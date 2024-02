Hejtman Grolich: Letos nás čeká nejen rekordní financování, ale také vysoký počet stavebních akcí

reklama

„V letošním roce můžeme hovořit nejen o rekordním financování, ale také o vysokém počtu stavebních akcí. Z rozpočtu JMK dáme silničářům zatím 1,533 miliardy korun, ze Státního fondu dopravní infrastruktury mohou počítat s částkou 303 milionů korun a projekty spolufinancované EU se zatím dostaly na částku 210 milionů. Předpokládám, že se částka v průběhu roku ještě navýší a nakonec překročí 2,5 miliardy,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Vyšší částku z rozpočtu kraje, tedy 833 milionů korun, investujeme do rekonstrukcí a oprav silnic a mostů, tady máme výhled asi na 40 staveb, z toho je 17 mostů. Druhá částka, která jde rovněž z naší kasy, a to ve výši 699 milionů korun, padne na celoplošné opravy, kterých je letos v programu 98, z toho je 7 mostů. Získané finance z fondů nám dokryjí předpokládané náklady u jednotlivých staveb,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha.

Silničáři plánují letos na území kraje zahájit desítky významných staveb. K těm největším patří obchvat Blučiny, okružní křižovatka v brněnské městské části Slatina nebo třeba průtah v Tavíkovicích.

„Z hlediska konkrétních čísel - máme před sebou miliardovou zakázku na obchvat Blučiny, kde letos začneme realizovat přeložky inženýrských sítí a z celkového balíku financí to přijde asi na necelých 24 milionů korun. Okružní křižovatka ve Slatině zatím vychází na 70 milionů korun a momentálně se již hledá zhotovitel, předpokládám, že v polovině března budeme zveřejňovat konkrétního stavitele. Připravujeme výběrové řízení na průtah Tavíkovicemi, tady je zatím odhadovaná částka asi 69 milionů korun,“ popsal ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Většinu staveb odstartuje SÚS JMK z jara tohoto roku, v seznamu je například průtah v Hustopečích za téměř 20 milionů korun, další úsek na silnici II/395 v trase Zastávka – hranice kraje za 104,6 milionu korun, ale také významné mosty. V Rajhradě to bude Pitrův most v celkové investici 19,5 milionu korun, v Tišnově most ev. č. 379-005 za 51 milionů korun a na trojkové silnici 37917 v Lelekovicích to bude most ev.č. 37917 za více než 100 milionů korun. V programu výstavby je také úprava křižovatky ve Zbýšově za necelých 20 milionů korun a v Modřicích budou letos silničáři realizovat na silnici II/152 protihlukové stěny za téměř 13 milionů korun.

„V letošním roce máme v plánu opravit asi 140 kilometrů silnic II. a III. tříd, předpokládám, že pokud se finance během roku navýší, jsme projektově připraveni na realizaci dalších staveb,“ doplnil Hanák.

SÚS JMK má na svých webových stránkách nově umístěnou tzv. mapu staveb. Ta poukazuje na realizované akce v jednotlivých letech. „Aplikace znázorňuje výběr staveb, které jsme za poslední roky v kraji zrealizovali. Díky jednoduchému ovládání si lidé mohou vyfiltrovat stavby za jednotlivé roky, při přiblížení a kliknutí na příslušný špendlík se pak zobrazuje i jednoduchý popis stavby. Realizace roku 2024 budeme do mapy zadávat bezprostředně poté, co program výstavby potvrdí krajská rada,“ uzavřel Crha.

