pořídil jeden z podezřelých v kauze kolem podnikatele Hora Hrinkeviče (?). Jeho společnost patřila mezi největší dodavatele ukrajinské armády, ano? Takže jde o to, že když tam jdou ty peníze, aby to někdo hlídal, aby se to nerozkradlo a aby v podstatě na tom neprofitovali neúměrně i ti obchodníci. O to jde. Takže když o tom mluvím, tak samozřejmě je to problém.

Když tady pan Řehka vystupoval. Pokud bude válka mezi Ruskem a NATO, budeme účastníkem od první minuty. No, tak nevím, proč to říká. Co budeme dělat tedy? Takže myslím, že - já jsem tady opakovaně četl Chartu NATO. Je to obranný pakt. Členské státy NATO mají usilovat o řešení konfliktu mírovými prostředky. To jsem tady říkal opakovaně. Nám jde jenom o to, aby to nedopadlo tak, že kolem pana premiéra zase někdo bude dělat kšefty, jako to bylo v IKEMu. Na to už se také nějak zapomnělo.

Já si myslím, že když tedy všichni hlásají ty hodnoty a transparentnost, že přece jenom máme právo to vědět. Nějaké ty argumenty, že se to někdo dozví. Prosím vás, nebuďme naivní. Pokud mně to chodí, tak to chodí všem. Nechápu, proč se stala z toho PR akce. Kdyby se to zařídilo, dodalo, a potom by šel pan premiér za Zelenským do Kyjeva, aby řekl - tak teď jsme dodali tady granáty. Ne, oni stále mluví v Bruselu, všude se o tom mluví. Já mám už dneska signály, že i naši partneři začínají mít z toho špatný pocit, z těchto nákupů a dalších věcí.

Takže to jsem chtěl jenom říct na okraj toho, že hnutí ANO určitě bojuje za to, aby ta válka skončila. Kdo by nechtěl? Teď je debata, že ano, Ukrajina dostane munici, dostane moderní zbraně, nemá vojáky a jak to tedy bude vlastně? Polský a litevský ministr tvrdí, že uvažují o tom, že by podpořili nebo poslali ty Ukrajince, kteří žijí u nich, do války. No, a paní Černochová to nějak komentovala. Takových je 650 000 v Evropě. No, ale co bude tedy? Ten Zelenskyj měl mít nějaký vstup.

Tady byla konference 20 let vstupu do Evropské unie. Nemáme tady ještě stále velvyslance. Takže chce Zelenskyj ty vojáky, nebo nechce? A vlastně co chce tedy vláda, když tedy paní Černochová řekla, že nemáme na to zákon. Když nás ti Ukrajinci požádají, tak ten zákon uděláme, vydáme je na smrt? Maďaři říkají, že ne. Nevím tedy, jaká je pozice vlády. Takže vláda stále munici, ale možná tohle je také téma, které bychom rádi slyšeli od této vlády, co vlastně chce, protože my to fakt nevíme.

Takže za mě dneska asi všechno. Jsem rád, že tady můžu ještě mluvit. Hlavně tady mluvím kvůli lidem. Já už moc do těch médií nechodím, takže sledujte mě hlavně na sítích a hlavně nevěřte některým médiím, vážení spoluobčané.

Děkuji za pozornost a na shledanou.

