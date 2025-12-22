Hejtman Kuba: Jihočeský kraj schválil rekordní investice

Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 27,5 miliardy korun a výdaje 30,7 miliardy korun. Schodek ve výši zhruba 3,2 miliardy korun kraj pokryje z rezerv z minulých let.
„Máme schválený rozpočet na rok 2026 a jsem za to rád. Chci poděkovat všem zastupitelům, kteří ho podpořili, včetně těch z opozice. Považuji ho za rozpočet, který bude přinášet do Jihočeského kraje realizaci všech slibů, které jsme dali. Projekty, které byly dosud jen na papíře nebo v přípravné fázi, nyní postupně přecházejí do realizace. Týká se to zejména dopravních staveb, kde dokončujeme přípravu akcí, jako je most do Papírenské, obchvat Trhových Svinů, obchvat Husince nebo zahájení stavby obchvatu Tábora v lokalitě Tesco–Slapy. Jsou to věci, na které se tady roky čekalo a které se začínají měnit v realitu,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Upozornil, že kraj směřuje prostředky také do projektů zaměřených na dostavbu sociálních domovů, školství a výstavbu rozsáhlého sociálního zařízení v dolním areálu nemocnice v Českých Budějovicích. „Rozpočet počítá rovněž s přípravnými projektovými pracemi, aby mohla být zahájena výstavba velké národní sportovní haly u výstaviště a Alšovy jihočeské galerie. Těší mě, že investice v posledních letech skutečně rostou a že je v Jihočeském kraji vidět, kam peníze směřují,“ řekl dále hejtman a zároveň zdůraznil, že kraj i při tak rozsáhlých investicích hospodaří bez dluhů. „Přestože budou výdaje vyšší než příjmy, na všechny projekty jsme si v minulých letech vytvářeli rezervy. I když tedy v příštím roce utratíme zhruba o tři miliardy korun více, než vybereme na daních, nemusíme si nic půjčovat a můžeme projekty realizovat postupně až do let 2028 a 2029,“ dodal Kuba.
„Zjednodušeně řečeno, v prvních čtyřech letech naší vlády na kraji jsme především projektovali a připravovali. Nyní chceme akce realizovat a budeme proto více stavět a investovat,“ navázal na hejtmana jeho 1. náměstek Tomáš Hajdušek, který má finance a ekonomiku na starosti. Na investice kraj podle něj příští rok uvolní rekordní částku přes sedm miliard korun. Pro srovnání: v roce 2025 by měly kapitálové výdaje kraje činit 5,4 miliardy korun a schodek rozpočtu se předpokládá ve výši necelé jedné miliardy.
Investice míří hlavně do dopravních staveb
„Částka rozpočtu sice činí zhruba 27 miliard korun, ale její převážnou část tvoří transfery na platy učitelů a pracovníků v sociální oblasti. Peníze, o kterých dnes zastupitelstvo fakticky rozhodovalo, tak představují přibližně 12 miliard korun,“ doplnil 1. náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek. V roce 2026 půjde více než 2,8 miliardy korun do dopravních staveb (z toho 2,3 mld. vlastních prostředků a více než 0,5 mld. v rámci evropských projektů). K zásadním akcím bude patřit zahájení jižního obchvatu Blatné a Tábora, nové křižovatky u letiště, propojení Krumlovské a Lidické ulice a rekonstrukce mostu Kosmonautů v českobudějovické Mánesově ulici.
Další významné projekty spojené s Českými Budějovicemi zahrnují zahájení výstavby Alšovy jihočeské galerie a Centra míčových sportů nebo pokračování výstavby moderního centra sociálních služeb Nová Linecká čtvrť. Do všech krajských nemocnic poputuje na investice čtvrt miliardy korun. Kraj zároveň připravuje i nové obchvaty Husince, Nové Bystřice, Dačic a Trhových Svinů. Počítá také s přístavbou domova seniorů v Třeboni a v Českých Velenicích.
Rezervy umožňují pokrýt schodek bez úvěrů
Jihočeský kraj bude mít na konci roku v rezervním fondu téměř sedm miliard korun. „Proto si můžeme schodkový rozpočet dovolit. Uplynulé čtyři roky jsme všechny ušetřené prostředky a zvýšené příjmy ze sdílených daní vložili do rezervního fondu a nyní je hodláme plně použít na investice. Nedává přece smysl, abychom i nadále měli peníze na účtech a nepoužili je na stavby a projekty, které zvýší životní úroveň obyvatel v kraji,“ dodal náměstek hejtmana.
