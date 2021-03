Hannig (Rozumní): Výrok týdne

reklama

Stačí jedno vystoupení na CNN Prima News a člověk pozná, kdo je kdo. Kdo by to byl řekl. Člen ODS, předseda Senátu Miloš Vystrčil včera v CNN Prima News propagoval základní myšlenku Marxova Komunistického manifestu: Pracovat podle svých schopností, žít podle svých potřeb. To jest, aby ti co pracují, dělili svůj výdělek s těmi co nepracují. Přesně řekl: "...že lidé na home office by dostali jen 70 nebo 80 procent měsíčního výdělku a zbytek by odevzdali postiženým profesím."

To si pan předseda senátu neuvědomuje, jaká je to "úleva" pracovat z domova, ještě se starat o distanční výuku dětí. Spousta lidí by tak ráda pracovala zase ve svých podnicích. Asi se domnívá, že to je taková "těžká" práce jako když senátor pracuje z domova. Kdyby to hlásali ultralevicoví Piráti, nedivil bych se, ale významný člen ODS? To kdysi bývala pravicová strana. Nevěříte? Pusťte si to ze záznamu. Mnozí, s kterými jsem po telefonu hovořil, nevěřícně kroutili hlavou, když to poslouchali. Myslím si, že ten člověk vůbec netuší která bije. Radši měl nabídnout polovinu všech mezd a náhrad, co dostávají senátoři.



Petr Hannig

předseda Rozumných

(převzato z Profilu)

