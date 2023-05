Hejtman Grolich: Věc, která drží nad vodou Znojemsko, Hodonínsko a Břeclavsko, půjde do kytek

reklama

Tohle je fakt blbej nápad.

Spotřební daň na víno na papíře možná vypadá jako geniální myšlenka. Vybere se víc na daních a ještě budeme bojovat proti zlému alkoholu. Akorát že vůbec.

Žádná vinařská země kromě Francie spotřební daň na víno nemá (výnos jde navíc do fondu na podporu vinařů - nesanují se tím díry v rozpočtu)

Naši vinaři nebudou moct cenově konkurovat levným vínům ze zahraničí . Prostě naše vína už budou moc drahá a lidé si je nekoupí. Lidi prostě kupují v obchodech nejčastěji v cenové hladině 4 - 5 Euro a moravská vína se po změně dostane do kategorie 5 euro a víc. Je to o výnosech, legislativě a taky podnebí…

Řeknete si - však co - je to hlavně o kvalitě a malí vinaři se svými sklípky budou pořád. Zapomeňte. Však si představte ty malé sklípky s celními sklady, kamerami, stohy formulářů... Mnoho z nich to zavře a nebo se přesune do šedé ekonomiky. Super!

Ubyde zaměstnanců, ale přibude úředníků a byrokracie.

A není to jenom o flaškách v supermarketu - zabije to i turismus, který je na vinařskou kulturu navázaný. Jo - často v těch nejvíc ohrožených částech jižní Moravy. Věc, která drží nad vodou Znojemsko, Hodonínsko a Břeclavsko půjde do kytek.

Ale přinese to přece nějaké peníze do státní kasy. No, tak podle analýzy Ernst and Young to naopak bude znamenat MÍNUS 326 milionů. Byrokracie, administrace, zánik 3200 pracovních míst, šedá ekonomika a podobně udělá svoje.

Takže na to prosím rychle zapomeňte, jestli nechcete pohřbít celý region.

A vy? Sdílejte a podepište petici na Svaz vinařů České republiky.

Já se potkám příští týden s ministrem Zdeněk Nekula, který je na straně vinařů.

A požádal jsem o schůzku ministra financí Stanjuru, ale taky ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše - protože fakt nechci, abychom dali tvrdou ránu ohroženým částem kraje a pak vymýšleli, jak je zachraňovat…

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL

hejtman



