Hanák (ČSSD): Jihomoravský kraj pokračuje v koordinaci oprav na silnicích a železnici

Tak by se dala ve zkratce shrnout hlavní témata včerejšího (21. února) jednání na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, kam náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák svolal zástupce všech investorů a organizací, které se na jihu Moravy starají o rekonstrukce dopravní infrastruktury, veřejnou dopravu či bezpečnost provozu. Kraj tak pokračuje v již tři roky nastaveném formátu schůzek u jednoho stolu s cílem informovat se vzájemně o stavbách na silnicích a železnici tak, aby co nejméně komplikovaly život občanům jižní Moravy.

„I letos nás čeká rušná stavební sezóna. Jen Jihomoravský kraj bude do rekonstrukcí silnic II. a III. tříd investovat ze svého rozpočtu stovky milionů korun – a to jak na vlastní projekty, tak na spolufinancování akcí dotovaných z Integrovaného regionálního operačního programu. Z něj na rekonstrukce našich silnic čerpáme přes miliardu korun. Musíme se postarat, aby měly opravy co nejhladší průběh a aby byl jejich dopad na plynulost dopravy co nejmenší,“ uvedl společné jednání Hanák.

Prvním bodem na programu byla Velká cena, při které každoročně zaplaví jihomoravské silnice tisíce návštěvníků. „Letos se na brněnský okruh navíc po několikaleté pauze vrací mistrovství světa superbiků, které se pojede mezi 8. a 10. červnem,“ poznamenal Hanák s tím, že v tu dobu by mělo Ředitelství silnic a dálnic ČR rekonstruovat dálnici D1 mezi Brnem-západ a Kývalkou. „Neočekáváme však vážnější dopravní komplikace,“ zhodnotil.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pak bude muset důsledně hlídat termíny při opravách mostu na Jihlavské ulici v Brně. „Velká cena se pojede první srpnový víkend. Chceme, aby byl most plně průjezdný již týden před tím,“ doplnil Hanák.

Trpělivostí by se však měli letos obrnit řidiči, kteří budou cestovat do a z Brna od jihu nebo ve směru od Vyškova a Slavkova u Brna. „Od druhého březnového týdne až do konce grafikonu nás letos čekají výluky na Přerovské a Břeclavské trati, což povede k zintenzivnění individuální dopravy. Pokud k tomu připočteme velké projekty plánované ve městě Brně, tedy přestavbu Plotní a Dornychu nebo ulice Hladíkova, a akce jako je rekonstrukce mostu na D1 u Rohlenky nebo rekonstrukci úseku silnice mezi Tučapy a Vyškovem, musí se řidiči připravit na zpomalení provozu a případné kongesce,“ upozornil náměstek hejtmana.

Rušno bude i na Znojemsku, kde budou stavbaři pokračovat ve výstavbě obchvatu města i opravách sítě silnic II. a III. třídy. „Firmy se však vzájemně domlouvají, aby řidiči nepřejížděli z uzavírky do uzavírky. I tak nemusí být situace ale vždy stoprocentně komfortní,“ předestřel Hanák.

I přesto bude podle Hanáka letošní rok pro řidiče na jižní Moravě klidnější než loňský nebo předloňský. „Mluvím však pouze za Jihomoravský kraj, v Brně bude situace pravděpodobně jiná. Část hlavního nádraží nebude v provozu kvůli velké výluce a vlaky pojedou na dolní nádraží. Náročné stavební akce potkají řidiči v podstatě po celém městě. Brno si však jednotlivé projekty koordinuje samo,“ uzavřel náměstek.

