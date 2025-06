Doležal (SPD): STAN a Spolu zdražily Středočechům jízdné. SPD říká NE

Jde o zdražení o 30 procent - tedy o zdražení skokové, plošné a bez jakýchkoli kompenzací či slev pro sociálně ohrožené skupiny občanů typu nízkopříjmových pracujících, rodin s dětmi, rodičů-samoživitelů, seniorů či zdravotně postižených.

My, krajští zastupitelé za hnutí SPD, jsme samozřejmě hlasovali proti tomuto hrubě asociálnímu návrhu. A v diskusi jsme jasně zdůvodnili proč. A rovněž jsme sdělili, odkud vzít finanční zdroje na rozvoj veřejné dopravy v kraji.

Není sporu o tom, že je nutné a nezbytné do dopravy v našem kraji výrazně investovat. Do silniční i železniční sítě, do technického vybavení, do vozového parku i do personálního zabezpečení. Má to být absolutní rozpočtová priorita kraje.

Zásadní spor mezi námi a současným vedením kraje je veden o to, zda mají být tyto investice financovány dominantně skrze skokové a plošné zdražování jízdného

pro občany. My říkáme, že NE.

A jen velice obtížně akceptovatelná je ta skutečnost, že současná krajská vládní koalice „opomněla“ svůj úmysl značně zdražit jízdné oznámit občanům před loňskými krajskými volbami. Nepochybně to výsledek těchto voleb ovlivnilo.

Plošné a skokové zdražení. I pro ty nejzranitelnější

Nepřijatelná je skoková výše tohoto zdražení. O 30 procent - a to v době, kdy zároveň značně rostou i ceny jiných nezbytně nutných životních potřeb - zejména ceny energie a bydlení.

Navíc současná krajská koalice výrazně zdražila jízdné ve Středních Čechách v poslední době již dvakrát - v letech 2021 a 2022.

Všechna tato zdražení jízdného - včetně toho letošního - byla absolutně plošná,

tedy dotkla se všech občanů kraje bez rozdílu. I těch, jejichž životní úroveň a příjmová a sociální situace se pohybují na hranici příjmové chudoby či dokonce pod ní.

A děje se tak bez jakýchkoli kompenzací pro desítky tisíc sociálně zranitelných občanů. Naopak, vedení kraje již před více než čtyřmi lety bez náhrady zrušilo projekt „Středočeské jízdné“, který umožňoval žákům, studentům a seniorům, kteří si o to požádali, cestovat v krajských spojích zdarma.

Obnovení tohoto projektu navrhujeme v SPD již delší dobu. A to, že žádná speciální krajská sleva na jízdném pro nízkopříjmové a sociálně zranitelné občany nebyla zavedena ani nyní, v souběhu s dalším dramatickým zdražením jízdného,

je neodpustitelné.

Přičemž v našem podání by nemuselo jít o plošné slevy úplně pro každého, ale bylo možné nárok na ně omezit na občany a rodiny jen skutečně potřebné.

Například tuto slevu poskytnout všem zdravotně postiženým občanům, všem středočeským rodinám, které mají nárok na přídavek na děti - což explicitně přepokládá, že se z hlediska svých příjmů nacházejí pod pevně stanoveným koeficientem násobku životního minima - a občanům, jejichž roční výdaje na jízdné (ve formě celoročního kupónu) překračují určitou procentuální hranici jejich příjmů.

S tím, že variant slev je jistě více. Ale to, že zvýšení jízdného nedoprovází žádný typ slevy, je ze strany vedení kraje prostě hanebnost.

Uvědomme si totiž, že po tomto zdražení například rodina z Kutnohorska (nebo jiné okrajové a od Prahy vzdálené oblasti kraje), jejíž 4 členové dojíždí za prací či studiem denně do Prahy, bude muset v příštím roce zaplatit za jízdné o cca 20 000 korun více než letos! V absolutních číslech zaplatí za rok za jízdné přes 100 000 korun!

To nejsou žádné drobné, to je zásadní zářez do rodinných rozpočtů, který značně pocítí

i středněpříjmové domácnosti.

Pro vícečlenné dojíždějící rodiny s průměrnými a podprůměrnými příjmy bude toto zdražení často doslova likvidační a v mnoha případech jej nedokáží vůbec pokrýt.

Což zásadně negativně ovlivní kvalitu jejich životů, jejich pracovní uplatnění či úroveň budoucí vzdělání jejich dětí.

Dle statistik České spořitelny, Bankovní asociace a dalších institucí si zhruba čtvrtina českých domácností nedokáže vytvořit žádnou finanční rezervu a u další čtvrtiny domácností činí tato rezerva méně než 50 000 korun.

Pokud tedy návrh na plošné a skokové zdražení jízdného ve Středočeském kraj není doprovázen kompenzačním slevovým programem - klidně adresných a přesně zacílených - jde jednoznačně o nebezpečný a nezodpovědný krok, který minimálně velmi početným skupinám našich spoluobčanů významně zhorší životní úroveň

a výrazně zkomplikuje jejich životy.

To v SPD nemůžeme akceptovat.

Je také naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, že si Středočeši roční předplatné jízdného nemohou pořídit prostřednictvím měsíčních splátek. Vedení kraje to mělo již dávno zajistit, a to bez ohledu na to, že zavedení tohoto opatření blokuje vedení hlavního města Prahy.

Protože roční kupón občana dojíždějícího z okraje Středních Čech denně do Prahy vyjde na téměř 30 000 korun. Pro jednu osobu. Už to je pro velké množství občanů nereálné zaplatit najednou. A co teprve v případě vícečlenných rodin s dětmi? Proč už dávno nemáme krajský systém nákupu kuponů na měsíční splátky?

Zdražení "až navěky"?

Vládní většina v našem kraji současně se zdražením jízdného na od roku 2026 prosadila jeho následnou valorizaci (zdražování) ve dvouletých časových intervalech.

Navrhovat u ceny krajského jízdného trvalý permanentní valorizační mechanismus,

resp. trvalou indexaci zdražování - to je v podstatě totální rezignace na podstatu samosprávy a autonomní krajské politiky.

Rozsah, podoba, dostupnost a cena veřejných služeb poskytovaných krajem je přece jádrem regionální politiky a má být na úrovni krajů (a obcí) předmětem soutěže politických stran a hnutí.

A právem jednotlivých regionálních vládnoucích reprezentací pak má být upravit si podmínky poskytování těchto veřejných služeb dle vlastního rozhodnutí. Včetně jejich cen, a tedy i včetně ceny jízdného v městské či krajské dopravě. Nebo včetně rozhodnutí, že tento typ dopravy bude pro občany určitého města či kraje zdarma.

Není pro nás přijatelné podřídit „navždy“ cenu jedné veřejné krajské služby, v tomto případě jízdného ve veřejné dopravě, nějaké matematické rovnici a parametru,

který orgány ani občané kraje nikterak neovlivní, tedy celostátní míře inflace.

Nedává to žádný smysl. Tyto věci musí zůstat předmětem politických sporů na úrovni kraje či obce, záležitostí volební soutěže a věcí rozhodování na základě výsledků voleb vzniklé vládní obecní či krajské vládní většiny.

Odmítáme, aby jakákoli politická reprezentace odsoudila Středočechy k věčnému

a neomezenému růstu cen jízdného v autobusech a vlacích. Koalice STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 to právě udělala.

Fialova vláda sebrala krajům peníze. Neberme je my občanům

A ještě jedna věc: Fialova vláda sebrala v tzv. konsolidačním balíčku snížením podílu na daních územním samosprávám našemu kraji v letech 2024 a 2025 1,2 miliardy korun příjmů! A my odmítáme vytahovat si je zpět z kapes našich občanů formou skokového zdražování jízdného.

Až bude SPD součástí vedení Středočeského kraje vneseme do cen krajského jízdného opět systém sociálních kompenzací a slev pro občany, kteří je vzhledem ke své příjmové a životní situaci potřebují.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, Dis. SPD



