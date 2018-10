Hejtman Běhounek: Hledat informace o územním plánování bude jednodušší

Do dvou let bude na Vysočině spuštěn nový portál územního plánování.

Služba dostupná na internetových stránkách Kraje Vysočina do budoucna umožní sjednocení dat územně plánovacích podkladů i studií a územně plánovací dokumentace např. zásad územního rozvoje, územních plánů jednotlivých obcí a regulačních plánů kraje a obcí na celém území kraje. „Aplikace nepředpokládá komplikované řešení a naváže na aktuálně provozovaný geoportál Kraje Vysočina fungující od roku 2012,“ doplnil Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Poptávka po maximu komplexních, jednoduše získaných a aktuálních informací z oblasti územního plánování je nejen mezi místními samosprávami, ale násobně roste i zájem ze strany veřejnosti. Důležitým faktorem u vývoje nové aplikace bude jednoduchost ovládání systému. Uživateli bude stačit k ovládání jen to, co umí s Internetem. „Uživatelské rozhraní nebude navrženo podle typu přihlášeného uživatele - občana, soukromníka, stavebníka, ale tak, že sleduje životní situace související s územním plánováním. Takový přístup bude zajímavý hlavně pro občana, protože nebude nucen podrobně znát problematiku územního plánování, aplikace bude chovat jako webová služba, která zprostředkovává informace k řešení dané životní situace, navrhne možnosti v souvislostech daného území, co potřebuje občan vědět či udělat. Podle toho nabídne objekty a informace včetně dat o konkrétním území nebo katastru,“ popisuje budoucí službu územního plánování hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Příkladem praktického využití portálu je vyhledávání informací pro stavby, výkupy pozemků, apod.

Portál územního plánování je služba, kterou nabízí zdarma na svých stránkách kromě Kraje Vysočina ještě Plzeňský, Zlínský nebo Moravskoslezský kraj. Jde o portály různé technologické úrovně, většinou však vytvořené pro odborníky. Centrálně tuto službu neposkytuje žádné ministerstvo.

MUDr. Jiří Běhounek ČSSD

kraj Vysočina

autor: PV