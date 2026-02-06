Doksanský (ANO): Setkání představitelů „Národní fronty“ proti reakčním živlům a dezolátům

06.02.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání komunální stran a hnutí v Hradci Králové.

Doksanský (ANO): Setkání představitelů „Národní fronty“ proti reakčním živlům a dezolátům
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Setkání představitelů “Národní fronty” proti reakčním živlům a dezolátům. Město si rozvracet nenecháme, neboť demokraty jsou jen ti, které my - Národní fronta, tak označíme…

Na pozvání primátorky města Hradec Králové se uskutečnilo setkání “široké platformy zástupců hradeckých politických stran a hnutí” a “hlavním tématem jednání byly blížící se komunální a senátní volby”, přičemž chyběly hned 3 opoziční politické subjekty, mj. nebyli pozváni představitelé největšího zastupitelského klubu hnutí ANO. Zjevně nejde o dialog všech, kdo se na správě města podílí, ale jen těch vybraných, ideologicky správně zaměřených. Tedy novodobé “Národní fronty”

Denis​ Doksanský

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska
Hvězdná pěchota. Holec tuší duševní poruchu v řadách opozice
Sigma nebo smegma? Mládež na demonstraci vyznala obdiv Pavlovi. Macinkovi ne
Turek: Svou agendu můžu řídit i z pozice vládního zmocněnce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Doksanský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je stylizace hnutí ANO do dezolátů účelová?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Demostrace

Pane Hrabo, a co říkáte na to, že si ministr kultury nyní zve na kobereček umělce, co vystoupili na demonstraci? Nemyslíte, že to jsou komunistické praktiky, s kterými má sám ministr osobní zkušenost, když komunistům donášel?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Muži výrazně preferují vlhké polibkyMuži výrazně preferují vlhké polibky Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vlček (STAN): Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce

17:03 Vlček (STAN): Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavebnímu zákonu.