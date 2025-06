Prokop (Stačilo!): Dotace na farmu jsou problém, kampelička nikoliv

Tragikomedie jménem Čapí hnízdo.

Spravedlnost u nás fakt nefunguje - případ se únavně vlekl dlouhé roky a teprve nyní to vypadá, že je definitivně rozhodnuto. Shodou okolností těsně před volbami. Opět nám pak ožívá duch roku 2019: Milion chvilek pro demokracii se probouzí a různí představitelé buržoazie apelují na hodnoty a vyzývají Babiše, aby odešel z politiky. Už dlouho se snažili na něj něco najít - někteří možná vzpomenou na Babišovu kauzu korunových dluhopisů, kvůli které musel odejít z pozice ministra financí v Sobotkově vládě.

Nenechte se mýlit - Andrej Babiš je miliardář, co zbohatl v časech hlubokého gangsterkapitalismu. Určitě má ve skříni schované pořádné kostlivce. Jenže ty nikdo vyšetřovat nebude - to by spustilo řetězovou reakci a najednou by vypadávaly kostlivci ze skříní i těm "správným hodnotovým" miliardářům, jako je sponzor knihovny Václava Havla Zdeněk Bakala. O nové generaci zbohatlíků jako je Lukačovič řídící redakci Seznam zpráv či onen zástup sponzorů prezidenta Pavla ani nemluvě.

A víte co je zvláštní? V knížce Hrdinové kapitalistické práce se můžete dočíst o tom v jakých podmínkách pracují zaměstnanci Vodňanského kuřete. Hluk a chlad překračující povolené normy spolu se směšně nízkou mzdou. Kdysi se i proslýchalo, že ukrajinská mafie tam vozí migranty na práci, protože to nikdo jiný nechtěl dělat. Ale ani tohle nikdo vyšetřovat nechtěl. To je asi naprosto v pořádku.

Co je nějakých 50 milionů korun od EU oproti úmorné a nedůstojné dřině stovek a stovek lidí v drůbežárně? Celá tato podivná kauza ukazuje jen jak jsou katastrofálně špatně nastavené priority ve stávajícím politickém a společenském systému. A nezapomínejme na to obří vládní pokrytectví - dotace na farmu jsou problém, kampelička kde se praly špinavé peníze nikoliv. Potřebujeme zkrátka radikální změnu. Tu ale dokážeme vytvořit jen společnou prací a úsilím.

Bc. Vítek Prokop BPP



