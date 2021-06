Havrda (Svobodní): Manipulace národa aneb jak donutit lidi se nechat dobrovolně naočkovat

reklama

Podle jejich názoru, který však nikde není potvrzen, je v současnosti jediným východiskem proočkovat alespoň 70% populace. A to doslova, za každou cenu. Z výzkumu agentury PAQ Research sociologa Daniela Prokopa z konce května vychází, že 36 procent lidí je rozhodnutých se buď určitě neočkovat, nebo se k této možnosti kloní. Zhruba 11 procent zatím neví.

Přemluvit je k očkování by mohla vidina peněžní odměny. „A nemusí jít o velké částky,“ popsal marketingový stratég Eduard Piňos z iniciativy Cesta ven. Ta se skládá z předních tuzemských agentur, jež pro stát vytvořily kampaň na podporu vakcinace. Tvůrci masivní komunikační kampaně mají jasno v tom, že strašení už nepomůže. Místo něj je třeba motivovat občany pozitivně. Podle Piňose totiž existuje fenomén únavy z pandemie. Na výhružky pak společnost přestane reagovat a stává se apatickou.

„To je něco, co si asi spousta zdravotnických expertů při svých vystoupeních v televizi neuvědomuje,“ dodává stratég. Ministerstvo zdravotnictví se do rozdávání bonusů za očkování nehrne. Muselo by totiž zahrnout i ty, kteří už k vakcinaci dorazili, to by však zase bylo extrémně nákladné. Nehledě na to, že lákání ještě neočkovaných lidí by mohlo naštvat všechny ty, kteří už obdrželi alespoň jednu z necelých šesti milionů vyočkovaných dávek. Nezáleží však jen na tom, co se kampaň snaží lidem vysvětlit, podobně důležité je, kdo vysvětluje. „Kdyby to říkal ministr zdravotnictví, nemělo by to v podstatě žádný vliv,“ vysvětlil Piňos s tím, že právě politici vycházejí v průzkumech dlouhodobě jako nejméně důvěryhodní. Dle něj se potvrzuje, že klíčovým momentem kampaně je najít sjednocující prvek, který by překročil názorové rozbroje, jež ve společnosti panují. A co je oním spojujícím prvkem v Česku? Především fakt, že skrze vakcinaci se lze jakžtakž vrátit do starých kolejí před nástupem viru. „Vyhýbáme se té floskuli o návratu k normálu, jelikož víme, že svět po této epidemii bude vypadat jinak než před ní,“ řekl expert.

Tady je jasně vidět, jak a kým je manipulován národ. Stojíme zde proti odborníkům na hlásání pravdy a manipulátorům s veřejným míněním. Do tohoto obrazu nám velmi dobře zapadají všichni „strašiči“, jako např. Smejkal, Tachezy, Kubek, Levínský a další. Také si je dobré všimnout role České televize, Českého rozhlasu a hlavních tiskovin, které patří především našim oligarchům.

Nyní tedy již vidíme změnu přístupu. Již se objevuje mnoho článků a reportáží o tom, jak je očkování skvělé, jak lidé mohou do hospody, do bazénu, jak mohou bez obav cestovat. O vedlejších účincích a rizicích vakcinace, o buzeraci národa - ani slovo. Vše je nyní křišťálově čisté. Vytváří se obrovskou mediální manipulací dojem, že je očkování všespasitelné, očkovaní lidé nemohou onemocnět, nemohou nikoho nakazit, nemusí se bát. Lidé jsou potom velmi překvapeni, že i po očkování si musí platit covidové testy při cestování letadlem, musí nosit roušky a již jsou postupně připravováni na další dávku vakcíny.

MUDr. Miroslav Havrda Svobodní



Vakcinolog Chlíbek a další covidisté z České gynekologické a porodnické společnosti vypouštějí první balónky o nutnosti očkování dětí a těhotných žen i když neexistují žádná věrohodná data o bezpečnosti vakcinace této skupiny obyvatel. Mediální agentury okamžitě sbírají informace o tom, jaká je rezistence národa k těmto experimentům. Že jde zde o totální vymývání mozků, že jde o totální selhání lékařských elit a jejich kolaboraci s vládnoucím režimem, je již jasné čím dál více jasnější.

Oponentní nezávislé iniciativy, jako např. Zdravé fórum, jehož členy jsou odborníci na vakcíny, imunitu a další zdravotnické otázky, nemají prakticky žádný prostor v médiích, která ovládli mediální manipulátoři a covidisté z MeSES a Sněhu.

Nedejme se manipulovat, neboť každý sníh jednou roztaje!

MUDr. Miroslav Havrda, místopředseda Svobodných

