Havlíček (ANO): Tento týden potopil Zbyněk Stanjura další vlajkovou loď vlády

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

dobře poslouchejme, tento týden potopil Zbyněk Stanjura další vlajkovou loď vlády, a to tedy konkrétně výsledky předsednictví České republiky v rámci Evropské unie. Ano, dobře slyšíte. Předsednictví, které bylo chloubou této vlády. Vzpomínáte si, jak si členové vlády pochvalovali, jak to všechno skvěle zvládli, jak to výborně dopadlo? Já jsem si připravil pár citací. Petr Fiala po předsednictví: "České předsednictví ukázalo, že jsme dobří vyjednavači. V Evropě máme silný hlas. Celou dobu jsme dokázali nacházet kompromisy a české předsednictví bylo úspěšné." Proč se nepochválit?

Pojďme se podívat, co se tedy vlastně zvládlo. Teď bych mohl tady dlouze mluvit o tom, co se nepodařilo v rámci cen energií. Vzpomínáte si, jak ministr Síkela stále čekal na to evropské vyšší řešení až do doby, než jsme tady měli nejvyšší ceny energií vůbec z celé Evropy? Ale já chci vypíchnout to, co zásadním způsobem tím, že tam naše vláda byla nebo předsedala nebo v té době, kdy předsedala, zásadním způsobem ovlivní životy lidí a firem v tom stavu budoucím. Protože nepochybně tři nejvíce skloňované věci v rámci českého předsednictví byly následující.

Za prvé: schválil se v době našeho předsednictví konec aut na spalovací motory od roku 2035, ačkoliv Petr Fiala sliboval - poslouchejme - že nedopustí konec aut na spalovací motory. Tak ministryně Hubáčková zvedla ruku proti, to znamená pro konec aut na spalovací motory, proti Petru Fialovi, abych byl tedy přesný.

Za další: zásadní věc, naprosto klíčová, která tady ovlivní životy obyvatel - rozšířily se emisní povolenky i na domácnosti, ačkoliv Petr Fiala sliboval, že je třeba něco udělat s emisními povolenkami předtím, než bylo zahájeno naše předsednictví. No, tak on udělal. Místo aby se udělalo všechno pro to, aby se ty původní emisní povolenky, aby se snížila jejich cena, například tím, že se rozšíří jejich počet, tak udělal přesně pravý opak, snížil se jejich počet, čímž se cena zvýšila, to je pro ty velké firmy, no, tak u těch živnostníků a pochopitelně u domácností, tam - světe, div se - je rozšířili tak, že se zavedou i na domácnosti. Úplně přesně pravý opak.

A za třetí byla v době našeho předsednictví předložena, ať jsem férový, nikoliv tedy naší vládou, ale byla předložena Evropskou komisí ta nekompromisní, tvrdá, likvidační norma Euro 7, ačkoliv - a to je důležité teď poslouchat - Frans Timmermans, eurokomisař, zelený fanatik, slíbil našemu předsednictví, že pokud podpoří konec aut na spalovací motory - dobře slyšíte, to byl normální handl - tak poté ta tvrdá norma Euro 7, která pochopitelně dopadá zejména na uživatele malých aut, na jejich výrobce a tak dále, na spalovací motory, nebude tou tvrdou normou. Já si vzpomínám, když jsem byl ještě ministr dopravy, tak jsme to oddalovali, co to možná šlo nejdál, aby se vůbec něco takového nespustilo. A světe, div se, naši lidé mu to odkývali, tomu Timmermansovi, fakt zvedli ruku pro konec aut na spalovací motory, načež přišel Timmermans a udělal co? Zavedl tu nejtvrdší normu Euro 7! To spadla brada i těm, kteří ještě snad na určitou chvíli věřili tomu, že se dá něco s Evropskou komisí domluvit. Jinými slovy, totální průšvih - v době našeho předsednictví.

Aby toho nebylo málo, tak se celá naše sestava v rámci předsednictví EU nechala vyfotit před nastoupenou jednotkou Evropské komise. Dobře poslouchejme, co tam tehdy padalo. Charles Michel: "České předsednictví bylo velmi aktivní a angažované, náš obdiv patří premiérovi Petru Fialovi i jeho týmu v Bruselu a v Praze." Budiž. Ale pozor, Ursula von der Leyen, ta šla výš: "Vždycky jsme si mysleli, že Česko je úžasné, a posledních šest měsíců ukázalo, že je ještě úžasnější." A teď dobře poslouchejme, podtrhnout, tři vykřičníky - Ursula von der Leyenová: "Za vašeho předsednictví v Evropské unii jste sehráli klíčovou roli ve schválení Fit for 55, což je hlavní pilíř Green Dealu," uvedla Ursula von der Leyenová. Já musím říct, že tentokrát měla Ursula pravdu.

A vrchol - vrchol zeleného uspokojení - nastal, když si vzal po našem předsednictví slovo Frans Timmermans, hlavní strůjce zločinného scénáře toho balíčku Fit for 55, což je vlastně prováděcí scénář toho, jak ten Green Deal udělat. To je to konkrétno. Ano, tenhleten scénář Fit for 55, který jsme ještě za naší vlády odmítli, a nejenom že jsme to odmítli prostřednictvím Ministerstva průmyslu, financí, životního prostředí, zemědělství, myslím ještě dopravy, šli jsme s tím do Senátu a na podzim roku 2021, vzpomínám si, dokonce už bylo po volbách, Senát nám to odsouhlasil, což tedy osobně si myslím, že byla jedna z mála světlých chvilek Senátu, na které vzpomínám. Ano, tehdy nám potvrdili to, že tenhleten prováděcí scénář Fit for 55 je blbost. Jinými slovy, takto se to odeslalo do Evropy a čekalo se samozřejmě na novou vládu.

Ale vracím se k tomu Timmermansovi, který tady zhodnotil naše předsednictví, a to si myslím, že by si měli všichni členové této vlády vystřihnout, vylepit a dát si to někam do svých kanceláří. Takže co řekl Frans? "Za svou třicetiletou zkušenost jsem málokdy zažil předsednictví, které by bylo tak cílevědomé, tak bojovné, tak zaměřené na výsledky, jako bylo české. Je nesmírně důležité, abyste nezapomněli na to, že jste dosáhli historických výsledků." To tvrdí strůjce zeleného šílenství v celé Evropské unii Frans Timmermans, který krátce poté, co to pronesl, a splnil to, co slíbil, odešel. Spakoval se a byl pryč. Popravdě řečeno, já se mu nedivím. Protože to byl majstrštyk toho Timmermanse. To bylo něco geniálního, co on udělal. Protože on skutečně dosáhl za předsednictví Fialovy vlády naprosto přesně toho, čeho chtěl. V Euro sedmičce, v konci aut na spalovací motory a v rozšíření emisních povolenek.

Můžete říct, co vy? No, tak my jsme nespali. My jsme byli po celou dobu tohohle řádění kategoricky proti. Byli jsme proti všem těmto třem, tvrdíme, zločineckým opatřením. Protože jsme tvrdili, že to je tvrdá rána mezi oči: ad 1 pro automobilový průmysl, ad 2 pro živnostníky, malé firmy, střední firmy, ale pochopitelně i pro domácnosti.

Varovali jsme před tím, že to ohrozí celý automobilový sektor. Jako kdybych dnes slyšel, co jsem říkal okamžitě poté, co Euro sedmička spatřila světlo světa v té verzi nejtvrdší za doby našeho předsednictví. Varoval jsem před tím, že pokud se zpřísní tyto normy a následně poté se rozšíří emisní povolenky i na domácnosti, což zvýší cenu pochopitelně benzínu a nafty, bude to znamenat de facto konec aut na spalovací motory možná ještě před tím rokem 2035. A samozřejmě jsme kritizovali i ten rok 2035. Ukazovali jsme, že v České republice 10 % hrubého domácího produktu je právě v rukou automobilového průmyslu, 25 % exportu. Váže to až 500 000 přímých a nepřímých pracovních míst. Ne.

Věděli jste, že to nemůže dopadnout dobře. Přesto jste pro to neudělali vůbec nic, aby se to změnilo! Ano, když pak Euro sedmička skutečně dopadla, automobilový průmysl se postavil na zadní, tak jste začali zmatkovat a začali jste ve švédském předsednictví jezdit po Evropě, a je pravda, že se vám to nepatrně podařilo zmírnit, to tedy uznat musím, nicméně pochopitelně jednoznačným vítězem tohoto snažení byl právě Timmermans, který dosáhl přesně toho, čeho chtěl, to znamená nastřel vysoko a pak to maličko kleslo.

A celá ta nelogičnost spočívá v jedné věci. Místo aby se využilo konkurenční výhody, kterou vždycky měly evropské automobilky, že umí vyrábět auta na spalovací motory, ale s nízkými emisemi, a tlačilo se postupně na to, že by emise byly nižší a nižší v horizontu třeba dalších deseti, patnácti či dvaceti let, čímž bychom byli pochopitelně nejsilnější v tomto sektoru na světě, tak se úplně nepochopitelně přišlo k tomu, že se vlastně zadupají auta na spalovací motory i s nízkými emisemi do země a dá se zelená elektromobilům. Ale co nastalo? Elektromobily tady začíná válcovat nikoliv evropský výrobce, ale ad 1 Tesla ze Spojených států v těch luxusnějších vozech a poté levné čínské automobilky v těch vozech levnějších.

Co vlastně vy jste udělali? Vy jste vlastně docílili přesně pravého opaku toho, co jste udělat měli. To znamená, vy jste měli bránit evropský a potažmo český průmysl. A vy jste otevřeli stavidla pro to, aby sem šlo ještě více čínských elektrovozidel, protože ty to tady dnes válcují v těch levnějších verzích.

Podívejte se, co se děje v těch Spojených státech? Trump tvrdí America First, všechno o Americe. Vy jste udělali přesně pravý opak, to znamená, vy jste tady de facto udělali první krok k pohřbení automobilového průmyslu a bylo to za vašeho předsednictví Evropské unie a pochopitelně to se dotýká i českého průmyslu.

Je na vás, že se v důsledku tohoto budou zvyšovat ceny pohonných hmot, a za chvíli si řekneme, o kolik se můžou zvýšit, a pochopitelně nesete plnou odpovědnost, že v rámci rozšíření emisních povolenek na domácnosti se zvýší cena opět plynu od roku 2027, samozřejmě uhlí, ale dokonce i zateplování objektů, čímž se zdraží samozřejmě bydlení. Peklo úplný. A vy jste si mezitím užívali chvíle slávy s fotkami před nastoupenou jednotkou. Ačkoliv jsme tvrdili, že to jeden z největších útoků na peněženky domácností anebo na konkurenceschopnost firem vůbec v historii Evropské unie. Jasně jsme ukazovali, že se otevírají sociální nůžky.

Ať jsem konkrétní, o kolik se může díky vašemu řádění zvýšit cena pohonných hmot? Pochopitelně, beru to na litr, litr paliva, je to od toho roku 2027. Vy argumentujete, že to mohou být jenom jednotky korun, jedna, dva, tři koruny, a vycházíte z toho, že je zastropovaná cena té emisní povolenky na 45 eurech, ale to nikde není psáno, že zůstane, protože to není zafixováno nikde, a pokud se bude cena emisní povolenky vyvíjet, jak se předpokládá, tak jenom bych chtěl říct, že se teď pohybuje mezi 70 až 120 eury. Tak kdyby byla 100 euro, tak je zdražení 6 korun 39 za litr, zdražení jenom, a kdyby se pohybovala na úrovni 200 euro, což v tom roce 2027 není vůbec nereálné, tak to znamená zdražení za litr o 12 korun 77 haléřů.

Takže ať to zkrátím, ten prováděcí scénář Fit for 55 odsouhlasila vláda Petra Fialy v rámci předsednictví v roce 2022. Formálně, aby toho nebylo málo, prošla ještě na Radě Evropské unie, kde zasedá opět Petr Fiala. Tam se to odbouchlo definitivně, čili zase jste za tím stáli a pak to šlo do europarlamentu, kde se to muselo znovu ještě odsouhlasit, to byl 25. duben roku 2023, čili krátce poté, co jste skončili předsednictví Evropské unie, a tam se to odhlasovalo tak, že pro hlasovali komplet KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti, čtyři strany z pětikoalice toto definitivně nekompromisně odsouhlasili. Proti bylo ANO, proti byli zástupci SPD a proti byla, ať jsem korektní, objektivní, i odéeska. Nicméně předtím samozřejmě Petr Fiala byl u toho, když se to schválilo na Radě Evropské unie. Můžete říct, že už za nás se diskutovala tahleta směrnice, protože to byla dlouhodobá záležitost. Ano, ale uzavřelo se to s tím, a to je dobré opět si připomenout, že se to nesmí zavést do té doby, dokud nebudou tvrdé studie dopadů na jednotlivé členské státy, anebo kdyby to jakkoliv mělo ohrozit konkurenceschopnost. A protože jsme si tím nebyli jisti a byli jsme proti, tak jsme jednoznačně přijali na podzim stanovisko, že jsme proti tomu, a opakuji, Senát nám to posvětil, takže to je dohledatelné, je to jasné. No, co následovalo dál? Pokoušeli jste se to dostat, milá vládo, do české legislativy. Červenec 2024, prázdniny. Všichni už se těšili k moři a vy jste se pokusili to švihnout do legislativy tak, aby to pokud možno uniklo zájmu médiím. Naštěstí jsme na to poukázali, média stejně, to znamená, vy jste pochopili, že jste šlápli do louže, to říkám slušně, a věděli jste, že to v danou chvíli zavést nemůžete, protože by vás to stálo hlavu.

No, takže co nastalo? Chvíli jste kličkovali dva měsíce a pak klasika Petra Fialy vymlčet a odložit na příští vládu, takže jste se tomu opět vyhnuli. No a pak jste teda přišli ještě s geniálním vysvětlením, že teda asi to nebylo úplně nejvhodnější a že by to možná se mělo posunout o rok, ne tedy v roce 2027, ale v roce 2028. Vy si fakt z nás děláte legraci. Žádný rok 2027, žádný rok 2028, prostě to se nesmí zavést. Já ještě k tomu dojdu.

Po tomhletom martyriu najednou přijde ministr financí Zbyněk Stanjura, který, jak už tady dneska padlo, vyřkne, že chce zrušit zákaz spalovacích motorů a emisních povolenek. Dobře, to fakt slyšíte, slyšíte to úplně správně. Po tom strašném martyriu, poté, co to iniciovali, poté, co to odsouhlasili, neměli odvahu zvednout ruku proti, kdy se za to nechali pochválit, kdy se sami pochválili, tak tvrdí, že se spletli nebo že to bude všechno jinak?

Takže logická otázka je a prosím, odpovězte mi, proč jste to teda schvalovali? A řekněte mi jediný důvod, když dneska správně říkáte, že to zavést není možné, nebo nemůže, proč jste to, ne před deseti lety, ne před patnácti lety, ne před válkou, v době vašeho předsednictví, proč jste zvedli ruku pro? To je úplně jednoduchá, jasná otázka. Proč paní Hubáčková zvedla ruku pro konec aut na spalovací motory, když dneska tvrdíte, že to nechcete? A proč paní Hubáčková zvedla ruku pro rozšíření emisních povolenek na domácnosti? Já myslím, že to je nezáludná, věcná, celkem jednoduchá, jednoduchá otázka, protože paní Hubáčková fakt nebyla jaksi na výplatní listině hnutí ANO, ta byla v KDU-ČSL, a vy jste jako vláda si tohleto museli projednávat a museli jste ji k tomu dát pouvoir. No, konečně, já jsem to tady záměrně řekl ještě jednou, po všech těch průšvizích, po tom, co už to bylo na stole, poté, co bylo zjevné, že to není dobře, tak jste v dubnu 2023 hlasovali v Evropském parlamentu pro. KDU, Topka, STAN a Piráti. Proto vážení, kteří by snad jaksi chtěli věřit ještě panu Zbyňku Stanjurovi, že to myslí vážně, možná že někteří z vás byli proti, to já netvrdím, že ne, ale já zpět. A ta pětikoalice se čtyřmi stranami prosadila to, že to takhle bude, to je prostě vaše odpovědnost. Vy jste do toho šli, Timur a jeho parta, nebo jak se to jmenuje, Čtyři z tanku a pes, prostě Rychlý šípy, Bylo vás pět a vy jste se rozhodli, že tohle bude. Takže z toho není úniku, není úniku, jde to, jde to za vámi.

A prosím argumentovat tím, že my jsme tady schvalovali Green Deal někdy v roce 2019, to fakt jako nemyslíte vážně. Tak si to přečtěte, prosím vás. Tak se do toho podívejte. My jsme podpořili, ať je to ještě jednou jasné, obecný závazek, poslouchejme, že je nutné chránit životní prostředí. Je snad něco na tom divného? Nebo nechceme chránit životní prostředí? A součástí ještě jednou byla podmínka, že se neohrozí konkurenceschopnost a že státy budou svobodně rozhodovat o vlastní skladbě zdrojů energie a technologiích, které budou, dobře poslouchejme, cenově dostupné jak pro domácnosti, tak pochopitelně neohrozí, neohrozí firmy. Já myslím, na tom není nic špatného, ale to rozhodující je právě ten prováděcí mechanismus a ten jde plně, plně za vámi.

Nastudujte si to, podívejte se na datumy a zjistíte, že z tohohle není, není cesty ven.

Děkuji.