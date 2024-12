Havránek (ODS): Zlaté české ručičky v tomto odvětví velmi dobře fungují

Krásný den, kolegyně, kolegové.

Já jsem se přihlásil až teď do rozpravy, protože jsem nechtěl zneužívat pouze seznámení s tím, jaké byly průběhy výboru. Nicméně velký den pro kryptoměny v České republice je tu, celosvětově jsme ho zažili včera poprvé. Kurz bitcoinu překonal magickou hranici 100 000 dolarů. My si ho užijeme, věřím, dnes na plénu Poslanecké sněmovny a pak nás čeká ještě Senát.

Implementace nařízení MiCA a DORA na začátku projednávání v Evropské unii, to je hlavní meritum tohohle tisku, v podstatě vyvolávaly mnohé rozpaky opravdu jak ze strany spotřebitelů, tak ze strany jednotlivých kryptopodnikatelů, a sluší se poděkovat a zmínit, že toto celé bylo dotaženo za našeho českého předsednictví a já za to děkuju týmu pana ministra financí, zejména odboru pana Tomáše Niederleho, protože odvedli opravdu skvělou práci.

Nyní stojíme na konci legislativního procesu implementace těchto dvou tisků 692, 694 a ke klíčovým pozměňovacím návrhům se vyjádřím až u toho druhého tisku.

Nicméně přesto, proč vlastně mluvíme - a myslím, že všichni, protože těch otců úspěchu je teď opravdu celá řada - o velké kryptoměnové revoluci, protože doposud byl pohled státu a jeho institucí na kryptoměny poměrně rezistentní, protože přesto Česká republika je a vždycky byla jedním ze světových center celého odvětví, v první těžební půlhistorii, první a hlavně nejlepší hardwarová peněženka, trezor, největší firmy prodávající krypto bankomaty, české burzy coinmate, pak hardwarové a softwarové firmy jako třeba Brains, SatosiLabs nebo General Bytes, které právě dělají ty zmíněné krypto bankomaty.

Proč to tu celé říkám? Poslední měsíc řešíme české a německé platy. Někdo se tomu směje, jiný počítá, jaká je reálnost toho celého příběhu. Ale právě to, co tu dnes řešíme a proč mluvím o tom, že v tomto jsme opravdu špičkou vlastně v celé Evropě, je právě ten důvod, že moderní technologie a jejich podpora jsou věcí, která má smysl a která právě má nám pomoci dohánět ten rozdíl, ať už s Německem či s dalšími státy. Klíčové je vytvářet optimální podmínky pro nová odvětví. Virtuální aktiva jsou jednoznačně tímhle prostorem a i z toho důvodu, že opravdu je to naší českou ne prioritou, ale opravdu zlaté české ručičky v tomto odvětví velmi dobře fungují. A těší mě, že i zde na galerii hostů mnozí z těchto lidí v tuhle chvíli sedí.

Poslední věc. Nastavením příznivé regulace rychlým licenčním řízením nejenže udržíme aktuální kryptofirmy v České republice, ale můžeme taky motivovat další společnosti k přesunu do České republiky. Jsou to kroky pro to, aby počet držitelů kryptoměn, kterých je aktuálně cirka čtyři sta až pět set tisíc, rostl. Jsou to taky klíčové kroky a to je pro mě osobně přiznám se ještě důležitější, aby výkon tohoto segmentu ekonomiky, který je na cirka třiceti miliardách ročně, i nadále rostl.

Důležitá věc - můžeme přilákat i další firmy ze světa. To je jasná cesta k tomu, jak z České republiky udělat neoddiskutovatelnou evropskou jedničku v oblasti kryptoměn. Dneska bezesporu děláme, co je třeba pro budoucnost České republiky. A já děkuju za to, že tu jste, děkuju všem, kteří tomu pomáhají, a děkuju i za to, že podpoříte oba dva tyto tisky a jednotlivé pozměňovací návrhy při následných hlasováních.