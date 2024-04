Hašek (PRO): Opozice by měla vyvolat hlasování o nedůvěře vládě

reklama

Příští víkend proběhne 31. kongres ODS. Svolání mimořádné schůze PSP 2 dny před ním je, bohužel, s ohledem na provedení jen marketingovým tahem. Proč? Opoziční hnutí ANO navrhlo mimořádnou schůzi PSP s jediným bodem návrhu programu “Vymlčené korupční kauzy”. Jenže o programu i takto svolané schůze se musí hlasovat a vládní koalice má stále 108 hlasů. Zazní tak pravděpodobně jen přehlídka projevů těch, kteří mají tzv. přednostní právo (z opozice předsedové stran, místopředsedové PSP a předsedové poslaneckých klubů, z koalice stejná sestava plus členové vlády), ostatní ve Sněmovně budou jen statisty. Mnohem efektivnějším postupem umožňujícím zapojení celé Sněmovny by byl návrh opozice na hlasování o nedůvěře vládě. Při něm se totiž o programu schůze vůbec nehlasuje. Důvody by zde podle názvu programu byly, zejmena zřejmě kauzy Podnikatelské družstevní záložny (a vazba na premiéra a ODS) či Dozimetru (korupční jednání lidí s vazbou na hnutí STAN). Ale nejen ty. Nekompetentní politika vládních amatérů už dostala do problémů školství, zdravotnictví, přešlap s omezením svobod slova už potvrdil dokonce soud. Namísto řešení domácích narůstajících starostí lidí jako by vláda měla jediný program a zájem - válku na Ukrajině. Naposledy dokonce vláda zatajila, kolik peněz z našich daní dává na nákup munice pro Ukrajinu...

Ale zpět k hlasování o nedůvěře - ve finálním hlasování jen krátce před nejbližšími volbami musel každý poslanec/poslankyně veřejně buď dát či nedat současné vládě důvěru. A to by byl prostor pro zajímavou parlamentní práci opozice. Opozice tak podle mne promarnila šanci v plné síle všech svých poslanců a poslankyň ukázat, že jí jde skutečně o naši zemi a o lidi,kteří v ní žijí. Namísto toho čekají PSP hodiny plamenných projevů, které ovšem, nestane-li se zázrak a koalice neumožní schválení pořadu schůze, skončí bez jediného praktického závěru, protože nebude schválen ani program…

Premiér Fiala pojede na kongres s tím, že mu sice zcela důvěřují jen 2% občanů, ale zároveň s vědomím, že sněmovní opozice nyní představuje pomyslného psa,který štěká, ale nekouše…

Změnit tento stav mohou už volby do Evropského parlamentu 7.-8.června. Pojďme už v nich dát Fialově vládě společně padáka! Jste také PRO?

JUDr. Michal Hašek PRO



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hašek (PRO): Miliardáře chce pán z „Budoucnosti" hned likvidovat, nebo jim „jen” sebere majetek Senátorka Zwyrtek Hamplová: Měli bychom chtít ve funkcích lidi přiměřeně schopné (ne všeho!) Hašek (PRO): Cirkus „Bez cenzury“ Hašek (PRO): Ministr Dvořák prokázal absolutní tupost a neznalost historie i diplomacie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE