Doksanský (ANO): Setkání představitelů „Národní fronty“ proti reakčním živlům a dezolátům

Setkání představitelů “Národní fronty” proti reakčním živlům a dezolátům. Město si rozvracet nenecháme, neboť demokraty jsou jen ti, které my - Národní fronta, tak označíme…
Na pozvání primátorky města Hradec Králové se uskutečnilo setkání “široké platformy zástupců hradeckých politických stran a hnutí” a “hlavním tématem jednání byly blížící se komunální a senátní volby”, přičemž chyběly hned 3 opoziční politické subjekty, mj. nebyli pozváni představitelé největšího zastupitelského klubu hnutí ANO. Zjevně nejde o dialog všech, kdo se na správě města podílí, ale jen těch vybraných, ideologicky správně zaměřených. Tedy novodobé “Národní fronty”
